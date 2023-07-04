Джеррард хочет позвать Хендерсона и Обамеянга в «Аль-Иттифак» (Daily Mail)

Стивен Джеррард хочет, чтобы капитан «Ливерпуля» перешел в «Аль-Иттифак».

По сведениям Daily Mail, новый главный тренер саудовского клуба может попытаться уговорить присоединиться к нему. Они вместе играли за «красных» с 2011 по 2015 год.

Также Джеррард хотел бы, чтобы « » заключил контракт с Пьером-Эмериком Обамеянгом из « ».