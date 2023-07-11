«Бавария» хочет бесплатно подписать Кейна в 2024-м, если «Тоттенхэм» не продаст его летом. Мюнхенцы могут арендовать Альвареса или Влаховича на сезон

«Бавария» ищет альтернативные варианты на случай срыва трансфера Харри Кейна.

Мюнхенский клуб по-прежнему намерен оформить трансфер английского нападающего – либо купить его у « » этим летом, либо подписать на правах свободного агента в следующем году.

По информации Bild, «Бавария» ищет варианты на случай, если купить Кейна этим летом не получится. Так, немцы рассматривают возможность арендовать на один сезон форварда « » или нападающего « » .

«Тоттенхэм» не продал Кейна за 80+ млн евро, но «Бавария» все равно надеется на трансфер