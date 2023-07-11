«Бавария» хочет бесплатно подписать Кейна в 2024-м, если «Тоттенхэм» не продаст его летом. Мюнхенцы могут арендовать Альвареса или Влаховича на сезон

Теги Бавария Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Душан Влахович Хулиан Альварес Футбол

«Бавария» ищет альтернативные варианты на случай срыва трансфера Харри Кейна.

Мюнхенский клуб по-прежнему намерен оформить трансфер английского нападающего – либо купить его у «Тоттенхэма» этим летом, либо подписать на правах свободного агента в следующем году. 

По информации Bild, «Бавария» ищет варианты на случай, если купить Кейна этим летом не получится. Так, немцы рассматривают возможность арендовать на один сезон форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса или нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича

«Тоттенхэм» не продал Кейна за 80+ млн евро, но «Бавария» все равно надеется на трансфер

25 комментариев

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Tristan...
Арендовать Альвареса - звучит, как анекдот
+27
-2
+25
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instasamka
Почему эти баварцы ведут себя так надменно? С хера ли вообще им кто-то даст Влаховича, а тем более Альвареса в аренду? Они думают, то что они творят в Германии прокатит с другими лигами? Смешные колбаски
+38
-17
+21
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Акира_1
Когда Кейн будет свободным агентом, то у него будет куча предложений более интересных, чем в лиге Баварии, так что план такой себе.
+26
-6
+20
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keeperfcb
Ответ instasamka
Почему эти баварцы ведут себя так надменно? С хера ли вообще им кто-то даст Влаховича, а тем более Альвареса в аренду? Они думают, то что они творят в Германии прокатит с другими лигами? Смешные колбаски
Ну с Хамесом и Коутинью проблем не было)
+14
-4
+10
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savik-A.M.
смеюсь с любой новости про аренду Влаховича , Ювентусу какой смысл в этом ?
+6
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Виталий ВВАЙ
Бавария и бесплатно? Быть такого не может ))
+4
0
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los merengues
Ответ keeperfcb
Ну с Хамесом и Коутинью проблем не было)
Так Хамес и Коут не нужны были своим клубам в тот момент, это было взаимовыгодное сотрудничество.
+6
-3
+3
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Den Den
Ответ instasamka
Почему эти баварцы ведут себя так надменно? С хера ли вообще им кто-то даст Влаховича, а тем более Альвареса в аренду? Они думают, то что они творят в Германии прокатит с другими лигами? Смешные колбаски
самка, ты чего на спортсе забыла? А по факту, я не припомню больше топ клубов, кто так же часто бы пользовался арендными трансферами
+3
0
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Chop X
Альварес идеально бы вписался
+4
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psycho
других то желающих не будет, ага
+2
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BZB
Харри в следующем году из премьер лиги не уйдёт, ему до рекорда Ширера останется десяток голов. Побьет рекорд в любом английском топ клубе. У Баварии шансы только в этом году.
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Wekil Halylow
ничё себе плани
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Барберис
Вариант с Альваресом смотрится интрегующе.
Но не верится в аренду.
Мне кажется, на счет Альвареса у Гвардиолы планы большие.
Он не торопился его "внедрить" немедленно.
Альварес свое получит в МС.

Думается, даже с Холландом в составе Альварес получит свою нищу.

Через пару лет (с опытом) Хулиан раскроется, уверен.
Честно говоря, я хотел бы увидеть "возрождения" Бутрогеньо в Реале, Альварес подходит, но разве Сити продаст?
Да нет.
+2
-1
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Jor Hakobyan
Ответ instasamka
Почему эти баварцы ведут себя так надменно? С хера ли вообще им кто-то даст Влаховича, а тем более Альвареса в аренду? Они думают, то что они творят в Германии прокатит с другими лигами? Смешные колбаски
удачи тебе в 🚽 некторое время за неадекватные выражения.
+2
-1
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Metalloid
Кейн, Мбаппе, намечаются интересные аукционы следующим летом. Правда боюсь всё закончится тем, что они в своих клубах останутся.
+1
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Dm Kznts
Ответ Акира_1
Когда Кейн будет свободным агентом, то у него будет куча предложений более интересных, чем в лиге Баварии, так что план такой себе.
МЮ любые деньги даст
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Red.Wings
У Боруссии нет что ли нового Левандовски?)) Всех уже забрали?
+2
-2
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Kubinec_
игроки в местной фарм лиге закончились?
+3
-3
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Juve164
Ответ savik-A.M.
смеюсь с любой новости про аренду Влаховича , Ювентусу какой смысл в этом ?
Юве может и никакого, но вот для игрока аренда будет возможность показать себя всем, что он топ-наконечник. В чемпионате Бундес, где кроме Баварии никого нет, ему будет самый кайф
+1
-1
0
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Мандалай
Ответ Виталий ВВАЙ
Бавария и бесплатно? Быть такого не может ))
Левандовски.
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