DJ Smash и Тося Чайкина выступят на OLIMPBET Суперкубке России

На OLIMPBET Суперкубке России выступят DJ Smash и Тося Чайкина.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

Специальным гостем станет DJ Smash, который выступит перед началом матча, в перерыве и после игры. Он выступит с треками «Я волна», «Беги» и «АТМЛ».

Еще одним гостем станет певица Тося Чайкина, которая исполнит песни «Беспринципные» и «Стрелы».

Ранее стало известно, что перед началом матча выступят группировка «Ленинград» и группа «Монгол Шуудан».

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