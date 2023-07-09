Мбаппе симпатичен 70% французов, а скромным его считают 45% – в 2019-м было 66%. Высказывания Килиана о гибели 17-летнего юноши не одобрили 65% опрошенных

Килиан Мбаппе теряет популярность во Франции.

RMC Sport со ссылкой на исследование Odoxa передает, что форвард « » симпатичен 70% опрошенных. В 2019 году этот показатель был равен 80%.

45% респондентов считают футболиста скромным – это на 21 процентный пункт меньше, чем четыре года назад. Харизматичным его назвали 57% (было – 66%).

63% опрошенных заявили, что производит на них хорошее впечатление. В этом его опередили экс-баскетболист Тони Паркер (87%) и дзюдоист Тедди Ринер (89%).

Также 65% считают, что Килиан занимался не своим делом, когда высказывался о гибели 17-летнего подростка, которая привела к массовым протестам.