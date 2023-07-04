Расмус Хейлунд заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение «МЮ» по форварду на сумму около 35 миллионов евро.

Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию, утверждая, что « » не делал предложений по на эту сумму. « » хочет выручить за датского нападающего как минимум 60-70 миллионов евро, однако клуб из не намерен переплачивать за Хейлунда.

Сообщается, что Хейлунд является одной из приоритетных целей клуба в текущее трансферное окно. Датчанин, в свою очередь, также заинтересован в переходе в «МЮ».

В сезоне-2022/23 Хейлунд забил 9 голов в 32 матчах за «Аталанту» в Серии А. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.