Мбаппе о ЧМ-2022: «Боль от поражения останется навсегда. Но Франция вернется, мы выиграем еще один ЧМ»

Килиан Мбаппе верит, что Франция снова выиграет чемпионат мира.

стал чемпионом мира в 2018 году, а в 2022-м вместе с французской командой проиграл Аргентине в финале по пенальти.

«Трудно что-то сказать, когда ты так близок, когда проигрываешь только по пенальти в финале. Но такова жизнь. Если мы проиграли, то потому, что так и должно было быть.

Но мы вернемся. Думаю, мы выиграем еще один чемпионат мира. У команды есть такое желание, эта мечта.

Надеюсь, что через несколько лет я смогу сказать, что нет худа без добра, даже с учетом того, что боль от поражения в финале чемпионата мира останется навсегда.

Но я научилась с этим жить, и это больше не так болезненно для меня», – сказал форвард « » в интервью France Football.