ЦСКА по желанию команды сыграет в Суперкубке в домашней форме сезона-2022/23. Новые комплекты представят на следующей неделе
ЦСКА сыграет в OLIMPBET Суперкубке России в домашней форме сезона-2022/23.
По словам директора ЦСКА по коммуникациям Кирилла Брейдо, желание сыграть в форме прошедшего сезона изъявили игроки, поскольку в противном случае московская команда смогла бы сыграть только в гостевом комплекте.
«Новая форма приехала, все хорошо. Но на Суперкубок выйдем в домашнем комплекте прошлого сезона. Почему?
Это пожелание команды. Сыграть в красно-синих цветах и счастливой форме. Матч мы проводим в формальном статусе гостей, поэтому приоритетного права выбора формы у нас нет. И по определенным регламентным нюансам мы смогли бы провести матч только в гостевом комплекте нового сезона.
А вот на следующую неделю у нас уже запланирована презентация новой формы», – написал Брейдо в телеграм-канале.
Матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в Казани 15 июля.
> новые комплекты представят на следующей неделе
Как прямо не говорить, что новая домашняя форма попросту не готова к суперкубку