Постекоглу постарается убедить Кейна остаться в «Тоттенхэме». Форвард будет зарабатывать до 400 000 фунтов в неделю в случае продления контракта

«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Харри Кейном.

Действующее соглашение нападающего с лондонским клубом истекает в следующем году. В трансфере игрока заинтересована «Бавария».

Председатель совета директоров « » не оставляет надежд заключить новый контракт с форвардом. Вскоре игрок встретится с новым главным тренером команды , который постарается убедить его остаться в Лондоне.

Отмечается, что в случае продления контракта Кейн сможет зарабатывать до 400 тысяч фунтов в неделю, но финансовый вопрос не будет ключевым для него. Постекоглу должен убедить футболиста, что сможет вернуть «Тоттенхэм» в еврокубки и добиться успеха с клубом.

«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро. «Бавария» может вернуться к переговорам зимой