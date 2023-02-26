Лишь Кейн и Левандовски забивали по 20+ голов в каждом из 9 последних сезонов в клубах топ-5 лиг
Харри Кейн демонстрирует высокую результативность в матчах за «Тоттенхэм».
В матче против «Челси», который «шпоры» выиграли со счетом 2:0, Кейн забил свой 20-й гол в сезоне-2022/23 во всех турнирах. Таким образом, форвард забивал за «Тоттенхэм» не менее 20 голов в каждом из 9 последних сезонов.
Кроме Кейна, среди игроков топ-5 европейских лиг это удалось лишь нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому, ранее выступавшему за «Баварию».
Кейн забил 20-й гол в сезоне. Он второй бомбардир АПЛ с 18 мячами
Нам же втирают, что он якобы лучший
Все по полочкам разложил..
Как тебе это удается лежа на диване и заваривая дошик?