Хендерсон склоняется к переходу в «Аль-Иттифак» Джеррарда. Ему предлагают зарплату в 4 раза выше
Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение «Аль-Иттифака».
Как пишет The Athletic, полузащитник склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба. «Аль-Иттифак» готов в четыре раза увеличить ему зарплату по сравнению с той, что он получает в «Ливерпуле».
Ожидается, что Хендерсон примет решение в ближайшее время.
На прошлой неделе тренером «Аль-Иттифака» стал Стивен Джеррард. Он сыграл ключевую роль в попытках клуба подписать Джордана.
Контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан еще два года, поэтому в случае его согласия на переход «Аль-Иттифаку» придется договариваться с английским клубом о трансферной компенсации. Пока с «Ливерпулем» по этому вопросу никто не контактировал. Если Хендерсон согласится на трансфер, клубы сразу же начнут переговоры.
Сообщалось, что Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак», так как считает, что у него больше шансов на попадание в заявку Англии на Евро-2024 из «Ливерпуля».
Джордан перешел в «Ливерпуль» в 2011 году и стал капитаном команды после ухода Джеррарда в 2015-м.
В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах «Ливерпуля», в 23 матчах АПЛ он вышел в старте. Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.
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