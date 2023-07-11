Медведев о будущем Малкома: «Никаких предложений в «Зенит» не поступало»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Малком Р-Спорт Футбол

Александр Медведев высказался о будущем Малкома в «Зените».

Ранее Тимур Гурцкая заявил, что бразильский полузащитник может перейти в клуб из Саудовской Аравии, который предлагает ему от 10 до 12 миллионов евро в год. Также появилась информация об интересе со стороны «Ливерпуля».

«Никаких предложений по Малкому в клуб не поступало», – сказал генеральный директор «Зенита».

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча в 27 матчах турнира. Его подробная статистика доступна здесь.

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13 комментариев

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Vićtor Diaź
Новость про игрока зенита, а фанаты великого футбольного клуба «зенит нам не соперник и никогда им не был» уже тут как тут 🤷‍♂️
+6
-2
+4
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Че,никому игроки зенита не нужны и не интересны?
А кому интересна джикия, соболева, зиньковская с промесовой?
+7
-3
+4
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Виктор
Ответ Дмитрий9779
Гурцкая получается лжец.
А кто-то сомневался?
+4
-1
+3
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Роман Олегов
Ответ Faust Doc
Печально, значит будет безработным без определенного места жительства??? гы гы гы
Когда "гы гы гы", как состояние души
+3
-1
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Дмитрий9779
Гурцкая получается лжец.
+2
-1
+1
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Vićtor Diaź
Ответ Spartakus1984
Ты школьник что ли?)
Нет, я Леонид Ярмольник
+1
0
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Данко Лазович
какой ужас. игроки зенита никого не интересуют. придется опять чемпионат выигрывать😝
0
0
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Михаил Иванов
Ответ Faust Doc
Печально, значит будет безработным без определенного места жительства??? гы гы гы
Ты Гурцкая - Джижикия?
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Михаил Иванов
Ответ Spartakus1984
Че,никому игроки зенита не нужны и не интересны?
Не чё ....
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Данко Лазович
Ответ Spartakus1984
Че,никому игроки зенита не нужны и не интересны?
ты бы как-то вуалировал что-ли мольбы об ослаблении чемпиона🤭
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