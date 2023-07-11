«Интер» предложит «Челси» 30-35 млн евро за Лукаку

«Интер» готовит новое предложение о трансфере Ромелу Лукаку.

Ранее « » отклонил предложение итальянского клуба о переходе нападающего за 25 миллионов евро.

Теперь «нерадзурри» готовят предложение на сумму в 30-35 миллионов евро. Отмечается, что миланцы поддерживают постоянный контакт с агентом игрока, но сам бельгиец тоже должен поучаствовать в осуществлении сделки.

Интерес к также проявляет «Ювентус». Туринцы могут подписать игрока «Челси» в случае продажи Душана Влаховича.