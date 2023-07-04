«Аль-Иттифак» может подписать Коутиньо и Лингарда после назначения Джеррарда

Стивен Джеррард хочет пригласить игроков АПЛ в Саудовскую Аравию.

Вчера бывший полузащитник «Ливерпуля» возглавил « ».

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, одним из приоритетных вариантов усиления для «Аль-Иттифака» является . Джеррард работал с ним в « ».

Также рассматривается подписание , который в настоящее время тренируется с «Интер Майами».

Контракт Коутиньо с «Астон Виллой» рассчитан до 2026 года. Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест».