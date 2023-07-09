Марио Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе. Завтра он вылетает из Бразилии
Марио Фернандес официально перейдет в «Зенит» на следующей неделе.
Как сообщает журналист Фабио Алейшо, завтра бывший защитник ЦСКА вылетает из Бразилии.
Сообщалось, что футболист заключит трехлетний контракт и будет получать 2 млн евро в год.
Со статистикой выступлений 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Марио всю карьеру в ЦСКА играл в атаку и с защитой периодически возникали проблемы.
Ну если вы не из «аааа бездонный бюджет прям из налогов!!!!»