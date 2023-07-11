DJ Smash и Тося Чайкина выступят на OLIMPBET Суперкубке России
На OLIMPBET Суперкубке России выступят DJ Smash и Тося Чайкина.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.
Специальным гостем станет DJ Smash, который выступит перед началом матча, в перерыве и после игры. Он выступит с треками «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».
Еще одним гостем станет певица Тося Чайкина, которая исполнит песни «Беспринципные» и «Стрелы».
Ранее стало известно, что перед началом матча выступят группировка «Ленинград» и группа «Монгол Шуудан».
Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России
А кто это?