«Интер» предложит «Челси» 30-35 млн евро за Лукаку

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Интер» готовит новое предложение о трансфере Ромелу Лукаку.

Ранее «Челси» отклонил предложение итальянского клуба о переходе нападающего за 25 миллионов евро. 

Теперь «нерадзурри» готовят предложение на сумму в 30-35 миллионов евро. Отмечается, что миланцы поддерживают постоянный контакт с агентом игрока, но сам бельгиец тоже должен поучаствовать в осуществлении сделки. 

Интерес к Лукаку также проявляет «Ювентус». Туринцы могут подписать игрока «Челси» в случае продажи Душана Влаховича. 

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16 комментариев

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David Aprasidze
Поменяй клубы местами и Лукаку стоил бы 70
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igorrado@yandex.ru
Ответ HI MARS
Это шутка какая-то?Старый,не самый техничный,такой грузный,что больше похож на игрока НФЛ,чем на футболиста.Зачем он вообще кому-то?
30-летний проверенный игрок, который может спокойно лет 5-7 в Сериале себя проявлять, особенно, с учетом того, что Джеко ушел.
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Любезный Коссутий
слишком много за неповоротливого тюленя
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Илькин Ибрагимли
Ответ David Aprasidze
Поменяй клубы местами и Лукаку стоил бы 70
Так они впихнули нам его 2 года назад за 105
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LIBerly
Ответ igorrado@yandex.ru
30-летний проверенный игрок, который может спокойно лет 5-7 в Сериале себя проявлять, особенно, с учетом того, что Джеко ушел.
5-7 лет?)))) Через 2 года будет пылить в СА
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