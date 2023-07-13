Маттеус о Кейне в «Баварии»: «100 млн евро за игрока, которому почти 30 – это спорно. Продлить Левандовского было бы дешевле»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лотар Маттеус Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Лотар Маттеус скептически относится к желанию «Баварии» купить Харри Кейна.

«Бавария» явно дает понять, что Кейн – нападающий их мечты. Чем быстрее сделку закроют, тем лучше. Но если «Бавария» вдруг начнет нервничать, и вторая сторона это заметит, то Леви может сказать: «Окей, теперь он стоит 110 миллионов».

Не могу судить, стоит ли Кейн этих денег. Я знаю, что это один из лучших нападающих мира, голевая машина с холодным финишем. Он умен, хорошо бежит и играет головой, но я не знаю, насколько правильно платить 100 миллионов за игрока, которому почти 30. Это спорно. Если бы вы продлили Левандовского на три года и повысили бы ему зарплату, то было бы дешевле. И не было бы разочарований прошлого года, а на Кейна сейчас не пришлось тратить бы такую сумму.

Тот факт, что Кейн хочет перейти в «Баварию», показывает, что это по-прежнему европейский топ-клуб», – написал легендарный немецкий футболист в колонке для Sky Sport Deutschland.

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29 комментариев

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Fona
Матеус будто живет лет 10 назад, когда спившиеся Англичане уже завершали карьеру в 30 лет. Кейн профессионал своего дела не меньше Левы, и спокойной еще может отыграть сезона 4-5 на высшем уровне. Не помню, чтобы Харри когда-то славился скоростью, скорее интеллектом игровым, реализацией и мощной физикой, что явно продлевает карьеру
+46
-4
+42
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Gustav Forsberg
да он еще 4-5 сезонов минимум будет колотить.
Лотар в своём репертуаре
+24
-7
+17
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Javelin Himars
Ответ Born is the King
Да, в этом смысле он похож на Ширера. Тот же бегунок Овен к 30ти был 0
Овен не бегунок, просто травмы загубили его
+15
-1
+14
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Burel
Он в курсе, что бревандовский на 5 лет старее Кейна ?
+17
-7
+10
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Любезный Коссутий
Левандовскому, га момент перехода в Барсу , было 34 года. если продлевать его до 37 - ок, то, с таким подходом, Кейн может играть еще лет 8, и это точно стоит потраченной сотки.
+7
-2
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Собиратель хаоса
Почему то в комментариях все уверены, что Кейн будет колотить. Свежий пример Мане не заставляет хотя бы немного сомневаться? Ровесник Кейна, кстати. Еще и в Австрии играл 3 года на заре карьеры.
+5
0
+5
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Los Galácticos
Ответ Gustav Forsberg
да он еще 4-5 сезонов минимум будет колотить. Лотар в своём репертуаре
Всё равно для Баварии лучше Левандовски никого нет, он бы еще мог с такой трудовой этикой колотить 3-4 сезона на своем уровне, чем они думали когда отпускали его а потом брали 30-летнего Мане с личкой 20 млн. сложно понять. Теперь еще хотят отдать за Кейна 100 млн. который ну никак не сможет забивать больше того Левандовски (больше уже не куда), так что на счёт "дешевле" Маттеус тут прав.
+10
-5
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Born is the King
Ответ Fona
Матеус будто живет лет 10 назад, когда спившиеся Англичане уже завершали карьеру в 30 лет. Кейн профессионал своего дела не меньше Левы, и спокойной еще может отыграть сезона 4-5 на высшем уровне. Не помню, чтобы Харри когда-то славился скоростью, скорее интеллектом игровым, реализацией и мощной физикой, что явно продлевает карьеру
Да, в этом смысле он похож на Ширера. Тот же бегунок Овен к 30ти был 0
+8
-3
+5
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zzzeeerrrooo
Ответ Burel
Он в курсе, что бревандовский на 5 лет старее Кейна ?
но и успешнее
+7
-4
+3
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sd4fmwrvz8
В принципе все правильно говорит,еще ни факт что в бундеслиге приживется !
+3
-1
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Felp
Ответ zzzeeerrrooo
но и успешнее
а где он стал успешнее?
+3
-1
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Seoul Candy
Ответ zzzeeerrrooo
но и успешнее
Но и повезло ему попасть в Баварию, играй он в тот же ттх как кейн не было бы у него трофеев
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predMBAPPE
Кейн будет вертеть всех не зависимо сколько за него заплатят и сколько заплатить ему
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0
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Seoul Candy
Ответ Dzhansug Bukiya
Кейн +-100, Влахович 70-80, Мбаппе 150-200, Коло-Муани 90, Кейн лучший вариант из всех для Баварии
Мбаппе туда и не поедет)) зачем ему меня лига 1 на бундеслигу ?
+2
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MBayern7
Так куда было продлевать Роберта, если он сам хотел уйти?
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Руслан Зимаков
Ответ Los Galácticos
Всё равно для Баварии лучше Левандовски никого нет, он бы еще мог с такой трудовой этикой колотить 3-4 сезона на своем уровне, чем они думали когда отпускали его а потом брали 30-летнего Мане с личкой 20 млн. сложно понять. Теперь еще хотят отдать за Кейна 100 млн. который ну никак не сможет забивать больше того Левандовски (больше уже не куда), так что на счёт "дешевле" Маттеус тут прав.
Так он сам хотел уйти, что им его, на сильно надо было удерживать
+2
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Dzhansug Bukiya
Кейн +-100, Влахович 70-80, Мбаппе 150-200, Коло-Муани 90, Кейн лучший вариант из всех для Баварии
+3
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IntoTheRainBow
Ответ Fona
Матеус будто живет лет 10 назад, когда спившиеся Англичане уже завершали карьеру в 30 лет. Кейн профессионал своего дела не меньше Левы, и спокойной еще может отыграть сезона 4-5 на высшем уровне. Не помню, чтобы Харри когда-то славился скоростью, скорее интеллектом игровым, реализацией и мощной физикой, что явно продлевает карьеру
с точки зрения цены вопрос не в том отыграет ли он еще 5 лет

