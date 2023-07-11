«Бавария» хочет бесплатно подписать Кейна в 2024-м, если «Тоттенхэм» не продаст его летом. Мюнхенцы могут арендовать Альвареса или Влаховича на сезон
«Бавария» ищет альтернативные варианты на случай срыва трансфера Харри Кейна.
Мюнхенский клуб по-прежнему намерен оформить трансфер английского нападающего – либо купить его у «Тоттенхэма» этим летом, либо подписать на правах свободного агента в следующем году.
По информации Bild, «Бавария» ищет варианты на случай, если купить Кейна этим летом не получится. Так, немцы рассматривают возможность арендовать на один сезон форварда «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса или нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.
«Тоттенхэм» не продал Кейна за 80+ млн евро, но «Бавария» все равно надеется на трансфер
Но не верится в аренду.
Мне кажется, на счет Альвареса у Гвардиолы планы большие.
Он не торопился его "внедрить" немедленно.
Альварес свое получит в МС.
Думается, даже с Холландом в составе Альварес получит свою нищу.
Через пару лет (с опытом) Хулиан раскроется, уверен.
Честно говоря, я хотел бы увидеть "возрождения" Бутрогеньо в Реале, Альварес подходит, но разве Сити продаст?
Да нет.