Агент Вендела: «Он должен был улететь в Россию вчера. Возвращение задерживается из-за семейных обстоятельств»
Агент Вендела объяснил, почему футболист еще не вернулся в расположение «Зенита».
«Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств его возвращение задерживается», – сказал Тьяго Рибейро.
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Вендел задержится в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки.
Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Сергей Семак сообщил, что сине-бело-голубые разрешили бразильцу искать себе новый клуб.
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– Пойми, я их боюсь.
– Кого?
– Злобных русских.
– Ну что за бред! А если б дедушка так неожиданно не умер и случайно не пропустил приём лекарства, чтобы ты сейчас делал, какую причину выдумал, чтобы не лететь?.. Дорогой, а зачем ты взял нож?
– Дорогая, пойми, я очень не хочу возвращаться в Зенит, а ещё одни похороны мне не помешают.