Джеррард хочет видеть Мане в «Аль-Иттифаке». «Аль-Наср» Роналду тоже интересуется вингером «Баварии»

Теги Бавария Криштиану Роналду Стивен Джеррард бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Садьо Мане Футбол

Садьо Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вингер «Баварии» привлек интерес «Аль-Насра» и «Аль-Иттифака», сообщает Bild. За первую команду выступает Криштиану Роналду, вторую вчера возглавил Стивен Джеррард.

Отмечается, что английский тренер и сененгальский футболист хорошо друг друга знают. Джеррард хочет видеть Мане в своем новом клубе. 

Финансовая сторона вопроса – не помеха для саудовцев: и «Аль-Наср», и «Аль-Иттифак» готовы заплатить «Баварии» за трансфер и значительно повысить игроку зарплату. В «Баварии» Садьо зарабатывает около 20 миллионов евро в год. Возможный трансфер во многом будет зависеть от того, захочет ли сам Мане переходить в Саудовскую Аравию.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами. Подробную статистику 31-летнего игрока можно найти здесь

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14 комментариев

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Заяцволк
Ждём новость "Джеррард хочет видеть Клоппа тренером Аль-Иттифака"
+13
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Marcus-light
Откровенно говоря, Мане уже пару лет как пора. Характер, травмы - всё очень быстро идёт по нисходящей
+9
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+9
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Камбоджа Иванов
Трансфер Мане из Ливерпуля в Баварию - это трансфер из-за которого проиграли все
+6
-1
+5
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Дядя ТУРА
Ответ Marcus-light
Откровенно говоря, Мане уже пару лет как пора. Характер, травмы - всё очень быстро идёт по нисходящей
1 сезон провалился в новом клубе и все
+4
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ZamoRano
Мане ещё не всех лгбтшников в баварке отлупил, пусть ещё сезончик погоняет.
+4
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noti22
В Аравии заработает на новое стекло для Айфона
+3
-1
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Egorushka56
Не будем плакать, если переход состоится. Платёжка освободится + можно немного заработать на переходе, пока действующий контракт. Ну и Сане перестанут кошмары сниться))
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Hella black
Вполне 👌🏼 вероятно Стиви
Напомню что Карим Бензема перешёл в СА из-за Религиозных соображений
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Surviving
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Пирс Морган
Ему в UFC пора
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cmorblr
Лучше уж в Спартак. Формат Кубка России будет ключевым фактором в переходе в российский суперклуб.
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Marcus-light
Ответ Дядя ТУРА
1 сезон провалился в новом клубе и все
А почему же Ливерпуль его отпустил, если он был хорош?
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Tiestorzn17
Ответ Камбоджа Иванов
Трансфер Мане из Ливерпуля в Баварию - это трансфер из-за которого проиграли все
Лучше и не скажешь
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