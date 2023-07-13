Вопрос о будущем Мбаппе решится не раньше августа. «Реал» планирует сезон без него

Вопрос о будущем Килиана Мбаппе не решится до августа.

Как сообщает Marca, время в данной ситуации давит только на «ПСЖ» – клуб торопится продлить контракт с . Килиан будет действовать активнее, только если в случае трансфера ему гарантируют большой подписной бонус, который он потеряет в случае ухода из «ПСЖ». «Реал» же старается находиться в стороне и не поддерживает прямые отношения с футболистом.

В планах «Реала» на сезон-2023/24 Мбаппе нет, клуб оценивает нынешнюю ситуацию со спокойствием, так как понимает, что на данный момент проблема не касается клуб.

Ничто не указывает на то, что в ближайшие дни ситуация разрешится. Более того, в «Реале» полагают, что решений о трансфере Мбаппе не будет до августа, так как сейчас все зависит от договоренности между «ПСЖ» и игроком об условиях его ухода. Отмечается, что с каждым днем Мбаппе дешевеет, так как « » будет вынужден его продавать этим летом в случае отказа игрока от продления контракта до 2025 года.

доволен нынешним составом « » – он адаптируется к футболистам, которые у него есть.

В понедельник Мбаппе должен приступить к тренировкам в составе «ПСЖ».