Финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина исполнит гимн России перед Суперкубком 15 июля
Финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина споет гимн России перед матчем за Суперкубок.
Об этом сообщили на пресс-конференции перед проведением матча OLIMPBET Суперкубка России в Казани.
В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17:00.
Ранее стало известно, что перед матчем выступят группа «Монгол Шуудан» и группировка «Ленинград». Специальными гостями матча станут DJ Smash и певица Тося Чайкина.
Взяли дурацкий пример с пиндосов. Будьте проще, пригласите уже Slayer.
Монгол Шуудан вообще как здесь очутились?
А Ленинград совсем задолбали пихать во все дырки, отстой это всё.
гы гы гы
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