«МЮ» предложит за Хейлунда почти 60 млн евро. В клубе верят, что «Аталанте» такой суммы хватит
«Манчестер Юнайтед» планирует предпринять новую попытку купить Расмуса Хейлунда.
Как сообщает The Telegraph, манкунианцы намерены сделать «Аталанте» новое предложение. В клубе верят, что примерно 50 млн фунтов (около 59 млн евро) будет достаточно для того, чтобы убедить бергамасков продать форварда.
Датчанин – главная цель «Юнайтед» на позицию нападающего. Сообщалось, что «Аталанта» требует минимум 60-70 млн евро.
В сезоне-2022/23 Хейлунд забил 9 голов за 32 матча в Серии А. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.
Может я не понимаю чего-то конечно …
- Брад, бери, никто не замедид
ничего в нём нет и близко на эту сумму.
Или лучше добавить ещё 20-30млн к 60млн и покупать реальных топов например Лаутаро.
в обычное время МЮ бы скупал не глядя, но сейчас вынуждены тратить аккуратно.