Лишь Кейн и Левандовски забивали по 20+ голов в каждом из 9 последних сезонов в клубах топ-5 лиг

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Тоттенхэм Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Харри Кейн демонстрирует высокую результативность в матчах за «Тоттенхэм».

В матче против «Челси», который «шпоры» выиграли со счетом 2:0, Кейн забил свой 20-й гол в сезоне-2022/23 во всех турнирах. Таким образом, форвард забивал за «Тоттенхэм» не менее 20 голов в каждом из 9 последних сезонов.

Кроме Кейна, среди игроков топ-5 европейских лиг это удалось лишь нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому, ранее выступавшему за «Баварию».

Кейн забил 20-й гол в сезоне. Он второй бомбардир АПЛ с 18 мячами

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26 комментариев

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Си Эм Панк
Ответ ZamoRano
Мой меся это распвсовщик!!
Твoй мecя мoжeт быть кeм угoднo, дaжe тoбoй)
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ZamoRano
Ответ Си Эм Панк
Если не считать все турниры, то Месси забивал 13 сезонов подряд больше 20 мячей только в одном чемпионате)
Мой меся это распвсовщик!!
0
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-2
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Си Эм Панк
Ответ ZamoRano
Где Месси??? Позор спортсу1!
Если не считать все турниры, то Месси забивал 13 сезонов подряд больше 20 мячей только в одном чемпионате)
+2
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+1
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Тюменец
Ответ Temp LC
Кейн же вроде игрок одного сезона
О этом ходят легенды… уже почти 10 лет
0
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revo
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
27 трофеев Левы куда дел?) в чем суть такого мощного рофла?)
+1
0
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ljolik888
Ответ DolJun
ты опять переобулся получается? это уже который раз?)
Почему он переобулся? Он всегда говорил что Левандовски не подойдёт Барселоне и он не нужен . Кстати поздравляю твою любимую команду с очередной победой . Так держать ! Ну и главное Барселона скоро будет играть , а то ты вдруг забыл .
+1
0
+1
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Си Эм Панк
Ответ Xm.md
Не понял, а Леопольд? Нам же втирают, что он якобы лучший
Лео за свою карьеру забил больше чем эти центральные нападающие)
+4
-2
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rigobersong
Ответ otchim kaloeda
Ляя браво.. Все по полочкам разложил.. Как тебе это удается лежа на диване и заваривая дошик?
Я дошик последний раз ел лет 15 назад:) С возрастом научился правильному питанию. Дошик это пустые углеводы:))
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Машина Мощная
вот два плэймэйкера которые играют из глубины, и которым труднее забивать по логике вещей. не то что этот ваш GOAT который в штрафной пасётся, а Мбаппе делает на него ассисты :-D
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Си Эм Панк
Ответ Великий Алонсо
Где там наш Меси? Позорище, Кейн > Меси
Где Роналду?)
+7
-2
+5
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Xm.md
Не понял, а Леопольд?
Нам же втирают, что он якобы лучший
+3
-7
-4
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Raul14
Там даже Ригоберочка признает бесполезность поляка. Он умнеет?
+1
-3
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otchim kaloeda
Ответ rigobersong
Сейчас бы голы за Баварию в бундесферме ровнять голам в АПЛ за ТТХ:) Голы польского бруска можно смело на 2 делить:))
Ляя браво..
Все по полочкам разложил..
Как тебе это удается лежа на диване и заваривая дошик?
+1
-2
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Raul14
Ответ Karl0709
Бестрофейник это Реал Мадрид в этом сезоне.
У Реала в этом сезоне суперкубок Европы и КЧМ. Но я понимаю что в школе вас на это не учат.
+1
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ZamoRano
Где Месси??? Позор спортсу1!
0
-5
-5
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Nikro9
Ответ Temp LC
Кейн же вроде игрок одного сезона
Девяти
+1
-1
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KerroChelsea
Я просто обновляю новостную ленту в надежде на одну единственную новость…
0
-1
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DolJun
Ответ rigobersong
Сейчас бы голы за Баварию в бундесферме ровнять голам в АПЛ за ТТХ:) Голы польского бруска можно смело на 2 делить:))
ты опять переобулся получается? это уже который раз?)
+1
-7
-6
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Spider Man
Кейну давно пора на повышение, топовейший нап и при этом ни одного трофея
+3
-2
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Raul14
Один поляк должен сказать спасибо клубам фермерского чемпа и аутсайдерам ЛаЛиги)) Видим мы его против топов))
0
-2
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Mikas7
Ответ Karl0709
Бестрофейник это Реал Мадрид в этом сезоне.
ещё ЛЧ могут взять да и сепары ещё растеряют
+1
-3
-2
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Karl0709
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Бестрофейник это Реал Мадрид в этом сезоне.
+5
-4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
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Великий Алонсо
Где там наш Меси? Позорище, Кейн > Меси
+3
-7
-4
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rigobersong
Сейчас бы голы за Баварию в бундесферме ровнять голам в АПЛ за ТТХ:) Голы польского бруска можно смело на 2 делить:))
+3
-7
-4
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