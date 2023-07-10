«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят перед Суперкубком России 15 июля. Сыграют «WWW» и «Москву» на стихи Есенина

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Сергей Шнуров музыка Футбол

Группировка «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля. Перед началом матча «Ленинград» исполнит на «Ак Барс Арене», один из своих главных хитов – песню «WWW».

Также на церемонии открытия выступит группа «Монгол Шуудан» с песней «Москва» на стихи Сергея Есенина.

Отметим, что для посещения матча оформление карты болельщика не требуется.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
Монгол шуудан - монгольская почта, доставлявшаяся конными гонцами. Выбор группы на супер кубок был очевиден 😂
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Лучше бы Олега Монгола позвали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcus-light
А могли бы и в 2000м выступать на открытии
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Streetbor
Сегодняшнему Ленинграду нужно включать Дорожную .. Шнур сдулся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Night Crawler
Монгол Шуудан - отличная команда. Анархия - мать порядка, хаос - порядка отец!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Нормально так спели песню, на всю жизнь. Валерка молоток
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ T622222
Лучше бы Самара Городок сыграли они веселее
в Казани то?.. это как про Геленджик в Сочи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Лучше бы Самара Городок сыграли они веселее
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Хочу песню Ленинграда: Выборы выборы, депутаты...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белочка Радимова
Не сыграют, в покривляются под фонограмму
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
r3tr0!
Если Марио и Медина к тому времени перейдут, дружно почитают стихи п🤬🤬🤬ткам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Монгол Шуудан уважаемая группа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий