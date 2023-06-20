«Сербы любят Путина. Когда он приехал, тысячи людей вышли на улицы встречать его». Защитник «Химок» Голубович о президенте России
Петар Голубович рассказал, что политическая ситуация не повлияла на его решение о переходе в «Химки».
«Я слышал разное в новостях. Но у русских и сербов много общего, фанаты команд дружат. Я не думал о плохом, никакого негатива. Родители сказали – тебе решать, как будет лучше для твоей карьеры, так и поступай, следуй по пути Видича и Ивановича.
Не так много слежу за политикой, я стараюсь думать о футболе и семье – это для меня главное. Обращаю внимание на мировые события, но стараюсь не погружаться в это все слишком глубоко. Конечно, знаю, кто такой Путин, он лидер России. Как-то он приезжал в Сербию, тысячи людей вышли на улицы встречать его, люди в Сербии любят Путина. На этом мои познания и ограничиваются», – сказал защитник.
собственно на этом всё и заканчивается. сколько себя помню - единственное что напоминало о сербии, это было ультраправое фанатьё сербское и российское, которые свои тряпки вешали друг у друга на стадионах, да катались друг к другу, баннеры вешали, может даже и махались где-то в лесах с оппонентами. на этом всё. большинству россиян сербия и сербы абсолютно безразличны, они о них знаю только из телевизора. будут завтра говорить, что сербия плохая - население будет считать сербов плохими. вот и всё
Населении Сербии чуть меньше 7 млн, но он судит по нескольким тысячам жителей. Логично чего.