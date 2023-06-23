В Федерации футбола Сенегала готовы обсудить матч с Россией: «У РФ и африканских стран хорошие отношения»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сенегала по футболу Владимир Путин Политика Футбол

В Сенегале выразили готовность провести товарищеский матч со сборной России.

В Федерации футбола Сенегала заявили о готовности обсудить возможность проведения товарищеского матча с Россией. 

«Технический состав Федерации футбола Сенегала во главе с президентом могут обсудить возможное проведение товарищеского матча между нашей национальной командой и сборной России.

Есть все возможности провести этот матч в сентябре, поскольку на прошлой неделе президент Сенегала Маки Салл приезжал в Россию на встречу с Путиным.

Сейчас у РФ и африканских стран хорошие отношения, поэтому есть большая вероятность, что сборная России может сыграть не только со сборной Сенегала, но и другими африканскими командами», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Сенегала.

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