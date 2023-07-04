Джеррард хочет позвать Хендерсона и Обамеянга в «Аль-Иттифак» (Daily Mail)

Теги Челси Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Стивен Джеррард хочет, чтобы капитан «Ливерпуля» перешел в «Аль-Иттифак».

По сведениям Daily Mail, новый главный тренер саудовского клуба может попытаться уговорить Джордана Хендерсона присоединиться к нему. Они вместе играли за «красных» с 2011 по 2015 год.

Также Джеррард хотел бы, чтобы «Аль-Иттифак» заключил контракт с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Челси».

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11 комментариев

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Vavalle
Стиви бери Хендерсона за 50 миллионов, еще Нэта Филлипса, Гомеза по 40 за каждого. По старой дружбе, так сказать
+8
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Человек1991
Хендерсон и Обамеянг : - Вота Фак ?? Джеррард : - Ноу Ноу , Аль-Иттифак . ))
+6
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Vincxkttk
Если смотреть на последнюю статистику Обамеянга и на его возраст то думаю если предложат отличный контракт то он с радостью его примет. Я бы тоже не отказался от такого. В Челси ему явно не светит место на поле т.к. и так достаточно новых нп. (Это всего лишь моё мнение, пожалуйста не быкуйте на меня).
+7
-3
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Gündoğan
Ответ Vincxkttk
Если смотреть на последнюю статистику Обамеянга и на его возраст то думаю если предложат отличный контракт то он с радостью его примет. Я бы тоже не отказался от такого. В Челси ему явно не светит место на поле т.к. и так достаточно новых нп. (Это всего лишь моё мнение, пожалуйста не быкуйте на меня).
Когда игроки такого возраста уезжают так сказать на заработки никто ничего плохого не скажет, но когда они пытаются купить победителя ЛЧ праймового Бернардо в 28 лет, то конечно это удивляет
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Kipriot
А есть сумма которую ему будут платить? Мы же теперь так оцениваем известность этих людей.
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vaslover
Хендо 100% не уйдет. Он по прежнему игрок сборной Англии. Если уж Томори из Серии А не вызывается в сборную Англии (из лиги где три клуба играли в финалах Еврокубков), то мягко говоря не приходится сомневаться что и из Саудовской Аравии не будут вызываться игроки в сборную Англии, кто бы это ни был. Может через 2-3 года он и уйдет туда, но не сейчас.
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Артём Околелов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
😅
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Артём Околелов
Ответ Vincxkttk
Если смотреть на последнюю статистику Обамеянга и на его возраст то думаю если предложат отличный контракт то он с радостью его примет. Я бы тоже не отказался от такого. В Челси ему явно не светит место на поле т.к. и так достаточно новых нп. (Это всего лишь моё мнение, пожалуйста не быкуйте на меня).
сбитый лётчик, наврятли пригласят уже в солидный клуб, единственный - барса, пошла за Витором Роке
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newhood@icloud.com
Ответ Vavalle
Стиви бери Хендерсона за 50 миллионов, еще Нэта Филлипса, Гомеза по 40 за каждого. По старой дружбе, так сказать
Это да, как не грустно, но кэп не тянет уже … Один матч из десяти выдаёт … а как кэпа на скамейке держать ?
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wjvxpb5q6f
Ответ newhood@icloud.com
Это да, как не грустно, но кэп не тянет уже … Один матч из десяти выдаёт … а как кэпа на скамейке держать ?
Да кэп уже года 2 как не играет на уровне, но это не повод продавать его. Особенно, учитывая уход Милнера. В одно лето лишиться сразу двух ментальных лидеров, это уже слишком... А яйца в команде вообще останутся?
Хендо спокойно посидит, и будет выходить на 15 минут в качестве джокера. Он любит Ливерпуль и сам не убежит. Еще пару лет он железно необходим команде. Пусть кто угодно уходит, но не Джордан🙏🏻
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