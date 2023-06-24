«Ростов»: «Мы боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!»
«Ростов» выступил с заявлением в связи с событиями в России.
«Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом!
Верим в русский народ и нашего Президента!» – говорится в заявлении клуба.
24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
В Москве и Воронежской области в связи с введением режима КТО отменены футбольные матчи