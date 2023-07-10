«Ленинград» и «Монгол Шуудан» выступят перед Суперкубком России 15 июля. Сыграют «WWW» и «Москву» на стихи Есенина

Группировка «Ленинград» выступит на открытии OLIMPBET Суперкубка России.

Матч за Суперкубок России между « » и пройдет в Казани 15 июля. Перед началом матча «Ленинград» исполнит на « », один из своих главных хитов – песню «WWW».

Также на церемонии открытия выступит группа «Монгол Шуудан» с песней «Москва» на стихи Сергея Есенина.

Отметим, что для посещения матча оформление карты болельщика не требуется.