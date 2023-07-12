«Зенит» решит вопрос об участии Клаудиньо в Суперкубке к пятнице. Бразилец травмировал колено в игре с «Фенербахче»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия травмы OLIMPBET Суперкубок России Клаудиньо Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Участие Клаудиньо в OLIMPBET Суперкубке России остается под вопросом.

Полузащитник «Зенита» получил повреждение в первом тайме матча Кубка PARI Премьер против «Фенербахче» в воскресенье (0:0, пен. 4:3). Клаудиньо был заменен на 23-й минуте встречи. Позже Клаудиньо сообщил, что избежал серьезной травмы.

По данным «СЭ», участие бразильца в матче с ЦСКА за Суперкубок России остается под вопросом. Ожидается, что окончательное решение об участии Клаудиньо в матче будет принято до пятницы, 14 июля, – дня, когда «Зенит» вылетит в Казань. К этому времени медицинский штаб должен оценить все риски и возможность выхода хавбека на поле.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России в пятницу, 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

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6 комментариев

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Владислав88
Что там решать, пусть лечиться. Малкома десяткой поставить можно, а по флангам Мантуан и Мостовой. Будет наш МММ)))
+5
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+5
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Tempus Fugit
15 июля - это суббота
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Arti22
Вендела нет Клауда нет Кузяева нет, нормально центр на распашку
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Omega-2
Ответ Tempus Fugit
15 июля - это суббота
У них семь пятниц на неделе...
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