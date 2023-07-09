Марио Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе. Завтра он вылетает из Бразилии

Марио Фернандес официально перейдет в «Зенит» на следующей неделе.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, завтра бывший защитник ЦСКА вылетает из Бразилии.

Сообщалось, что футболист заключит трехлетний контракт и будет получать 2 млн евро в год.

Со статистикой выступлений 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.