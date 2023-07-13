Мбаппе о гражданстве: «Я всю жизнь провел во Франции, поэтому ее и выбрал, хоть у меня и камерунские корни. Не стану говорить сыну, что делать»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Камеруна по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что позволит сыну выбирать между гражданством Франции и Камеруна.

– Если вы станете отцом футболиста топ-уровня, то скажете ему выбрать сборную Франции или Камеруна?

– Это легкий вопрос, потому что решение должно идти от сердца. Тут все не так, как с клубом.

Нужно будет посмотреть, с какой страной у него будут более близкие связи. Я родился во Франции, у меня камерунские корни. Но я всю жизнь провел во Франции. Вот почему я ее и выбрал. Но с моим сыном все будет иначе.

Возможно, я буду жить в Камеруне, и у него будут более крепкие связи с Камеруном. Тогда он выберет Камерун. Или он будет жить во Франции и выберет Францию. Но выбор он сделает сам.

Я не хочу говорить ему, что делать, потому что это личный выбор. Я просто буду его отцом, и я не стану говорить, что делать. Это личный выбор. Уверен, он примет верное решение, потому что я уверен, что оно будет идти от сердца, – сказал Мбаппе в интервью La Nouvelle Chaîne Ivoirienne.

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32 комментария

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Денис Давыдов
Сына с трансом сделать сложновато, Килиан
+53
-8
+45
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Александр Колосов
Все просто, если вырастет топ футболистом, то выберет Францию, если средненьким игроком, то Камерун
+30
0
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Russ Ivan
Мбаппе будет жить в Камеруне, анекдот дня...
+17
-1
+16
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DolJun
главное чтобы на закате карьеры, после того как выиграл трофеи с францией, не ощутил себя внезапно гордым сыном камерунского народа, как это сделали лицемеры типа пике или озила.
+12
-6
+6
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QWertY
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Жаль, что дети и внуки коренных французов не смогут выбирать где им жить, во Франции или в Камеруне. Потому что Камерун пришел к ним и замещает Францию
Зато предки коренных французов могли выбирать где им жить: во Франции или во французских колониях в Африке
+8
-2
+6
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DolJun
Ответ lavandil
а пике тут причем? Он родился и вырос в каталонии, там его родина и он не находил ее резко в зрелом возрасте. Озил другое дело
выходит пике еще больший лицемер, ведь всю жизнь знал что играет за чужую страну
+4
-2
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Прекрасная РФПЛ будущего
Жаль, что дети и внуки коренных французов не смогут выбирать где им жить, во Франции или в Камеруне. Потому что Камерун пришел к ним и замещает Францию
+4
-2
+2
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lavandil
Ответ DolJun
выходит пике еще больший лицемер, ведь всю жизнь знал что играет за чужую страну
ни я ни ты к нему в голову не залезем, одно мы знаем точно, у него не было выбора играть за каталонию на международных турнирах. Так что если хочешь можно представлять и каталонию в том числе играя за Испанию, раз ты из каталонии и каталония часть испании.
+2
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Денис Давыдов
Ответ QWertY
Но ты смог, Денис?
Ну я ж говорю, сложно((
+1
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QWertY
Ответ Денис Давыдов
Сына с трансом сделать сложновато, Килиан
Но ты смог, Денис?
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wowsergio
Мбаппе родился во Франции от белой французкой матери, причём тут Камерун?
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Ответ Александр Колосов
Все просто, если вырастет топ футболистом, то выберет Францию, если средненьким игроком, то Камерун
Первый, кто приходит на ум, это Обамеянг - не мог попасть в сборную Франции, а к тому моменту, как раскрылся, уже был заигран за Габон.
+1
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Zangezi Isenar
Не стану говорить сыну, что мы из Камеруна
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Любитель побеждать
Через 20 лет между Францией и Камеруном не будет разницы.
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Marina_Greta
После Парижа, в Камерун? Сын наверное, не дурак)
+1
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Marina_Greta
