ЦСКА по желанию команды сыграет в Суперкубке в домашней форме сезона-2022/23. Новые комплекты представят на следующей неделе

ЦСКА сыграет в OLIMPBET Суперкубке России в домашней форме сезона-2022/23.

По словам директора по коммуникациям , желание сыграть в форме прошедшего сезона изъявили игроки, поскольку в противном случае московская команда смогла бы сыграть только в гостевом комплекте.

«Новая форма приехала, все хорошо. Но на Суперкубок выйдем в домашнем комплекте прошлого сезона. Почему?

Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определенным регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона.

А вот на следующую неделю у нас уже запланирована презентация новой формы», – написал Брейдо в телеграм-канале.

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и « » пройдет в Казани 15 июля.