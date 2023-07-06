«МЮ» предложит за Хейлунда почти 60 млн евро. В клубе верят, что «Аталанте» такой суммы хватит

«Манчестер Юнайтед» планирует предпринять новую попытку купить Расмуса Хейлунда.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы намерены сделать «Аталанте» новое предложение. В клубе верят, что примерно 50 млн фунтов (около 59 млн евро) будет достаточно для того, чтобы убедить бергамасков продать форварда.

Датчанин – главная цель « » на позицию нападающего. Сообщалось, что « » требует минимум 60-70 млн евро.

В сезоне-2022/23 забил 9 голов за 32 матча в Серии А. Подробная статистика 20-летнего форварда доступна здесь.