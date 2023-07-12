Лапорта о Гюлере: «Барса» была готова заплатить 17,5 млн евро, но вмешался «Реал» и предложил гораздо больше. Не участвуем в аукционе»

Жоан Лапорта объяснил, почему Арда Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барселону».

«У нас была договоренность с игроком, и мы были готовы заплатить 17,5 млн евро «Фенербахче». Но потом в переговоры вмешались другие клубы – например, « » – и предложили гораздо больше. Тогда мы подумали, что не стоит участвовать в аукционе. У нас есть другие хорошие игроки.

Мы отказались от сделки по Гюлеру из-за размаха, которого она достигала. Мы подумали, что с нашей стороны это станет ошибкой. Есть много игроков, которых, как я считаю, мы можем подписать, не участвуя в такой битве предложений.

Мы могли побороться за Гюлера, но решили этого не делать. У нас есть определенный предел, который мы не пересекаем. Мы не сделали этого с , не сделаем и с другими игроками, которые хотят в «Барсу», – сказал президент «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.

Сообщалось, что «Реалу» трансфер 18-летнего полузащитника обошелся в 20+10 млн евро.

Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»