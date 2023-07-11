DJ Smash и Тося Чайкина выступят на OLIMPBET Суперкубке России

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России стадионы Ак Барс Арена музыка Футбол

На OLIMPBET Суперкубке России выступят DJ Smash и Тося Чайкина.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Специальным гостем станет DJ Smash, который выступит перед началом матча, в перерыве и после игры. Он выступит с треками «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Еще одним гостем станет певица Тося Чайкина, которая исполнит песни «Беспринципные» и «Стрелы».

Ранее стало известно, что перед началом матча выступят группировка «Ленинград» и группа «Монгол Шуудан».

Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России

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15 комментариев

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Иван Турко
"В сердце бахнули деньги" Песню специально посвящённую Марио , споёт?)
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передок Заремы
"беспринципные" это про Фернандеса и его агента песня?
+10
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ks-1993
Тося Чайкина это кто?
+3
0
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Роман Олегов
Круто! Тося Чайкина!!
А кто это?
+3
-1
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Владислав Дудкин
Меня больше волнует, кто будет выступать за армейцев с такими распродажами? 🤔
+1
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Абдулов Алексей
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Babusya
Хорошо, что не Тося Кислицына. :)
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БляхаджинсКарпина
Не успели мы выучить кто такая Люся Чеботина, как появилась Тося Чайкина
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Алексей Гусев
Ответ Абдулов Алексей
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так может потому как они и написали песню эту? Точней музыку к ней.
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Bartez1986
Ответ Babusya
Хорошо, что не Тося Кислицына. :)
думаю, Надежда Румянцева талантливее Тоси Чайкиной)
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Babusya
Ответ Bartez1986
думаю, Надежда Румянцева талантливее Тоси Чайкиной)
Естесственно, даже не обсуждается. Кто такая эта Чайкина, сколько их, этих певичек безголосых?!
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Любовь Мелехова
Ответ Babusya
Естесственно, даже не обсуждается. Кто такая эта Чайкина, сколько их, этих певичек безголосых?!
Поющие труселя.
0
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sundance
Ответ ks-1993
Тося Чайкина это кто?
Музыкант
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