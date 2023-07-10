Только «Аль-Хилаль» готов заплатить 40 млн евро за Лукаку. Форварду дают 90 млн долларов за 3 года

Саудовский «Аль-Хилаль» сохраняет надежду на переход Ромелу Лукаку.

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, нападающему предложили 3-летний контракт, по условиям которого за первый год сможет получить 35 миллионов долларов (почти 32 млн евро). В сумме за три года контракта Ромелу сможет заработать 90 млн долларов (около 80 млн евро).

На данный момент только « » готов выплатить « » требуемые 40 миллионов евро.

Лукаку хочет остаться в Европе и надеется, что «Челси» договорится с « » о трансфере, однако предложение саудовцев заставило его задуматься.

В минувшем сезоне Лукаку, выступавший за «Интер» на правах аренды, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах, проведя на поле 1 988 минут.

Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.