Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак» Джеррарда. Капитан «Ливерпуля» считает, что в АПЛ у него больше шансов попасть на Евро-2024

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Евро-2024 Футбол

Джордан Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак», несмотря на приглашение Стивена Джеррарда.

Ранее появилась информация, что Стивен Джеррард, возглавивший саудовский «Аль-Иттифак», хочет пригласить в команду Хендерсона и форварда «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга.

По информации журналиста Бена Джейкобса, капитан «Ливерпуля» не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию. Хендерсон хочет сыграть на Евро-2024 и считает, что в «Ливерпуле» его шансы на вызов в сборную Англии будут выше.

В прошедшем сезоне АПЛ Хендерсон провел за «Ливерпуль» 35 матчей и отметился двумя результативными передачами. Подробная статистика 33-летнего полузащитника доступна здесь.

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3 комментария

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Эдуард Соловьёв
А при чем тут милнер ?
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Тухель
Саутгейт спасай АПЛ. Скажи Хендерсону что ты его не вызовешь в сборную и тогда он перейдет в СА освободит и зарплату и какие то деньги принесет Ливерпулю. Сильный Ливерпуль нужен АПЛ для интриги, а Хендерсон вот вообще не уровень топ клуба и его держат типа капитан и т.д.
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S.Laposter
Ответ Эдуард Соловьёв
А при чем тут милнер ?
Он батя Хендерсона
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