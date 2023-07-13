Хендерсон склоняется к переходу в «Аль-Иттифак» Джеррарда. Ему предлагают зарплату в 4 раза выше

Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение «Аль-Иттифака».

Как пишет The Athletic, полузащитник склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба. «Аль-Иттифак» готов в четыре раза увеличить ему зарплату по сравнению с той, что он получает в «Ливерпуле».

Ожидается, что Хендерсон примет решение в ближайшее время.

На прошлой неделе тренером « » стал . Он сыграл ключевую роль в попытках клуба подписать .

Контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан еще два года, поэтому в случае его согласия на переход «Аль-Иттифаку» придется договариваться с английским клубом о трансферной компенсации. Пока с « » по этому вопросу никто не контактировал. Если Хендерсон согласится на трансфер, клубы сразу же начнут переговоры.

Сообщалось, что Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак», так как считает, что у него больше шансов на попадание в заявку Англии на Евро-2024 из «Ливерпуля».

Джордан перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015-м.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.