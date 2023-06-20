«Сербы любят Путина. Когда он приехал, тысячи людей вышли на улицы встречать его». Защитник «Химок» Голубович о президенте России

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Владимир Путин Политика Петар Голубович Футбол

Петар Голубович рассказал, что политическая ситуация не повлияла на его решение о переходе в «Химки».

«Я слышал разное в новостях. Но у русских и сербов много общего, фанаты команд дружат. Я не думал о плохом, никакого негатива. Родители сказали – тебе решать, как будет лучше для твоей карьеры, так и поступай, следуй по пути Видича и Ивановича.

Не так много слежу за политикой, я стараюсь думать о футболе и семье – это для меня главное. Обращаю внимание на мировые события, но стараюсь не погружаться в это все слишком глубоко. Конечно, знаю, кто такой Путин, он лидер России. Как-то он приезжал в Сербию, тысячи людей вышли на улицы встречать его, люди в Сербии любят Путина. На этом мои познания и ограничиваются», – сказал защитник. 

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28 комментариев

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atomio
"Но у русских и сербов много общего, фанаты команд дружат" (с)

собственно на этом всё и заканчивается. сколько себя помню - единственное что напоминало о сербии, это было ультраправое фанатьё сербское и российское, которые свои тряпки вешали друг у друга на стадионах, да катались друг к другу, баннеры вешали, может даже и махались где-то в лесах с оппонентами. на этом всё. большинству россиян сербия и сербы абсолютно безразличны, они о них знаю только из телевизора. будут завтра говорить, что сербия плохая - население будет считать сербов плохими. вот и всё
+32
-8
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БляхаджинсКарпина
Забирайте! Дарим по братски!
+31
-10
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Авраам Линкольн
только в России, когда в какой то город приезжает Путин , то всех загоняют по предприятиям и дороги перекрывают до окончания его визита.
+13
-3
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Ignazio DE Alter
Болгары восхитились
+10
0
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hh88_88
Любят за то, что он не их президент и к ним не лезет.
+10
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ApXuMaHqPuT
Любят Путина, но вступят в ЕС😏
+7
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Антонио Мартынов
Ответ Ростовский
Если Путин придёт в Сербию, то восстановит Югославию.
Скорее Сербия на Сер и Бию продолжит делится ))
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old folk
Они и Милошевича любили.🙄
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Антонио Мартынов
Ответ Авраам Линкольн
только в России, когда в какой то город приезжает Путин , то всех загоняют по предприятиям и дороги перекрывают до окончания его визита.
Люки заваривают, не дают ехать скорым. Медведев как-то приезжал к родителям, так во всей области джпс не ловил, глушили.
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Андрей Федоров
Ответ hh88_88
Любят за то, что он не их президент и к ним не лезет.
Ага, сейчас бы Кличко мэром Белграда поставить, вот бы классно было
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Nastia Sergey
Ответ Ростовский
Мы же свою Российскую Империю восстанавливаем. Над Питером уже развивается черно-желто-белый флаг.
скажу вам по секрету, не цвета флага делают империю Империей
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Павел Васильев
Скажите ему кто-нибудь, что это был двойник
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Авраам Линкольн
Ответ Антонио Мартынов
Люки заваривают, не дают ехать скорым. Медведев как-то приезжал к родителям, так во всей области джпс не ловил, глушили.
так я сам столкнулся с таким, был старшеклассником. к нам в город приехал Медведев. Вокруг нашей школы выстроили ОМОН, чтоб никто не вышел и держали нас там до самого вечера. тоже самое у брата на заводе, смена закончена была - а их тоже держали и не выпускали с завода. и так по всему городу. А я то считал тогда президента чем то великим и очень хотел прийти к администрации, постоять в толпе, как в телевизоре показывают. толпа то была, кстати, только из неместных
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Hitgoe Himgob
Ответ atomio
"Но у русских и сербов много общего, фанаты команд дружат" (с) собственно на этом всё и заканчивается. сколько себя помню - единственное что напоминало о сербии, это было ультраправое фанатьё сербское и российское, которые свои тряпки вешали друг у друга на стадионах, да катались друг к другу, баннеры вешали, может даже и махались где-то в лесах с оппонентами. на этом всё. большинству россиян сербия и сербы абсолютно безразличны, они о них знаю только из телевизора. будут завтра говорить, что сербия плохая - население будет считать сербов плохими. вот и всё
Сербы вон и оружие поставляют в Украину и в ЕС собираются, и с НАТО документы подписаны о сотрудничестве. Самое смешное мы Косово не признаем как государство, а они Крым как часть России, вот это братушки)
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Ростовский
Ответ Nastia Sergey
скажу вам по секрету, не цвета флага делают империю Империей
Правильно, еще и расширение границ, которое происходит. Харьков на очереди.
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paratruper17
Ответ Ростовский
Если Путин придёт в Сербию, то восстановит Югославию.
Скорее бы тебя уже на фронт отправили восстанавливать Югославию
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mysample
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Уже переосмысливают))
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WhatZ
"тысячи людей вышли на улицы встречать его, люди в Сербии любят Путина"

Населении Сербии чуть меньше 7 млн, но он судит по нескольким тысячам жителей. Логично чего.
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T622222
Не все любят и не все фанаты дружат…
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