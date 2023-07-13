Мбаппе о гражданстве: «Я всю жизнь провел во Франции, поэтому ее и выбрал, хоть у меня и камерунские корни. Не стану говорить сыну, что делать»
Килиан Мбаппе заявил, что позволит сыну выбирать между гражданством Франции и Камеруна.
– Если вы станете отцом футболиста топ-уровня, то скажете ему выбрать сборную Франции или Камеруна?
– Это легкий вопрос, потому что решение должно идти от сердца. Тут все не так, как с клубом.
Нужно будет посмотреть, с какой страной у него будут более близкие связи. Я родился во Франции, у меня камерунские корни. Но я всю жизнь провел во Франции. Вот почему я ее и выбрал. Но с моим сыном все будет иначе.
Возможно, я буду жить в Камеруне, и у него будут более крепкие связи с Камеруном. Тогда он выберет Камерун. Или он будет жить во Франции и выберет Францию. Но выбор он сделает сам.
Я не хочу говорить ему, что делать, потому что это личный выбор. Я просто буду его отцом, и я не стану говорить, что делать. Это личный выбор. Уверен, он примет верное решение, потому что я уверен, что оно будет идти от сердца, – сказал Мбаппе в интервью La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.
------
с этим я согласен на 100%, просто мне лично кажется подозрительным, что человек, который, как ты сказал, "считает своей родиной место, где он жил всегда", осознал что играть за сборную страны, которая в этой парадигме мышления является агрессором, только после того, как выиграл с этой самой сборной все трофеи. сборная испании без пике - это все еще сборная с мировым именем, пике без сборной испании - это участие в выставочных матчах за сборную страны невыученных уроков.
озил в этом плане ничем не отличается - взял все чашки с немцами, после чего решил что в нем на самом деле течет турецкая кровь. может и раньше это знал, но озвучить "почему-то" решил только после того, как добился успеха в составе немецкой сборной.
лицемеры типа шачири сюда же - гордый сын албанского народа, показывающий орлов в футболке сборной швейцарии. я хз как можно не замечать очевидное лицемерие.