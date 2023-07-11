CAS отрицает отстранение Промеса от футбола: «У нас нет дела Квинси». УЕФА тоже опроверг

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА CAS Квинси Промес Р-Спорт Футбол

В УЕФА и CAS не подтвердили отстранение хавбека «Спартака» Квинси Промеса от футбола.

«Это дело не связано с УЕФА», – заявили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Спортивном арбитражном суде также сообщили, что не запрещали нидерландцу участвовать в соревнованиях: «У CAS нет дела Квинси Промеса».

«Спартак» опроверг слухи об отстранении Промеса от футбола: «Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»

Отпуск Промеса в России: Красная поляна, Патрики, Сигал и клип с тарантиновским диалогом

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
чесно , по футболу у меня к нему вопросов нет. но он должен понести ответственность за то что он совершил.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
А причём тут УЕФА и CAS, если спартачи Промеса, как высшая инстанция, давно оправдали..?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий