«Аль-Иттифак» может подписать Коутиньо и Лингарда после назначения Джеррарда

Теги Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Филиппе Коутиньо Аль-Иттифак Джесси Лингард Футбол

Стивен Джеррард хочет пригласить игроков АПЛ в Саудовскую Аравию.

Вчера бывший полузащитник «Ливерпуля» возглавил «Аль-Иттифак».

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, одним из приоритетных вариантов усиления для «Аль-Иттифака» является Филиппе Коутиньо. Джеррард работал с ним в «Астон Вилле».

Также рассматривается подписание Джесси Лингарда, который в настоящее время тренируется с «Интер Майами».

Контракт Коутиньо с «Астон Виллой» рассчитан до 2026 года. Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест». 

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6 комментариев

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avcgloronalduMU
балласт что надо
саудиты могут и отказаться от такого счастья
+3
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Акира_1
Джеррард специально подослан в Аравию, чтоб помочь английским клубам сбагрить балласт.
+3
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dr. cage
Слишком тонкие игроки для футбола Стивижи..

Предыдущая новость с деревянным Хендо и бегуном Обамой правдоподобнее..
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Подкат Пенальтьевич
И Суареса тогда заодно
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Любезный Коссутий
топовый ЦЗ не нужен им, случайно?
есть Макгавр на примете
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