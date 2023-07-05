Дешам уверен, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч»: «У Килиана больше амбиции, он делает все, чтобы оставить свой след в истории французского футбола»

Дидье Дешам уверен, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч».

«Возможно, я недостаточно объективен. Конечно, тот факт, что [ может выиграть « »] в качестве игрока сборной Франции – это очень хорошо.

Рано или поздно он этого добьется. Тем лучше, если это произойдет уже в этом году. Это одна из его целей, потому что он человек с большими амбициями, который делает все, чтобы забить как можно больше голов и оставить свой след в истории французского футбола.

Мбаппе относится к числу нестандартных игроков. Он также способен хорошо справляться с давлением со стороны внешнего мира. Помимо всего таланта, которым он обладает, он является частью коллектива и берет на себя ответственность как капитан», – сказал главный тренер сборной Франции.