а в том сколько он будет стоить через 5 лет

если его купить за 100 и продать через 5 лет за 25 - это по сути +15 лямов в год к ежегодным расходам помимо зарплаты

именно поэтому Месси стоит 35, а Собослаи 70, второй не ровня первому но одному 36 а другому 22, Кейну через 5 лет будет 34 и за приличную сумму его уже не продашь, сотка уйдет фактически "в песок"
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Сергей
Продлевать будете...
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scorpion19.1987
Ответ Собиратель хаоса
Почему то в комментариях все уверены, что Кейн будет колотить. Свежий пример Мане не заставляет хотя бы немного сомневаться? Ровесник Кейна, кстати. Еще и в Австрии играл 3 года на заре карьеры.
+ Англ. за пределами своего чемп. та еще лотерея
0
0
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Javelin Himars
Ответ Los Galácticos
Всё равно для Баварии лучше Левандовски никого нет, он бы еще мог с такой трудовой этикой колотить 3-4 сезона на своем уровне, чем они думали когда отпускали его а потом брали 30-летнего Мане с личкой 20 млн. сложно понять. Теперь еще хотят отдать за Кейна 100 млн. который ну никак не сможет забивать больше того Левандовски (больше уже не куда), так что на счёт "дешевле" Маттеус тут прав.
тогда пусть его и купят за 100млн
+1
-1
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vzi
Одна беда - Левандовский не хотел продлеваться. ;)
0
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Александр Колосов
Кейн очень хорош, несмотря на возраст. А у Баварии сейчас нет нормального цф
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Алексей Ненахов
Зачем продлевать того кто не хочет играть за клуб ?Харри же универсальней Лёвы , моложе и голоден до трофеев
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Вчера раки были большие, но по пять, сегодня маленькие, но по три
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