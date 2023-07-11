«Если Кейн не настоит на переходе в «Баварию», это повод усомниться в его амбициях. Это его последний шанс на трофеи, возможно». Коллимор о форварде «Тоттенхэма»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Дэниэл Леви Стэн Коллимор Харри Кейн деньги Футбол

Стэн Коллимор считает, что Харри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм» этим летом.

Ранее сообщалось, что переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Кейна ведет «Бавария». Мюнхенцы предложили за форварда 80 миллионов евро без учета бонусов, но «Тоттенхэм» отклонил предложение, оценив Кейна в 140 млн евро.

«Он должен уйти. Он сделал в «Тоттенхэме» все, что должен был, ему больше ничего не остается. И если он не будет настаивать на трансфере, то я готов усомниться в его амбициях

Если Кейн продолжит сидеть сложа руки и позволит Дэниэлу Леви легко отклонять предложения на 60-70 миллионов фунтов от такого клуба, как «Бавария», у которой всегда есть шансы на Бундеслигу и Лигу чемпионов, тогда, конечно, он совсем не хочет уходить из «Тоттенхэма».

Его поклонники скажут, что его семья обосновалась в Лондоне, но что с того? Практически у любого футболиста есть семья. Неужели вы думаете, что у всех этих молодых бразильцев, которые переезжают из Южной Америки в Европу, нет семей? Но когда речь заходит о Кейне и возможности уехать от родителей и тещи, речь не о Рио-де-Жанейро, а о Мюнхене, что в полутора часах полета от Лондона.

Если предполагается, что он остепенился и хочет остаться в Лондоне, то, на мой взгляд, это свидетельствует о явном отсутствии амбиций. Давайте не будем забывать: это игрок мирового класса, который не знает, каково это – поднять главный трофей. Несомненно, пришло время Кейну завоевывать награды.

Что касается Леви, я думаю, он играет в опасную игру. Не поймите меня неправильно, я знаю, что он хороший бизнесмен, но если он не примет предложение «Баварии», он, скорее всего, потеряет лучшего игрока в истории своего клуба бесплатно, и, как недавно сказал президент Нассер Аль-Хелайфи, говоря о возможности ухода из «ПСЖ» Килиана Мбаппе следующим летом: «По стандартам футбола нельзя, чтобы ваш лучший игрок уходил бесплатно. Такого просто не бывает».

Есть причина, по которой только «Бавария» делает предложения по Кейну: даже 70 миллионов фунтов за него – это слишком дорого, поэтому Леви должен обеими руками ухватиться за шанс продать его. Забудьте о том, что в следующем году он станет свободным агентом и с января будет иметь право вести переговоры о предварительном контракте с клубами за пределами Англии – ему скоро исполнится 30 лет, и у него не самая лучшая история травм.

Я не думаю, что мы увидим «Манчестер Юнайтед» в гонке в это трансферное окно – если только не произойдет что-то радикальное, например, покупка клуба катарцами, и ему действительно больше некуда будет идти. «Реал» нацелился на Мбаппе, «ПСЖ», похоже, отдает предпочтение Виктору Осимхену, у «Манчестер Сити» уже есть Эрлинг Холанд и Хулиан Альварес, а «Челси» еще предстоит разобраться с расходами.

Так что, учитывая, что футбол не ждет, на месте Кейна я бы делал все возможное, чтобы перейти в «Баварию», потому что это вполне может стать его последним шансом завоевать трофеи», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и «Астон Виллы».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году. Подробная статистика выступлений 29-летнего форварда доступна здесь.

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32 комментария

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Shadow1882
Вот явно не Коллимору про амбиции и трофеи рассуждать. Завтра у Харри встреча с Постекоглу, там и узнаем что-нибудь новое. Предварительно он готов спокойно играть и дальше, посмотрим
+6
-2
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Jor Hakobyan
Ответ ......... корты Бублика
МЮ вообщето в ЛЧ
оттуда и в ЛЕ. Что удивительного?😁😉
+3
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+3
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AminO2
Рекорды на которые идет Харри - на дороге не валяются. Пару титулов, по-любому, где-нибудь, всё равно потом зацепит.
+4
-2
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Манковский
Ответ AminO2
В Барселоне.
Борцелоне бы денег на обеды для команды найти а потом уже думать о Холанде.
+1
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melmi
Это и правда история про амбиции
Остаться в АПЛ и пойти на рекорд Ширера или выиграть трофеи ( ЛЧ тоже светит)
Пусть чемпионат слабее , но и в Европе можно пошуметь , да и пример Левандовского показывает , что в Баварии после 30 можно много забивать
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Рафаэль Хазиев
Ответ melmi
Это и правда история про амбиции Остаться в АПЛ и пойти на рекорд Ширера или выиграть трофеи ( ЛЧ тоже светит) Пусть чемпионат слабее , но и в Европе можно пошуметь , да и пример Левандовского показывает , что в Баварии после 30 можно много забивать
После 30 забивать в Баварии можно, но кейн после 30 в Баварии н**рен не нужен будет уже
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Surviving
Ответ AminO2
В Барселоне.
Не торопись успеет, ему там сколько 22? 3 года в АПЛ и все рекорды в ..., потом лол лига😉
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AminO2
Ответ Svobodu Mne
Где нибудь...))))
В Ювентусе каком-нибудь, или ПСЖ.
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Surviving
Ответ ......... корты Бублика
МЮ вообщето в ЛЧ
А в след?)
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......... корты Бублика
Ответ Jor Hakobyan
оттуда и в ЛЕ. Что удивительного?😁😉
весьма удивительно кстати говорить о ЛЕ в контексте команды которая в ЛЧ, тем более до начала сезона, я молчу про начало ЛЧ
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Surviving
Ответ Anar Ali
ты перепутал М.Ю с Ливерпулем
Ливерпуль чемпион.
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Jor Hakobyan
Ответ ......... корты Бублика
весьма удивительно кстати говорить о ЛЕ в контексте команды которая в ЛЧ, тем более до начала сезона, я молчу про начало ЛЧ
Ну думаю до начала сезона ты молчишь это потому что не уверен в МЮ. А место в ЛЧ они не завоевали, просто повезло им.
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Surviving
Ответ Vvild
А кто-нибудь сейчас вообще в курсе, кто такой этот Стэн Коллимор, этот монстр спортивных амбиций?
Насрать, мужик дело говорит.
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