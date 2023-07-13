Вопрос о будущем Мбаппе решится не раньше августа. «Реал» планирует сезон без него

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Вопрос о будущем Килиана Мбаппе не решится до августа.

Как сообщает Marca, время в данной ситуации давит только на «ПСЖ» – клуб торопится продлить контракт с Мбаппе. Килиан будет действовать активнее, только если в случае трансфера ему гарантируют большой подписной бонус, который он потеряет в случае ухода из «ПСЖ». «Реал» же старается находиться в стороне и не поддерживает прямые отношения с футболистом.

В планах «Реала» на сезон-2023/24 Мбаппе нет, клуб оценивает нынешнюю ситуацию со спокойствием, так как понимает, что на данный момент проблема не касается клуб.

Ничто не указывает на то, что в ближайшие дни ситуация разрешится. Более того, в «Реале» полагают, что решений о трансфере Мбаппе не будет до августа, так как сейчас все зависит от договоренности между «ПСЖ» и игроком об условиях его ухода. Отмечается, что с каждым днем Мбаппе дешевеет, так как «ПСЖ» будет вынужден его продавать этим летом в случае отказа игрока от продления контракта до 2025 года.

Карло Анчелотти доволен нынешним составом «Реала» – он адаптируется к футболистам, которые у него есть.

В понедельник Мбаппе должен приступить к тренировкам в составе «ПСЖ».

