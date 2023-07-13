Финалистка «Голоса» Эльмира Калимуллина исполнит гимн России перед Суперкубком 15 июля

Финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина споет гимн России перед матчем за Суперкубок.

Об этом сообщили на пресс-конференции перед проведением матча OLIMPBET Суперкубка России в Казани.

В матче за Суперкубок России сыграют « » и . Игра пройдет 15 июля на стадионе « » и начнется в 17:00.

Ранее стало известно, что перед матчем выступят группа «Монгол Шуудан» и группировка «Ленинград». Специальными гостями матча станут DJ Smash и певица Тося Чайкина.