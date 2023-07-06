«МЮ» предложит за Хейлунда почти 60 млн евро. В клубе верят, что «Аталанте» такой суммы хватит

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы деньги Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует предпринять новую попытку купить Расмуса Хейлунда.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы намерены сделать «Аталанте» новое предложение. В клубе верят, что примерно 50 млн фунтов (около 59 млн евро) будет достаточно для того, чтобы убедить бергамасков продать форварда.

Датчанин – главная цель «Юнайтед» на позицию нападающего. Сообщалось, что «Аталанта» требует минимум 60-70 млн евро.

В сезоне-2022/23 Хейлунд забил 9 голов за 32 матча в Серии А. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.

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52 комментария

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Papa Paolo
В Аталанте сами не могут поверить, что такая сумма все таки будет предложена. Я смотрю серию А, активно, но нет там игры на 60 млн. НЕТУ.

Может я не понимаю чего-то конечно …
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corazón blanco
За такую сумму Аталанта просто обязана его бантиком обвязать и отправить на Олд Траффорд. Огромные деньги за парня, который неплохо себя проявил только в последние полсезона. Главное чтобы итальянцы в присущей им манере не стали торговаться пытаться заработать на нем еще больше, чтобы не повторилась история как с тем же Белотти, Кулибали и многими другими.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Papa Paolo
В Аталанте сами не могут поверить, что такая сумма все таки будет предложена. Я смотрю серию А, активно, но нет там игры на 60 млн. НЕТУ. Может я не понимаю чего-то конечно …
С заделом на будущее. Ему 20 всего, а уже забил 9 голов, что неплохо в его возрасте
+12
-5
+7
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Любезный Коссутий
Ответ noti22
Норвежский Марсьяль - то что нужно МЮ прямо сейчас
он датский. и совсем не Марсиаль, в плане травм
+9
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Papa Paolo
Ответ Papa Paolo
В Аталанте сами не могут поверить, что такая сумма все таки будет предложена. Я смотрю серию А, активно, но нет там игры на 60 млн. НЕТУ. Может я не понимаю чего-то конечно …
Я понял ! 9 голов за сезон делим на 60 млн. Получаем 6,66 за гол. Все, претензии сняты.
+10
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+6
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Ahmad Munir
- А это точно Адидас? А почему написано Абибас?
- Брад, бери, никто не замедид
+5
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Los Galácticos
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в МЮ, я отвечу: глупые трансферы за большие деньги.
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Фанат спорта01
Ответ Любезный Коссутий
этот парень однозначно лучше Марсиаля, ибо он совсем не травмат. учитывая еще то, что Марс вообще не стабилен, и травмируется после каждого второго похода в магазин, есть большая доля вероятности, что датский Хааланд будет намного лучше Марсика. а наличие Бруну и Маунта должно только повысить его качества.
есть очень много форвардов покруче за эти деньги.
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Vlados 86
Ничего в нём нет. Чел забил 9 голов в серии А и уезжает за 60 млн. А за лучшего кипера ЛЧ жмут лишние 5 лямов)
+4
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Quintin07
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С заделом на будущее. Ему 20 всего, а уже забил 9 голов, что неплохо в его возрасте
тогда Балогун из Арсенала стоит 100ку? Раз забил 21 мяч в чемпионате Франции?
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Vlados 86
Ответ Papa Paolo
В Аталанте сами не могут поверить, что такая сумма все таки будет предложена. Я смотрю серию А, активно, но нет там игры на 60 млн. НЕТУ. Может я не понимаю чего-то конечно …
+++
ничего в нём нет и близко на эту сумму.
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Орхан Фарманов
Ответ Papa Paolo
В Аталанте сами не могут поверить, что такая сумма все таки будет предложена. Я смотрю серию А, активно, но нет там игры на 60 млн. НЕТУ. Может я не понимаю чего-то конечно …
Слова «нету» нет, вот что надо понять
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Любезный Коссутий
Ответ Фанат спорта01
есть очень много форвардов покруче за эти деньги.
какие?
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Фанат спорта01
Ответ Любезный Коссутий
какие?
В самой АПЛ где-то за 40 млн можно купить Митровича или Воткинса или если нужно на перспективу 18-летний Фергюсон явно смотрится круче хейлунда.
Или лучше добавить ещё 20-30млн к 60млн и покупать реальных топов например Лаутаро.
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Никки Бат
Ответ Диер Ташкент
После трансфера Онаны хорошо было бы распродать весь неликвид. Как раз денег собралось бы на форварда
Было бы хорошо,но не верится что кто-то захочет купить Марсиалья, Магу, Теллеса за адекватные деньги
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QWertY
Ответ Alisher Buranov
Зачем темную лошадку покупать, парень выстрелил только в этом году, завтра чё будет кто знает???
Тот кто смотрит в завтрашний день, а именно Кличко
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Papa Paolo
Я понял ! 9 голов за сезон делим на 60 млн. Получаем 6,66 за гол. Все, претензии сняты.
Дьявольщина...
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Любезный Коссутий
Ответ giant
Тогда глупый вопрос - зачем все эти телодвижения, если в итоге выходят на запрашиваемую сумму? Так, скоро начинается предсезонка и у тренера было бы уже 2 необходимых ему игрока.
потому что МЮ ограничен в средствах. хозяева запрещают крупные траты, перекладывая их на нового владельца, который хз когда будет.

в обычное время МЮ бы скупал не глядя, но сейчас вынуждены тратить аккуратно.
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giant
Ответ Любезный Коссутий
так не сразу же. тоже где-то с 50 начали
Тогда глупый вопрос - зачем все эти телодвижения, если в итоге выходят на запрашиваемую сумму? Так, скоро начинается предсезонка и у тренера было бы уже 2 необходимых ему игрока.
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Bohdan Kravets
Не понимаю, почему МЮ не смотрит на условного Уоткинса. В АПЛ можно найти толкового нападающего за те же деньги, но нет - они берут ноунейма.
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giant
Всем говорящим что МЮ нужно считать каждый лям, чтобы вписаться в ФФП посвящается. Вот как так? За Онану они уже неделю по 2 мл добавляют,а тут сразу 60 гоп.
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Valery Fan
Маунт за 60 + этот за 50=Харри Кейн!=Решение атакующей проблемы
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Алексей Гусев
Ответ Аморалинни
Прошлый раз уже потратили деньги на игрока Аталанты Где он там сейчас в аренде?
в МЮ вроде был...
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Любезный Коссутий
Ответ giant
Всем говорящим что МЮ нужно считать каждый лям, чтобы вписаться в ФФП посвящается. Вот как так? За Онану они уже неделю по 2 мл добавляют,а тут сразу 60 гоп.
так не сразу же. тоже где-то с 50 начали
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Никки Бат
Похоже на утку. Просто в аталанте хотят продать дорого свой распиаренный товар. Так было и с Диалло
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