Маттеус о Кейне в «Баварии»: «100 млн евро за игрока, которому почти 30 – это спорно. Продлить Левандовского было бы дешевле»

Лотар Маттеус скептически относится к желанию «Баварии» купить Харри Кейна.

« » явно дает понять, что Кейн – нападающий их мечты. Чем быстрее сделку закроют, тем лучше. Но если «Бавария» вдруг начнет нервничать, и вторая сторона это заметит, то может сказать: «Окей, теперь он стоит 110 миллионов».

Не могу судить, стоит ли Кейн этих денег. Я знаю, что это один из лучших нападающих мира, голевая машина с холодным финишем. Он умен, хорошо бежит и играет головой, но я не знаю, насколько правильно платить 100 миллионов за игрока, которому почти 30. Это спорно. Если бы вы продлили Левандовского на три года и повысили бы ему зарплату, то было бы дешевле. И не было бы разочарований прошлого года, а на сейчас не пришлось тратить бы такую сумму.

Тот факт, что Кейн хочет перейти в «Баварию», показывает, что это по-прежнему европейский топ-клуб», – написал легендарный немецкий футболист в колонке для Sky Sport Deutschland.