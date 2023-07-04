Джеррард хочет видеть Мане в «Аль-Иттифаке». «Аль-Наср» Роналду тоже интересуется вингером «Баварии»

Садьо Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вингер «Баварии» привлек интерес « » и « », сообщает Bild. За первую команду выступает , вторую вчера возглавил .

Отмечается, что английский тренер и сененгальский футболист хорошо друг друга знают. Джеррард хочет видеть Мане в своем новом клубе.

Финансовая сторона вопроса – не помеха для саудовцев: и «Аль-Наср», и «Аль-Иттифак» готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно повысить игроку зарплату. В «Баварии» зарабатывает около 20 миллионов евро в год. Возможный трансфер во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане переходить в Саудовскую Аравию.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь.