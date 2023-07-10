«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят перед Суперкубком России 15 июля. Сыграют «WWW» и «Москву» на стихи Есенина
Группировка «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля. Перед началом матча «Ленинград» исполнит на «Ак Барс Арене», один из своих главных хитов – песню «WWW».
Также на церемонии открытия выступит группа «Монгол Шуудан» с песней «Москва» на стихи Сергея Есенина.
Отметим, что для посещения матча оформление карты болельщика не требуется.
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