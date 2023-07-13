Маттеус о Кейне в «Баварии»: «100 млн евро за игрока, которому почти 30 – это спорно. Продлить Левандовского было бы дешевле»
Лотар Маттеус скептически относится к желанию «Баварии» купить Харри Кейна.
«Бавария» явно дает понять, что Кейн – нападающий их мечты. Чем быстрее сделку закроют, тем лучше. Но если «Бавария» вдруг начнет нервничать, и вторая сторона это заметит, то Леви может сказать: «Окей, теперь он стоит 110 миллионов».
Не могу судить, стоит ли Кейн этих денег. Я знаю, что это один из лучших нападающих мира, голевая машина с холодным финишем. Он умен, хорошо бежит и играет головой, но я не знаю, насколько правильно платить 100 миллионов за игрока, которому почти 30. Это спорно. Если бы вы продлили Левандовского на три года и повысили бы ему зарплату, то было бы дешевле. И не было бы разочарований прошлого года, а на Кейна сейчас не пришлось тратить бы такую сумму.
Тот факт, что Кейн хочет перейти в «Баварию», показывает, что это по-прежнему европейский топ-клуб», – написал легендарный немецкий футболист в колонке для Sky Sport Deutschland.
Лотар в своём репертуаре
а в том сколько он будет стоить через 5 лет
если его купить за 100 и продать через 5 лет за 25 - это по сути +15 лямов в год к ежегодным расходам помимо зарплаты
именно поэтому Месси стоит 35, а Собослаи 70, второй не ровня первому но одному 36 а другому 22, Кейну через 5 лет будет 34 и за приличную сумму его уже не продашь, сотка уйдет фактически "в песок"