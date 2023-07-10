Только «Аль-Хилаль» готов заплатить 40 млн евро за Лукаку. Форварду дают 90 млн долларов за 3 года

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку Футбол

Саудовский «Аль-Хилаль» сохраняет надежду на переход Ромелу Лукаку.

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, нападающему предложили 3-летний контракт, по условиям которого за первый год Лукаку сможет получить 35 миллионов долларов (почти 32 млн евро). В сумме за три года контракта Ромелу сможет заработать 90 млн долларов (около 80 млн евро).

На данный момент только «Аль-Хилаль» готов выплатить «Челси» требуемые 40 миллионов евро.

Лукаку хочет остаться в Европе и надеется, что «Челси» договорится с «Интером» о трансфере, однако предложение саудовцев заставило его задуматься.

В минувшем сезоне Лукаку, выступавший за «Интер» на правах аренды, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах, проведя на поле 1 988 минут.

Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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26 комментариев

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здравия желаю
«Саудовская Аравия - мой дом»
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Акира_1
Лукака рано или поздно продастся арабам. Тут вопрос времени и стоимости контракта.
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Kubinec_
идеальный вариант для этого бревна
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DolJun
нравится что челси занял принципиальную позицию по продаже мандингос: либо отобьют хоть часть потраченного - либо останется в челси в резерве и будет потихоньку заканчиваться как футболист. в сборную тоже вряд ли будут вызывать, выбор за лукаку
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Семён Жуйло
Это как? Даже Хиляль готов платить за Лукаку 40, а с Интера требуют 45!
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Фанат спорта01
он в Челси зарабатывает 17млн фунтов в год,в долларах это 20млн.
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НРИ
Да он в челси почти столько же получает
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Sergeev55
от такого предложения можно отказываться, если у него планы на Евро-2024 и ЧМ-2026 хорошо там сыграть и добиться уже в конце-концов чего-нибудь со сборной Бельгии. А потом уже в 2026-ом в возрасте 33 лет переходить в Саудовскую Аравию зарабатывать на пенсию! Как раз за время и будет понятно - настоящая, серьёзная и денежная лига СА или она сдуется, как опустошонный денежный мешок!!!
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Alex Metallov
Лукаку надо уходить. Последние два сезона уже играет плохо. Провалил чемпионат мира.
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Е.Р.
В принципе Интеру можно его купить.
Если опять начнет жиреть и запарывать моменты, то всегда можно перепродать его арабам.
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Акира_1
Ответ QWertY
Лакака не пойдет. Он будет помогать своему любимому и родному клубу попасть в топ 10☝🏻
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Paul Mikhailov
Ответ Фанат спорта01
он в Челси зарабатывает 17млн фунтов в год,в долларах это 20млн.
Половина на налоги
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Madcomposer
Ответ Барберис
Вот обьясните, Магуайр за 50 миллионов, Лукаку за 40. Это что означает?
Рынок в определённый момент
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Барберис
Ответ Madcomposer
Рынок в определённый момент
То есть больной рынок?

Если англичанин стоит 50 , то Лукаку должен стоить минимум 60.

А так понял, рынок.
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