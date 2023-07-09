Марио Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе. Завтра он вылетает из Бразилии

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес официально перейдет в «Зенит» на следующей неделе.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, завтра бывший защитник ЦСКА вылетает из Бразилии.

Сообщалось, что футболист заключит трехлетний контракт и будет получать 2 млн евро в год.

Со статистикой выступлений 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Лев Бабенко
Впервые на моей памяти сделка, от которой в минусе и игрок, и Зенит, и ЦСКА
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gustavo1097
До последнего надеялся, что это фейк. Как болельщик Зенита. Не понимаю смысла в подписании 32 летнего защитника, когда есть стабильный Караваев и на подмене Сутормин (господи прости). Даже если второй уходит, можно было бы подтянуть игрока из дубля/молодежки, или Адамов в конце концов может играть ПЗ. Теперь же Семак усадит основного игрока на банку и будет играть бразильский пенсионер. Браво 👏🏻 . Да и по отношению к ЦСКА не очень красиво вышло. Вроде не самые плохие отношения между командами всегда были
+42
-5
+37
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thesuperdrum
У болельщиков побомбит и отпустит. А статус легенды клуба уже не вернуть ему. Бабками своими пусть наслаждается
+36
-3
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Очки Дани Алвеса
До сих пор сложно поверить в такой бредовый ход Марио
+23
-1
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tony
Ответ Артём Назмутдинов
было же 2,5 ляма?
Было у кого? У Карпова, у которого 90% новостей о Зените являются чисто его выдумками?
+12
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OldRedWhite
Ответ Лев Бабенко
Впервые на моей памяти сделка, от которой в минусе и игрок, и Зенит, и ЦСКА
И даже нам , посторонним наблюдателям , неприятно !
+12
-5
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Михаил1970
Ответ gustavo1097
До последнего надеялся, что это фейк. Как болельщик Зенита. Не понимаю смысла в подписании 32 летнего защитника, когда есть стабильный Караваев и на подмене Сутормин (господи прости). Даже если второй уходит, можно было бы подтянуть игрока из дубля/молодежки, или Адамов в конце концов может играть ПЗ. Теперь же Семак усадит основного игрока на банку и будет играть бразильский пенсионер. Браво 👏🏻 . Да и по отношению к ЦСКА не очень красиво вышло. Вроде не самые плохие отношения между командами всегда были
Семак и Жирков тоже в 32 года переходили в Зенит.
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ЦСКА_1911
Ответ Дерзкий пеликан
Просто смешно, как кони пытаются оскорбить Марио и называют его пенсионером. Если он дно, зачем же вы его вернуть пытались? А Зенит красавчики, уверен, что года два на ТОПчике Фернандес отыграет.
Посмейся. Никто его не оскорбляет по профессиональным качествам. Его оскорбляют заслуженно по человеческим качествам.
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Артём Назмутдинов
было же 2,5 ляма?
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Кирилл
Ответ pavasaris
Я плюсанул, потому что тоже надеялся, что этого не будет. Но, кмк, Семак собирается его использовать не как правого крайнего, а правым в тройке центральных.
В ЦСКА его в какие-то моменты использовали на этой позиции - получалось, мягко говоря, очень не очень...

Марио всю карьеру в ЦСКА играл в атаку и с защитой периодически возникали проблемы.
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pavasaris
Ответ gustavo1097
До последнего надеялся, что это фейк. Как болельщик Зенита. Не понимаю смысла в подписании 32 летнего защитника, когда есть стабильный Караваев и на подмене Сутормин (господи прости). Даже если второй уходит, можно было бы подтянуть игрока из дубля/молодежки, или Адамов в конце концов может играть ПЗ. Теперь же Семак усадит основного игрока на банку и будет играть бразильский пенсионер. Браво 👏🏻 . Да и по отношению к ЦСКА не очень красиво вышло. Вроде не самые плохие отношения между командами всегда были
Я плюсанул, потому что тоже надеялся, что этого не будет. Но, кмк, Семак собирается его использовать не как правого крайнего, а правым в тройке центральных.
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SMART789
Ответ Артём Назмутдинов
было же 2,5 ляма?
122,5
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Пугливый Кот
Ответ Лев Бабенко
Впервые на моей памяти сделка, от которой в минусе и игрок, и Зенит, и ЦСКА
Согласен. Люто пылало когда за Садыриным ушли Боков, Кулик и Хомуха, но там коням лютый профит был.Сейчас же дичь какая то..
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Норм Чувак
Почему клуб не ищет нападающего? Кассьерра это просто мучение
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Madyavchik
Ответ FNT
Не думаю, что Зенит в минусе. С чего? Он может ничего не получить, если Фернандес будет играть плохо, но минуса не вижу.
Минусы в деньгах, в оплате за игрока
Ну если вы не из «аааа бездонный бюджет прям из налогов!!!!»
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ZlomSpb
Ответ Madyavchik
Минусы в деньгах, в оплате за игрока Ну если вы не из «аааа бездонный бюджет прям из налогов!!!!»
Игрок приходит свободным агентом, минусы минимальны.
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Александр Смирнов
А чем летит? Аэрофлотом или Россией?
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Hola Hola
Как сторонний наблюдатель, чет забыл уже когда российский футбол какую-то радость приносил. Наверное, на домашнем ЧМ пять лет назад. Постоянно скандалы какие-то, конфликты: фан айди, отстранения, суды над игроками, сомнительные переходы. Нет, понятно, это много где происходит, только там и позитив какой-никакой есть. У нас же просто сумеречная зона какая-то. Реально переживать за все это могут только те, кто искренне любит футбол.
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Бухгалтер2021
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Ответ Артём Назмутдинов
было же 2,5 ляма?
скоро окажется что их вообще 1.5
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TwoWeekStubble
Когда вылетел из чемпионата Бразилии в РПЛ.
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Rumov
Успеха и хорошей игры. Питер не бросает новичков и они тоже помогают с титулами. Успехов Зениту и всем, кто болеет за него в нашем городе и в российских регионах. И Фернандесу успешной игры, класс у него есть. И небольшая бразильская диаспора поможет.
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Abriel
Нъэ нужн!
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Spartakus1984
Ответ gustavo1097
До последнего надеялся, что это фейк. Как болельщик Зенита. Не понимаю смысла в подписании 32 летнего защитника, когда есть стабильный Караваев и на подмене Сутормин (господи прости). Даже если второй уходит, можно было бы подтянуть игрока из дубля/молодежки, или Адамов в конце концов может играть ПЗ. Теперь же Семак усадит основного игрока на банку и будет играть бразильский пенсионер. Браво 👏🏻 . Да и по отношению к ЦСКА не очень красиво вышло. Вроде не самые плохие отношения между командами всегда были
В сентябре ему 33 будет уже
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Дрю2
Ответ gustavo1097
До последнего надеялся, что это фейк. Как болельщик Зенита. Не понимаю смысла в подписании 32 летнего защитника, когда есть стабильный Караваев и на подмене Сутормин (господи прости). Даже если второй уходит, можно было бы подтянуть игрока из дубля/молодежки, или Адамов в конце концов может играть ПЗ. Теперь же Семак усадит основного игрока на банку и будет играть бразильский пенсионер. Браво 👏🏻 . Да и по отношению к ЦСКА не очень красиво вышло. Вроде не самые плохие отношения между командами всегда были
Спасибо вам, очень логично и уважительно
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