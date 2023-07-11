Медведев о будущем Малкома: «Никаких предложений в «Зенит» не поступало»

Александр Медведев высказался о будущем Малкома в «Зените».

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что бразильский полузащитник может перейти в клуб из Саудовской Аравии, который предлагает ему от 10 до 12 миллионов евро в год. Также появилась информация об интересе со стороны «Ливерпуля».

«Никаких предложений по в клуб не поступало», – сказал генеральный директор «Зенита».

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за « » во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Мир , забив 23 мяча в 27 матчах турнира. Его подробная статистика доступна здесь.