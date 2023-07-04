Деспотович сказал, что в Сербии не изменилось отношение к Путину: «Это одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда»

Теги Рубин премьер-лига Россия Владимир Путин Арсенал Тула Оренбург Джордже Деспотович Политика Футбол

Джордже Деспотович высказался об отношениях России и Сербии.

– Журналист Зоран Ивкович говорил, что на чемпионате мира в Катаре сборная Сербии представляла Россию и русский народ. А фразу «русские и сербы – братья навек» мы слышим давно.

– Это так и есть. Сербия – одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне – и даже тут пару домов купили русские, ха-ха.

– Изменилось ли отношение к Путину за полтора года?

– Нет. В Сербии очень любят русских. Это было и будет всегда, – сказал бывший нападающий «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».

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14 комментариев

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Hitgoe Himgob
Поэтому мы готовимся вступить в ЕС и проводим учения с НАТО🤣
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Иван Дорн
Ответ Ivan Balashov
Что-то я даже не удивлён подобным пристрастиям человека с такой фамилией.
Он что то высказался о своих пристрастиях? Что за каша у вас в голове? Он сказал, что в Сербии поддерживают Россию, какого хрена вы искажаете инфу, у вас во всем так?
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CriminalJoint62
Братья 💪
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Иван Дорн
Ответ Hitgoe Himgob
Поэтому мы готовимся вступить в ЕС и проводим учения с НАТО🤣
Это из разряда когда окружен странами, которые тебя бомбили, нужно налаживать контакты, хотя имеешь иные взгляды, но есть страны, которым плевать на мнения соседей, и мы видим как у них сейчас дела
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stubborn89
спросили про путина - ответил про русских
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Виктор Иванович
Почему когда говорят о отношении к путину, всегда переиначивают на отношение к России и к русским?
путин - не Россия и не русский народ, это один отдельно взятый человек, у которого очень мало общего что со страной, что с народом.
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Hitgoe Himgob
Ответ stubborn89
спросили про путина - ответил про русских
Вон говорит русские пару домов тут купили, ха-ха. Он как будто стебет в открытую)
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noti22
Сербы сами 20 лет назад были на месте агрессоров, поэтому они лояльно относятся к нынешним действиям РФ
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MaxBridge
И это не красит Сербию
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