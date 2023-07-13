Финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина исполнит гимн России перед Суперкубком 15 июля

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Матч ТВ музыка Футбол

Финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина споет гимн России перед матчем за Суперкубок.

Об этом сообщили на пресс-конференции перед проведением матча OLIMPBET Суперкубка России в Казани.

В матче за Суперкубок России сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 17:00.

Ранее стало известно, что перед матчем выступят группа «Монгол Шуудан» и группировка «Ленинград». Специальными гостями матча станут DJ Smash и певица Тося Чайкина.

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7 комментариев

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Orgazmatron IGO
Ответ Ярик01
Можно было бы Алину Загитову попросить как татарку, говорят, что человек многообразного таланта. Включая пение.
Ага, ещё можно вспомнить талантище Бузову, певичка же.
+2
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+2
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Orgazmatron IGO
Надеюсь, не на татарском.
Взяли дурацкий пример с пиндосов. Будьте проще, пригласите уже Slayer.
Монгол Шуудан вообще как здесь очутились?
А Ленинград совсем задолбали пихать во все дырки, отстой это всё.
+1
0
+1
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Ярик01
Можно было бы Алину Загитову попросить как татарку, говорят, что человек многообразного таланта. Включая пение.
+1
-1
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Faust Doc
Двое последних и синяк из Питера лишние!
гы гы гы
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Lionel Andres Messi 10
Изначально хотели пригласить Дину Гарипову, победившую в том сезоне «Голоса», но она пропала: после Евровидения о ней ни слуху ни духу.
0
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Дядя ТУРА
Ответ Orgazmatron IGO
Надеюсь, не на татарском. Взяли дурацкий пример с пиндосов. Будьте проще, пригласите уже Slayer. Монгол Шуудан вообще как здесь очутились? А Ленинград совсем задолбали пихать во все дырки, отстой это всё.
лучше Шамана
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Faust Doc
Ответ Orgazmatron IGO
Ага, ещё можно вспомнить талантище Бузову, певичка же.
Было бы эпично!
гы гы гы
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