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31 комментарий

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ZA.RMA
Если черепашка в этом году никуда не перейдет, то сериал продлится еще на сезон(((
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Драпежник
Да никуда Мбаппе не уйдет этим летом, он же вначале сезона еще об этом лично говорил.
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Артём Поддубный
Я думаю Мбаппе скоро продлится и всё закончится. Этому парню явно бабки важнее всего, хотя мне лично интересно: "Чего ему мало?". Надеюсь Реал не подпишет его, и не испортит замечательный проект, который у нас сейчас есть) С уважением, Hala Madrid!!!
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Артём Поддубный
Ответ JealousOne
К чему такой хейт, любой человек жаждет денег. Тот же Месси играл с ЗП в 100 лямов, но это не мешало ему быть одним из лучших. Мбаппе нравилось, как развивался ПСЖ, вот и продлил с ними контракт. Были бы нужны ему только лишь деньги - не просил бы менять спортивного директора, так он еще и сам пытался помочь в развитии проекта уговаривая Левандовского, Шкриньяра, Чуамени и многих других перейти к ним. И лишь в недавнем интервью он окончательно разочаровался в векторе развития проекта, вот и отказался от продления
Та все оно так, ну ты сам посмотри, любая новость про него связана с бабками, бонусы, выплаты, зарплата. Оно надоело если честно. Есть у меня мысль что с его приходом у Реала появятся шансы постигнуть участь Барселоны, а я этого не хочу.
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Ophiomorph
Ну что, кто тут смеялся, что "да не может Перес оставить одного Хоселу в атаке на целый сезон"? Если сделка с Мбаппе не выгорит, будут ждать следующего года, а поэтому этот сезон вылетит в трубу.
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Dikki Shelton
Все будет так как необходимо Реалу, в нужное время.
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Real_v_dushe
В планах «Реала» на сезон-2023/24 Мбаппе нет, клуб оценивает нынешнюю ситуацию со спокойствием, так как понимает, что на данный момент проблема не касается клуб. - все что надо знать о новостях на эту тему и это было точно также месяц назад, ничего не поменялось.
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JealousOne
Ответ Артём Поддубный
Я думаю Мбаппе скоро продлится и всё закончится. Этому парню явно бабки важнее всего, хотя мне лично интересно: "Чего ему мало?". Надеюсь Реал не подпишет его, и не испортит замечательный проект, который у нас сейчас есть) С уважением, Hala Madrid!!!
К чему такой хейт, любой человек жаждет денег. Тот же Месси играл с ЗП в 100 лямов, но это не мешало ему быть одним из лучших. Мбаппе нравилось, как развивался ПСЖ, вот и продлил с ними контракт. Были бы нужны ему только лишь деньги - не просил бы менять спортивного директора, так он еще и сам пытался помочь в развитии проекта уговаривая Левандовского, Шкриньяра, Чуамени и многих других перейти к ним. И лишь в недавнем интервью он окончательно разочаровался в векторе развития проекта, вот и отказался от продления
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Вова Пупкин
Ответ ZA.RMA
Если черепашка в этом году никуда не перейдет, то сериал продлится еще на сезон(((
А нам, по 5 новостей каждый день об этом читать. То он переходит, то он остаётся...
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Мужанов Дмитрий Александрович
С одной стороны не хочется чтобы эта жадная черепаха переходила в Реал и начала их доить, строя из себя принцессу. Но и Реал если не купит ещё одного сильного форварда, то им сложно будет претендовать на победу во всех турнирах.
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Геннадий Чеботарев
это статьи не понимающих ситуацию авторов и пытающихся поиграть на хайпе тутошних школьников. автор видимо не в курсе,что первую часть бонуса за лояльность ПСЖ выплатит 31 июля. и что бы это произошло ,от Мбаппе не должна исходить инициатива о переходе,что он и Реал делают. а вот в августе ПСЖ выставит его на трансфер,или автор думает что шейхи потеряют свой главный актив бесплатно?)))) И вот когда они это сделают в августе,а это будет однозначно,тогда и пойдет движение. а писать пустышки типо этой статьи это так себе занятие.
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дамьен
"Ничто не указывает на то, что в ближайшие дни ситуация разрешится"
Поэтому перестаньте об этом писать по 3-4 раза в день!
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corazón blanco
Родриго конечно неплохо смотрится на позиции ЦН, но надо профильный нападающий, жаль, что Мадрид отказался от трансфера Кейна. Хотя конечно сложно вести переговоры с Леви, тем не менее дважды ранее Флорентино это удавалось. Но тут совсем иной случай, Кейн уже легенда шпор и конечно он будет держаться за него до последнего.
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corazón blanco
Ответ Ophiomorph
Вроде писали, что и сам Кейн хочет только в Баварию.
Два года назад Кейн хотел только в Сити, но не срослось. В начале лета он хотел только в Мадрид, но руководство клуба отказалась от идеи этого трансфера, потом его хотел только Юнайтед, но Леви не продаст его в клуб АПЛ, сейчас его хочет Бавария. А Кейн просто хочет хоть куда, где есть шансы на трофеи.
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corazón blanco
Ответ Marcus-light
Ну Мбаппе не профильный нападающий, а кого-то ещё Перес вряд ли потянет
Это понятно, бюджет у Мадрида не резиновый. Лучше бы взяли форварда, который даже с учетом Мбаппе ( в теории) просто жизненно необходим. Не в этом сезоне, так в следующем Мадриду придется его приобретать, не с 18-летним же Эндриком вступать в сезон 2024/2025 который еще неизвестно сколько потребуется времени на адаптацию, да и заиграет ли вообще, пока это кот в мешке.
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Ералы Актобе
Санта Барбара продолжение (((
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Xxx zzz
Ответ Артём Поддубный
Та все оно так, ну ты сам посмотри, любая новость про него связана с бабками, бонусы, выплаты, зарплата. Оно надоело если честно. Есть у меня мысль что с его приходом у Реала появятся шансы постигнуть участь Барселоны, а я этого не хочу.
Все новости сам Мбаппе про себя пишет ?)) сами себе противоречите,большинство статей желтуха и никак не связаны с тем кем на самом деле является черепашка и чего он хочет. Перес вам тоже не придурок,чтобы участь барсы РМ настигла
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Артём Поддубный
Ответ Xxx zzz
Все новости сам Мбаппе про себя пишет ?)) сами себе противоречите,большинство статей желтуха и никак не связаны с тем кем на самом деле является черепашка и чего он хочет. Перес вам тоже не придурок,чтобы участь барсы РМ настигла
мне достаточно того что он кинул Реал в прошлом году из-за бабла, и в этом ждёт пока ему ПСЖ отбашляет. так что если вы переобулись - это ваше дело. я в его "любовь" к Реалу не верю. Тот кто хочет быть в Реале - в нем играет. А этот сериал уже всем надоел.
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