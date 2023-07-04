«МЮ» не предлагал 35 млн евро за Хейлунда – «Аталанта» хочет минимум 60-70 млн. Форвард заинтересован в переходе
Расмус Хейлунд заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение «МЮ» по форварду на сумму около 35 миллионов евро.
Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию, утверждая, что «Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Хейлунду на эту сумму. «Аталанта» хочет выручить за датского нападающего как минимум 60-70 миллионов евро, однако клуб из АПЛ не намерен переплачивать за Хейлунда.
Сообщается, что Хейлунд является одной из приоритетных целей клуба в текущее трансферное окно. Датчанин, в свою очередь, также заинтересован в переходе в «МЮ».
В сезоне-2022/23 Хейлунд забил 9 голов в 32 матчах за «Аталанту» в Серии А. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.
15 комментариев