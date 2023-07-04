«МЮ» не предлагал 35 млн евро за Хейлунда – «Аталанта» хочет минимум 60-70 млн. Форвард заинтересован в переходе

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» отклонила предложение «МЮ» по форварду на сумму около 35 миллионов евро.

Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эту информацию, утверждая, что «Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Хейлунду на эту сумму. «Аталанта» хочет выручить за датского нападающего как минимум 60-70 миллионов евро, однако клуб из АПЛ не намерен переплачивать за Хейлунда.

Сообщается, что Хейлунд является одной из приоритетных целей клуба в текущее трансферное окно. Датчанин, в свою очередь, также заинтересован в переходе в «МЮ».

В сезоне-2022/23 Хейлунд забил 9 голов в 32 матчах за «Аталанту» в Серии А. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.

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15 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Забейте на него.
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Чёрный тюльпан
Да не будет Хойлуна в МЮ. Одни упорно не хотят свои требования по цене продажи, а другие упорно не хотят платить столько, сколько хотят первые. Тут в принципе обе стороны далеки от сделки, скорее переговоры свернутся по датчанину.
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Erosh
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Ten Hug
С такой статой 35 млн - это уже прекрасно
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Никки Бат
Ответ Erosh
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Бухгалтер2021
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60 за 9 голов в 32 матчах. ладно бы 32- в 32
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пей
Хотелось бы чтобы еще на один сезон в Аталанте остался учитывая истекающие контракта Сапаты с Муриэлем и их возраст тем более при определенных обстоятельствах можно будет серьезно замахнуться на победу в ЛЕ, из всей тройки привлекательных лотов на рынке у бергамасков в лице Хойлунда-Копмайнерса-Скальвини уход молодого итальянца будет самым безболезненным, а голландец как раз давно все доказал и заслуживает повышения в более сильную команду.
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Dm Kznts
мало шансов.
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Aktan
Будет вторым Белотти
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Максим Черкашин
Манчестер, Вергост мальчик мой пора возвращаться.🥲
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Да не будет Хойлуна в МЮ. Одни упорно не хотят свои требования по цене продажи, а другие упорно не хотят платить столько, сколько хотят первые. Тут в принципе обе стороны далеки от сделки, скорее переговоры свернутся по датчанину.
как и по любому другому учитывая сколько сейчас за напов просят.
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yrok77
Ответ Чёрный тюльпан
Да не будет Хойлуна в МЮ. Одни упорно не хотят свои требования по цене продажи, а другие упорно не хотят платить столько, сколько хотят первые. Тут в принципе обе стороны далеки от сделки, скорее переговоры свернутся по датчанину.
так он реально не стоит 70
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