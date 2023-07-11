CAS отрицает отстранение Промеса от футбола: «У нас нет дела Квинси». УЕФА тоже опроверг

В УЕФА и CAS не подтвердили отстранение хавбека «Спартака» Квинси Промеса от футбола.

«Это дело не связано с », – заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Спортивном арбитражном суде также сообщили, что не запрещали нидерландцу участвовать в соревнованиях: «У нет дела ».

«Спартак» опроверг слухи об отстранении Промеса от футбола: «Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»

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