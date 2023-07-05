Дешам уверен, что Мбаппе выиграет «Золотой мяч»: «У Килиана больше амбиции, он делает все, чтобы оставить свой след в истории французского футбола»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам уверен, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч».

«Возможно, я недостаточно объективен. Конечно, тот факт, что [Килиан может выиграть «Золотой мяч»] в качестве игрока сборной Франции – это очень хорошо. 

Рано или поздно он этого добьется. Тем лучше, если это произойдет уже в этом году. Это одна из его целей, потому что он человек с большими амбициями, который делает все, чтобы забить как можно больше голов и оставить свой след в истории французского футбола.

Мбаппе относится к числу нестандартных игроков. Он также способен хорошо справляться с давлением со стороны внешнего мира. Помимо всего таланта, которым он обладает, он является частью коллектива и берет на себя ответственность как капитан», – сказал главный тренер сборной Франции. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Trol
Он либо выиграет в след 3-4 года (этот гол ушел), либо уже не выиграет. С его стилем игры он после 30 не будет представлять угрозу. Анри был сильнее и разностороннее, но даже он не получил.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Nikhad
ЧМ раз в 4 года, а учитывая что лига 1 теперь 6 лига мира, очень сомневаюсь
Он до конца карьеры в ПСЖ не будет играть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ blaugrano
Тому, кто "забьёт как можно больше голов", ЗБ положена. И даже здесь Холланд его обскакал. ЗМ - это нечто большее.
ЗМ это пенальти, пеночки, пенальчушки, штучек 5 будет в самый раз для победы
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikhad
ЧМ раз в 4 года, а учитывая что лига 1 теперь 6 лига мира, очень сомневаюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Тому, кто "забьёт как можно больше голов", ЗБ положена. И даже здесь Холланд его обскакал.
ЗМ - это нечто большее.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Он даже у меня в FM не выигрывает золотой мяч чего говорить о реальности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Да он уже оставил. Шейхи макрону руки крутят. А он крутит шейхам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
золотой мяч однозначно получит Лео Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem MERLIN
Возьмет Месси либо Хааланд. Мбаппе слил чм и лч, так что давать ему золотой мяч глупо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Перевалов
Ответ Nikhad
ЧМ раз в 4 года, а учитывая что лига 1 теперь 6 лига мира, очень сомневаюсь
кэф уефа считается по состоянию на конец сезона, Лига 1 пока по-прежнему 5-я
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий