CAS отрицает отстранение Промеса от футбола: «У нас нет дела Квинси». УЕФА тоже опроверг
В УЕФА и CAS не подтвердили отстранение хавбека «Спартака» Квинси Промеса от футбола.
«Это дело не связано с УЕФА», – заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.
В Спортивном арбитражном суде также сообщили, что не запрещали нидерландцу участвовать в соревнованиях: «У CAS нет дела Квинси Промеса».
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