«Аль-Иттифак» может подписать Коутиньо и Лингарда после назначения Джеррарда
Стивен Джеррард хочет пригласить игроков АПЛ в Саудовскую Аравию.
Вчера бывший полузащитник «Ливерпуля» возглавил «Аль-Иттифак».
По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, одним из приоритетных вариантов усиления для «Аль-Иттифака» является Филиппе Коутиньо. Джеррард работал с ним в «Астон Вилле».
Также рассматривается подписание Джесси Лингарда, который в настоящее время тренируется с «Интер Майами».
Контракт Коутиньо с «Астон Виллой» рассчитан до 2026 года. Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест».
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