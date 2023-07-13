Мбаппе о гражданстве: «Я всю жизнь провел во Франции, поэтому ее и выбрал, хоть у меня и камерунские корни. Не стану говорить сыну, что делать»

Килиан Мбаппе заявил, что позволит сыну выбирать между гражданством Франции и Камеруна.

– Если вы станете отцом футболиста топ-уровня, то скажете ему выбрать сборную Франции или ?

– Это легкий вопрос, потому что решение должно идти от сердца. Тут все не так, как с клубом.

Нужно будет посмотреть, с какой страной у него будут более близкие связи. Я родился во Франции, у меня камерунские корни. Но я всю жизнь провел во Франции. Вот почему я ее и выбрал. Но с моим сыном все будет иначе.

Возможно, я буду жить в Камеруне, и у него будут более крепкие связи с Камеруном. Тогда он выберет Камерун. Или он будет жить во Франции и выберет Францию. Но выбор он сделает сам.

Я не хочу говорить ему, что делать, потому что это личный выбор. Я просто буду его отцом, и я не стану говорить, что делать. Это личный выбор. Уверен, он примет верное решение, потому что я уверен, что оно будет идти от сердца, – сказал в интервью La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.