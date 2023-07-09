Мбаппе симпатичен 70% французов, а скромным его считают 45% – в 2019-м было 66%. Высказывания Килиана о гибели 17-летнего юноши не одобрили 65% опрошенных

Теги ПСЖ Тони Паркер Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рейтинги Тедди Ринер Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе теряет популярность во Франции.

RMC Sport со ссылкой на исследование Odoxa передает, что форвард «ПСЖ» симпатичен 70% опрошенных. В 2019 году этот показатель был равен 80%.

45% респондентов считают футболиста скромным – это на 21 процентный пункт меньше, чем четыре года назад. Харизматичным его назвали 57% (было – 66%).

63% опрошенных заявили, что Мбаппе производит на них хорошее впечатление. В этом его опередили экс-баскетболист Тони Паркер (87%) и дзюдоист Тедди Ринер (89%).

Также 65% считают, что Килиан занимался не своим делом, когда высказывался о гибели 17-летнего подростка, которая привела к массовым протестам.

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17 комментариев

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Talgat Ergeshov
ожень важная статистика!!!
+21
-1
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Михо
Интересное представление о скромности у этих 45%😃
+12
-1
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JENNINGS
Что эта новость делает… я уже даже не знаю, на каком сайте )))
+3
0
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андрэ
такое себе проиграть пенсионерам
+1
0
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Акира_1
А что Мбаппе уже в должность президента Франции метит? Значит будет играющий президент?
+1
0
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кто-то
Будь он аргентинцем, везде по нулям было бы
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ андрэ
такое себе проиграть пенсионерам
ну теперь-то шейхи поняли, кем можно заменить Мбаппе👍
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Хаскерс
Кароч, мы, французы любим шоколад, пока он не разговаривает. Вольный перевод с французского.
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Ман Сити
Кто эти 45% кто считает его скромным
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Пуховик.Венгера
Пассажирский самолет бройлер 747 терпит крушение над водами атлантического океана в течение 325 серии. Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажира. Действующие лица: - Не унывающий и мужественный командор Флорентино Перес - Изобретательный и находчевый второй пилот Нассер аль-Хелаифи - Симпатичная и невозмутимая стюардесса Файза Ламари - Хладнокровный и обаятельный Радист
Спортс  - Несравненная Мисс Мурпул в роли Мисс Бурпул В сериале крутое Мбаппе.
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