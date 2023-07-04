Джеррард хочет позвать Хендерсона и Обамеянга в «Аль-Иттифак» (Daily Mail)
Стивен Джеррард хочет, чтобы капитан «Ливерпуля» перешел в «Аль-Иттифак».
По сведениям Daily Mail, новый главный тренер саудовского клуба может попытаться уговорить Джордана Хендерсона присоединиться к нему. Они вместе играли за «красных» с 2011 по 2015 год.
Также Джеррард хотел бы, чтобы «Аль-Иттифак» заключил контракт с Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Челси».
Хендо спокойно посидит, и будет выходить на 15 минут в качестве джокера. Он любит Ливерпуль и сам не убежит. Еще пару лет он железно необходим команде. Пусть кто угодно уходит, но не Джордан🙏🏻