Агент Вендела: «Он должен был улететь в Россию вчера. Возвращение задерживается из-за семейных обстоятельств»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вендел Футбол

Агент Вендела объяснил, почему футболист еще не вернулся в расположение «Зенита».

«Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств его возвращение задерживается», – сказал Тьяго Рибейро.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Вендел задержится в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки.

Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Сергей Семак сообщил, что сине-бело-голубые разрешили бразильцу искать себе новый клуб.

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7 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Сидит там, наверное, жалеет, что в свое время из Спортинга перешел к нам, а не в европейскую топ-лигу. Слезы долларами вытирает.
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psycho
гомофоб он, не вернётся в зенит, похоже
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Faust Doc
Наверное под березкой в Бразилии лежит пьяный, ностальгирует по Питеру!
гы гы гы
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Lionel Andres Messi 10
– Дорогой, ну нельзя же вечно прятаться... У тебя контракт, который нужно уважать, так что давай вернёмся, а?
– Пойми, я их боюсь.
– Кого?
– Злобных русских.
– Ну что за бред! А если б дедушка так неожиданно не умер и случайно не пропустил приём лекарства, чтобы ты сейчас делал, какую причину выдумал, чтобы не лететь?.. Дорогой, а зачем ты взял нож?
– Дорогая, пойми, я очень не хочу возвращаться в Зенит, а ещё одни похороны мне не помешают.
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