Мбаппе о ЧМ-2022: «Боль от поражения останется навсегда. Но Франция вернется, мы выиграем еще один ЧМ»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе верит, что Франция снова выиграет чемпионат мира.

Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, а в 2022-м вместе с французской командой проиграл Аргентине в финале по пенальти.

«Трудно что-то сказать, когда ты так близок, когда проигрываешь только по пенальти в финале. Но такова жизнь. Если мы проиграли, то потому, что так и должно было быть.

Но мы вернемся. Думаю, мы выиграем еще один чемпионат мира. У команды есть такое желание, эта мечта.

Надеюсь, что через несколько лет я смогу сказать, что нет худа без добра, даже с учетом того, что боль от поражения в финале чемпионата мира останется навсегда.

Но я научилась с этим жить, и это больше не так болезненно для меня», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью France Football.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Cherchesov
Франция 2018 была гораздо мощнее и праймовее по именам. Хорошо что лучший футболист своей эпохи стал в итоге чемпионом мира!
+31
-11
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ Геннадий Тимченко
Мартинесу фартануло, как и в матче с голландцами (один раз и палка стреляет) 🤷
Палка автоматную очередь выдала в данном случаи. Столько лет без трофеев и за год 3 трофея сборная берет
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Сергей Перевалов
Сказалось и отсутствие Бензема
Свои лучшие результаты эта сборная выдала как раз без Бензема...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
У французов топовая сборная, вполне могут и Евро2024 забрать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ i love it
Вы проиграли потому что на 121-ой минуте в вашей атаке был Коло Муани а не 🐐
К нему нет вопросов он все делал правильно. Тут уже сам Бог велел ногу так вытянуть ну или Мартинес действительно крутой вратарь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ Stanislav Cherchesov
Франция 2018 была гораздо мощнее и праймовее по именам. Хорошо что лучший футболист своей эпохи стал в итоге чемпионом мира!
Да. Юмтити держал защиту невероятный сезон проводил, да и Варан был не чуть не хуже, а в 2022 уже не тот. Полузащита в разы лучше что и было успехом, Погба в форме. На скамейки был Фекир который своей креативностью усиливал. Блейз работяга ну и конечно легендарный Канте
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ WESTERN-
К нему нет вопросов он все делал правильно. Тут уже сам Бог велел ногу так вытянуть ну или Мартинес действительно крутой вратарь
Месcи в том моменте перекинул бы вратаря:
https://www.youtube.com/watch?v=muPvADrwSYo
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WESTERN-
Ответ Геннадий Тимченко
ну я исключительно про вратаря Эмильена, который и до ЧМ и после ничем себя не проявлял
Так я понял. Он не мало внёс в эти победы он и на КА потащил моменты.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
надо брать Евро ближайшее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ i love it
Вы проиграли потому что на 121-ой минуте в вашей атаке был Коло Муани а не 🐐
не выйди Коло Муани на поле - матч так и закончился бы 2-0, пенальти заработал именно он
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
История не терпит сослагательного наклонения, но вот если бы не этот фол дембеле...
Коло Муани мило улыбнулся :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питер Пэн
Ответ Isa Babaev
У французов топовая сборная, вполне могут и Евро2024 забрать
Поразительно, что при относительно слабом чемпионате новые молодые звезды возникают с завидной регулярностью
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Кокич
Месcи в том моменте перекинул бы вратаря: https://www.youtube.com/watch?v=muPvADrwSYo
а чего он так не поступил в матче плей-офф ЛЧ с Реалом, играя за ПСЖ❓🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
almatbarsa
Ответ Кокич
Месcи в том моменте перекинул бы вратаря: https://www.youtube.com/watch?v=muPvADrwSYo
Имхо Коло-Муани не ожидал что эта передача пройдет, вроде Отаменди почти дотянулся до мяча, а Коло-Муани ждал отскока. Если бы он был уверен что передача пройдет то посмотрел бы на позицию вратаря, а в данно случае у него попросту не было времени, он смотрел только на мяч и в целом ударил хорошо, но Мартинес взял этот мяч интуицией, по-другом не объяснишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JealousOne
Ответ Stanislav Cherchesov
был Умтити, Канте, Матюиди, Толиссо и вся сборная была на 4 года моложе. Жиру играл и в 2018 году.
Но Жиру начал феерить только на этом ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ JealousOne
Да вроде ничего особо не поменялось, на их замену пришли новые звезды в лице Жиру, Дембеле, Тюрама и других, а Гризманн и вовсе переквалифицировался из ЦН в АПЗшника и сделал более значительный вклад чем на ЧМ18, ибо тогда кроме 4-х забитых пенальти он ничего особенного не показал. Разве что тогдашнего Погба не хватает, ЧМ18 провел он ювелирно
Гризман не умеет играть ЦН
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Cherchesov
Ответ JealousOne
Да вроде ничего особо не поменялось, на их замену пришли новые звезды в лице Жиру, Дембеле, Тюрама и других, а Гризманн и вовсе переквалифицировался из ЦН в АПЗшника и сделал более значительный вклад чем на ЧМ18, ибо тогда кроме 4-х забитых пенальти он ничего особенного не показал. Разве что тогдашнего Погба не хватает, ЧМ18 провел он ювелирно
был Умтити, Канте, Матюиди, Толиссо и вся сборная была на 4 года моложе. Жиру играл и в 2018 году.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Ответ Сергей Перевалов
Сказалось и отсутствие Бензема
При всем уважении к Бензу,но сборная и без него просто 🔥 с ним конечно же было круче,но его отсутствие не особо сказалось
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
История не терпит сослагательного наклонения, но вот если бы не этот фол дембеле...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий