Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак» Джеррарда. Капитан «Ливерпуля» считает, что в АПЛ у него больше шансов попасть на Евро-2024

Джордан Хендерсон не перейдет в «Аль-Иттифак», несмотря на приглашение Стивена Джеррарда.

Ранее появилась информация, что Стивен Джеррард, возглавивший саудовский «Аль-Иттифак», хочет пригласить в команду Хендерсона и форварда «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга.

По информации журналиста Бена Джейкобса, капитан «Ливерпуля» не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию. Хендерсон хочет сыграть на Евро-2024 и считает, что в «Ливерпуле» его шансы на вызов в сборную Англии будут выше.

В прошедшем сезоне АПЛ Хендерсон провел за «Ливерпуль» 35 матчей и отметился двумя результативными передачами. Подробная статистика 33-летнего полузащитника доступна здесь.