Лапорта о Гюлере: «Барса» была готова заплатить 17,5 млн евро, но вмешался «Реал» и предложил гораздо больше. Не участвуем в аукционе»
Жоан Лапорта объяснил, почему Арда Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барселону».
«У нас была договоренность с игроком, и мы были готовы заплатить 17,5 млн евро «Фенербахче». Но потом в переговоры вмешались другие клубы – например, «Реал Мадрид» – и предложили гораздо больше. Тогда мы подумали, что не стоит участвовать в аукционе. У нас есть другие хорошие игроки.
Мы отказались от сделки по Гюлеру из-за размаха, которого она достигала. Мы подумали, что с нашей стороны это станет ошибкой. Есть много игроков, которых, как я считаю, мы можем подписать, не участвуя в такой битве предложений.
Мы могли побороться за Гюлера, но решили этого не делать. У нас есть определенный предел, который мы не пересекаем. Мы не сделали этого с Ардой, не сделаем и с другими игроками, которые хотят в «Барсу», – сказал президент «Барселоны» в интервью Mundo Deportivo.
Сообщалось, что «Реалу» трансфер 18-летнего полузащитника обошелся в 20+10 млн евро.
Деку на вопрос о том, почему Гюлер перешел в «Реал», а не в «Барсу»: «Я не знаю»
Гюлер выбрал Реал, потому что Мадрид гарантировал, что не отдаст его в аренду и он будет играть + желание игрока
Сумма +/- равная
Очередной пафосный бред от лапортика :)
А сейчас вот упёрся в предел на 17.5 млн
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ 😂😂😂
Это же классек