Агент Вендела: «Он должен был улететь в Россию вчера. Возвращение задерживается из-за семейных обстоятельств»

Агент Вендела объяснил, почему футболист еще не вернулся в расположение «Зенита».

« должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств его возвращение задерживается», – сказал Тьяго Рибейро.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Вендел задержится в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки.

Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в « ». Сергей Семак сообщил, что сине-бело-голубые разрешили бразильцу искать себе новый клуб.