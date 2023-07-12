«Зенит» решит вопрос об участии Клаудиньо в Суперкубке к пятнице. Бразилец травмировал колено в игре с «Фенербахче»

Участие Клаудиньо в OLIMPBET Суперкубке России остается под вопросом.

Полузащитник « » получил повреждение в первом тайме матча Кубка PARI Премьер против «Фенербахче» в воскресенье (0:0, пен. 4:3). Клаудиньо был заменен на 23-й минуте встречи. Позже Клаудиньо сообщил, что избежал серьезной травмы.

По данным « », участие бразильца в матче с за Суперкубок России остается под вопросом. Ожидается, что окончательное решение об участии Клаудиньо в матче будет принято до пятницы, 14 июля, – дня, когда «Зенит» вылетит в Казань. К этому времени медицинский штаб должен оценить все риски и возможность выхода хавбека на поле.

«Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России в пятницу, 15 июля. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.