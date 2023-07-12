ЦСКА по желанию команды сыграет в Суперкубке в домашней форме сезона-2022/23. Новые комплекты представят на следующей неделе

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России игровая форма стиль Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА сыграет в OLIMPBET Суперкубке России в домашней форме сезона-2022/23.

По словам директора ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо, желание сыграть в форме прошедшего сезона изъявили игроки, поскольку в противном случае московская команда смогла бы сыграть только в гостевом комплекте.

«Новая форма приехала, все хорошо. Но на Суперкубок выйдем в домашнем комплекте прошлого сезона. Почему? 

Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определенным регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона.

А вот на следующую неделю у нас уже запланирована презентация новой формы», – написал Брейдо в телеграм-канале.

Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в Казани 15 июля.

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6 комментариев

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ltkmaby
Ответ Jovana Jovičić
> по желанию команды > новые комплекты представят на следующей неделе Как прямо не говорить, что новая домашняя форма попросту не готова к суперкубку
А почему она должна быть готова. Новая форма к новому сезону. СК относится к предыдущему сезону.
+6
-3
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Jovana Jovičić
> по желанию команды
> новые комплекты представят на следующей неделе

Как прямо не говорить, что новая домашняя форма попросту не готова к суперкубку
+6
-5
+1
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Goshish
Ответ ltkmaby
А почему она должна быть готова. Новая форма к новому сезону. СК относится к предыдущему сезону.
нет, СК - это первый матч нового сезона.
+1
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CaSpeR-13
Ответ ltkmaby
А почему она должна быть готова. Новая форма к новому сезону. СК относится к предыдущему сезону.
с чего это он к предыдущему относится?
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Rundatgame
Ответ ltkmaby
А почему она должна быть готова. Новая форма к новому сезону. СК относится к предыдущему сезону.
СК всегда относился к новому сезону.
0
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