Хендерсон склоняется к переходу в «Аль-Иттифак» Джеррарда. Ему предлагают зарплату в 4 раза выше

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Футбол

Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение «Аль-Иттифака».

Как пишет The Athletic, полузащитник склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба. «Аль-Иттифак» готов в четыре раза увеличить ему зарплату по сравнению с той, что он получает в «Ливерпуле».

Ожидается, что Хендерсон примет решение в ближайшее время.

На прошлой неделе тренером «Аль-Иттифака» стал Стивен Джеррард. Он сыграл ключевую роль в попытках клуба подписать Джордана.

Контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан еще два года, поэтому в случае его согласия на переход «Аль-Иттифаку» придется договариваться с английским клубом о трансферной компенсации. Пока с «Ливерпулем» по этому вопросу никто не контактировал. Если Хендерсон согласится на трансфер, клубы сразу же начнут переговоры.

Сообщалось, что Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак», так как считает, что у него больше шансов на попадание в заявку Англии на Евро-2024 из «Ливерпуля».

Джордан перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015-м.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.

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10 комментариев

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Purple77
В добрый час,мистер пас назад!
+11
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Rotick
Мужику 33, это его возможности урвать денег на пенсию. Я пойму
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sacha2
то остаётся, ради Евро-24.То склоняется. Жёлто-пресники рулят
+1
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Marcus-light
Джонатан ромашка Хендерсон
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Тимур Жалолдинов
Все таки деньги делает свое дело!
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Акира_1
Ответ Purple77
В добрый час,мистер пас назад!
Тут же не про Жоржиньо. 🤔
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