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Жаль, что дети и внуки коренных французов не смогут выбирать где им жить, во Франции или в Камеруне. Потому что Камерун пришел к ним и замещает Францию
Выбор очевидный - Камерун... Франция какая-то ещё... Че там мы не видели? А Камерун вот да!
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DolJun
Ответ lavandil
во-первых ты изначально не прав с кейсом озила, мбаппе, который родились просто в другом месте и вспомнили о своих корнях постфактум. Пике считает родиной своей то место, где он жил всегда. Далеко не 1 пике выступает за независимость каталонии - почему, да потому что такова история этого места, которое и франции принадлежало и боролось за независимость. Не зря у них есть свой язык. Во-вторых точку зрения можно поменять, ты становишься опытнее с течением времени, видишь какие-то факторы, то что для тебя было неважно в молодости, может стать важным и т.д. это естественный процесс. Он в конце концов не устраивает терракты или что-то подобное, он выиграл все что можно не только для себя, но и для Испании и для Каталонии, поэтому хейтить человека за его игру за сборную мне кажется тупым.
очку зрения можно поменять, ты становишься опытнее с течением времени, видишь какие-то факторы, то что для тебя было неважно в молодости, может стать важным и т.д. это естественный процесс
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с этим я согласен на 100%, просто мне лично кажется подозрительным, что человек, который, как ты сказал, "считает своей родиной место, где он жил всегда", осознал что играть за сборную страны, которая в этой парадигме мышления является агрессором, только после того, как выиграл с этой самой сборной все трофеи. сборная испании без пике - это все еще сборная с мировым именем, пике без сборной испании - это участие в выставочных матчах за сборную страны невыученных уроков.
озил в этом плане ничем не отличается - взял все чашки с немцами, после чего решил что в нем на самом деле течет турецкая кровь. может и раньше это знал, но озвучить "почему-то" решил только после того, как добился успеха в составе немецкой сборной.
лицемеры типа шачири сюда же - гордый сын албанского народа, показывающий орлов в футболке сборной швейцарии. я хз как можно не замечать очевидное лицемерие.
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lavandil
Ответ DolJun
при чем тут международные турниры? одно я знаю точно - ты пытаешься сейчас отмазать лицемера, для которого "родина" стала важна только после того, как он выиграл все с испанией. чел буквально пытается усидеть на двух стульях, а кто-то его защищает) лол)
во-первых ты изначально не прав с кейсом озила, мбаппе, который родились просто в другом месте и вспомнили о своих корнях постфактум. Пике считает родиной своей то место, где он жил всегда. Далеко не 1 пике выступает за независимость каталонии - почему, да потому что такова история этого места, которое и франции принадлежало и боролось за независимость. Не зря у них есть свой язык. Во-вторых точку зрения можно поменять, ты становишься опытнее с течением времени, видишь какие-то факторы, то что для тебя было неважно в молодости, может стать важным и т.д. это естественный процесс. Он в конце концов не устраивает терракты или что-то подобное, он выиграл все что можно не только для себя, но и для Испании и для Каталонии, поэтому хейтить человека за его игру за сборную мне кажется тупым.
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ksn 1979
Ответ Burel
Какому сыну ?
Хахаха.
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ksn 1979
Ответ DolJun
выходит пике еще больший лицемер, ведь всю жизнь знал что играет за чужую страну
Какую ещё чужую страну?
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lavandil
Ответ DolJun
главное чтобы на закате карьеры, после того как выиграл трофеи с францией, не ощутил себя внезапно гордым сыном камерунского народа, как это сделали лицемеры типа пике или озила.
а пике тут причем? Он родился и вырос в каталонии, там его родина и он не находил ее резко в зрелом возрасте. Озил другое дело
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Filipp Gorski
Ответ Денис Давыдов
Сына с трансом сделать сложновато, Килиан
Мбаппе все еще встречается с ним?
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WESTERN-
Перспектив во Франции больше. Не захотел быть вторым Самуэлем Это’о
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Demedieu
представил, как Мбаппе переезжает в Камерун доигрывать карьеру и остается там жить. смешно, конечно
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Burel
Какому сыну ?
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