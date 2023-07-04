Деспотович сказал, что в Сербии не изменилось отношение к Путину: «Это одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда»
Джордже Деспотович высказался об отношениях России и Сербии.
– Журналист Зоран Ивкович говорил, что на чемпионате мира в Катаре сборная Сербии представляла Россию и русский народ. А фразу «русские и сербы – братья навек» мы слышим давно.
– Это так и есть. Сербия – одна из редких стран, которая поддерживает Россию во всем, и так будет всегда. Вот сейчас я отдыхаю дома, в Сербии, в маленькой деревне – и даже тут пару домов купили русские, ха-ха.
– Изменилось ли отношение к Путину за полтора года?
– Нет. В Сербии очень любят русских. Это было и будет всегда, – сказал бывший нападающий «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала».
путин - не Россия и не русский народ, это один отдельно взятый человек, у которого очень мало общего что со страной, что с народом.