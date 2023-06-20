«Сербы любят Путина. Когда он приехал, тысячи людей вышли на улицы встречать его». Защитник «Химок» Голубович о президенте России

Петар Голубович рассказал, что политическая ситуация не повлияла на его решение о переходе в «Химки».

«Я слышал разное в новостях. Но у русских и сербов много общего, фанаты команд дружат. Я не думал о плохом, никакого негатива. Родители сказали – тебе решать, как будет лучше для твоей карьеры, так и поступай, следуй по пути Видича и Ивановича.

Не так много слежу за политикой, я стараюсь думать о футболе и семье – это для меня главное. Обращаю внимание на мировые события, но стараюсь не погружаться в это все слишком глубоко. Конечно, знаю, кто такой Путин, он лидер России. Как-то он приезжал в Сербию, тысячи людей вышли на улицы встречать его, люди в Сербии любят . На этом мои познания и ограничиваются», – сказал защитник.