Лапорта о Гюлере: «Барса» была готова заплатить 17,5 млн евро, но вмешался «Реал» и предложил гораздо больше. Не участвуем в аукционе»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Арда Гюлер Футбол

Жоан Лапорта объяснил, почему Арда Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барселону».

«У нас была договоренность с игроком, и мы были готовы заплатить 17,5 млн евро «Фенербахче». Но потом в переговоры вмешались другие клубы – например, «Реал Мадрид» – и предложили гораздо больше. Тогда мы подумали, что не стоит участвовать в аукционе. У нас есть другие хорошие игроки.

Мы отказались от сделки по Гюлеру из-за размаха, которого она достигала. Мы подумали, что с нашей стороны это станет ошибкой. Есть много игроков, которых, как я считаю, мы можем подписать, не участвуя в такой битве предложений.

Мы могли побороться за Гюлера, но решили этого не делать. У нас есть определенный предел, который мы не пересекаем. Мы не сделали этого с Ардой, не сделаем и с другими игроками, которые хотят в «Барсу», – сказал президент «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.

Сообщалось, что «Реалу» трансфер 18-летнего полузащитника обошелся в 20+10 млн евро.

Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»

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40 комментариев

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Егор Годин
Как быстро барса прошла путь от 160 млн за Коутиньо до возмущения из-за 2,5 млн
+69
-4
+65
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people people
Лапорта кроме как балаболить и рычаги дёргать еще что-то умеет?
+45
-7
+38
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ML26
«Гораздо»> 2,5 млн €
+19
-6
+13
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Дмитрий Формусатий
Ответ Burel
не 2.5. Там реал еще агентские отцу 15 и подписной бонус. Как всегда, переманил мешком денег
Хорошо что есть деньги, а не бомжевать как некоторые 😁
+13
-5
+8
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ten Hag
Лапорта балабол🤡
Гюлер выбрал Реал, потому что Мадрид гарантировал, что не отдаст его в аренду и он будет играть + желание игрока
Сумма +/- равная
Очередной пафосный бред от лапортика :)
+16
-9
+7
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Flavius
Главное, что Лапорта не пересекал никаких определённых пределов, покупая Роке за 30+30, Феррана за 55, и Рафинью за 60 ))
А сейчас вот упёрся в предел на 17.5 млн
+6
0
+6
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Harut Hovsepyan
Ответ Егор Годин
Как быстро барса прошла путь от 160 млн за Коутиньо до возмущения из-за 2,5 млн
Второе - следствие от первого: ничего удивительного, учитывая, что Коут - не единственный такой случай.
+4
0
+4
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WESTERN-
Не участвовали потому что нет денег. Кто знает может это очередной Кубо для Реала
+4
-2
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fussballer
Ответ Вероника Иванова
Гораздо больше, целых 20 млн евро 😂
+10 млн бонусов и +20% от следующей продажи. Возможно Барса только 17,5 чистыми предложила.
+2
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udod
Ответ people people
Лапорта кроме как балаболить и рычаги дёргать еще что-то умеет?
вообще, Барса нынешний чемпион Ла Лиги, и в этом чемпионстве значительную роль сыграли игроки подписанные при Лапорте
+1
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Talgat Ergeshov
Ответ people people
Лапорта кроме как балаболить и рычаги дёргать еще что-то умеет?
видеть сны,очевидно, и возвращать месси каждый год!!!
+1
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Mark Safa
Ответ people people
Лапорта кроме как балаболить и рычаги дёргать еще что-то умеет?
К этим прекрасным качеством остались добавит зависть
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LosBlancos
над клоунскими лозунгами лапорты даже болельщики барсы ржут уже )
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ 😂😂😂
+1
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f0rmoceft
Проще было сказать, что нет денег, чтобы бороться с другими клубами.
+1
0
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Николай Криницкий
А что он ещё мог сказать? Хорошая мина, при плохой игре.
+1
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Вероника Иванова
Гораздо больше, целых 20 млн евро 😂
+3
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Eddenonkas
Каким же болтуном оказался Лапорта...
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Artur Smith
Реал предложил на рубль больше, Барса капитулировала
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llolishe
Когда игроком интересуется Барса и Реал и и игрок переходит в Реал то в 99 проц случаев Реал переплачивает
Это же классек
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impaled
Ответ people people
Лапорта кроме как балаболить и рычаги дёргать еще что-то умеет?
Ну ему ещё сны снятся
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Alexander Tryapyshko
Позорник
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DHARMA Initiative
Ответ Егор Годин
Как быстро барса прошла путь от 160 млн за Коутиньо до возмущения из-за 2,5 млн
Если бы Лапорта руководил клубом в то время ни каких коутиньо и гризманов бы не случилось... Слава Богу что Барса прошла этот путь!
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