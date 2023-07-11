Постекоглу постарается убедить Кейна остаться в «Тоттенхэме». Форвард будет зарабатывать до 400 000 фунтов в неделю в случае продления контракта

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Эндж Постекоглу деньги Футбол

«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Харри Кейном.

Действующее соглашение нападающего с лондонским клубом истекает в следующем году. В трансфере игрока заинтересована «Бавария». 

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» не оставляет надежд заключить новый контракт с форвардом. Вскоре игрок встретится с новым главным тренером команды Энджем Постекоглу, который постарается убедить его остаться в Лондоне. 

Отмечается, что в случае продления контракта Кейн сможет зарабатывать до 400 тысяч фунтов в неделю, но финансовый вопрос не будет ключевым для него. Постекоглу должен убедить футболиста, что сможет вернуть «Тоттенхэм» в еврокубки и добиться успеха с клубом. 

«Тоттенхэм» оценивает Кейна в 140 млн евро. «Бавария» может вернуться к переговорам зимой

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31 комментарий

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DolJun
говорил и буду говорить - не смотря на такие серьезные слухи про баварию кейн производит впечатление абсолютно домашнего персонажа, которому вполне достаточно персональной локальной признательности, а на злого леви лишь удобно списывать отсутствие карьеры на топ уровне. ведь никто не заставлял его подписывать контракт на 6 лет, особенно помня ситуации с бербатовым, модричем, бейлом и тем же ериксеном. думается мне ему вполне комфортно с кубком ауди и рекордом ширера на подходе, а баварию он лишь использует для того, чтобы выбить последний контракт повыше.
+43
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tem.8888
Ответ Ronny92
Ну чтож, с одной стороны можно будет понять, почему Харри в этом болоте захочет тухнуть. Хоть трофеев не выиграет, но подымет бабла и будет местячковой легендой.
а условный Шупо-Мотинг навыигрывал трофеев во франции/германии, вот он настоящая легенда!)
+19
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Max Semenik
Успех по-тоттенхэмовски - это обыграть кого-нибудь из топ-4 разик за сезон? Харри заслуживает большего.
+13
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+9
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BZB
По ходу Харри все устраивает, это мы все тут решили, что он умирает без трофеев.
+8
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Zero Zero
Харри нужно напугать Леви своими запросами, запросив 500-600 тысяч фунтов в неделю на 5-6 лет. Думаю, что тогда еврей наконец отпустит Кейна
+5
0
+5
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Numunu
Ответ Жора Мутинов
Согласен. Титулованных много, рекордсменов единицы. Место в истории за вторыми однозначно. Вопрос , что выберет Кейн.
Очень спорное утверждение в силу того, что обычно рекорды закрепляют титулами. Титул по-любому останется с ним, а рекорд могут перебить. И что тогда будет значить этот выбор ? Ни рекорда, ни титула 🤷🏻‍♂️
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djamel
Ди никуда он не уйдет. Будет легендой - таких любят в Англии. Капитан сборной, живет в Лондоне. Новый тренер, как и предыдущие 5, видят его в центре проекта.
+3
0
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Pavel Fedorov
Ответ Жора Мутинов
Согласен. Титулованных много, рекордсменов единицы. Место в истории за вторыми однозначно. Вопрос , что выберет Кейн.
Место в истории как раз остается за первыми. Рекорды недолговечны и со временем их бьют, а титулы остаются с тобой навсегда. Вот сейчас Кейн побьет рекорд Ширера и про последнего уже никто никогда не скажет "лучший бомбардир в истории АПЛ", будет один из. И не факт, что с таким Холандом рекорд Кейна продержится долго.
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Злобный Конь
Деньги деньгами,а трофеи это важно.
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DaniZero
да сделали бы уже Кейна самым высокооплачиваемым игроком АПЛ , но на такое Тотнхэм не пойдет
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Bavarec-Art
Кейну нужно простить 1млн в неделю и контракт на 6 лет. Пусть старый еврей покажет на сколько он нуждается в Кейне)
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Extrim
Кейну надо было узодить после финала ЛЧ, а теперь уже поздно
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Ronny92
Ну чтож, с одной стороны можно будет понять, почему Харри в этом болоте захочет тухнуть. Хоть трофеев не выиграет, но подымет бабла и будет местячковой легендой.
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Pavel Harriss
Ответ arspurs9
Рекорды не менее важно
как раз таки менее. к примеру у Мальдини разве есть личные рекорды? может, конечно, и есть, но не существенные. а кто по твоему мнению более легендарен: Ширер или Мальдини?
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arspurs9
Ответ Злобный Конь
Деньги деньгами,а трофеи это важно.
Рекорды не менее важно
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Tiranyan8
Ответ Max Semenik
Успех по-тоттенхэмовски - это обыграть кого-нибудь из топ-4 разик за сезон? Харри заслуживает большего.
Заслуживает, а Харри сам хочет ли ?
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tem.8888
Ответ Pavel Fedorov
Место в истории как раз остается за первыми. Рекорды недолговечны и со временем их бьют, а титулы остаются с тобой навсегда. Вот сейчас Кейн побьет рекорд Ширера и про последнего уже никто никогда не скажет "лучший бомбардир в истории АПЛ", будет один из. И не факт, что с таким Холандом рекорд Кейна продержится долго.
Вот у Ширера кстати есть титул. Его называют легендарным игроком по этой причине? или все же его легендарность заключается в рекорде лучшего бомбардира АПЛ? Стал бы он менее легендарным без этого титула?
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zahonenko96@icloud.com
Ответ DolJun
говорил и буду говорить - не смотря на такие серьезные слухи про баварию кейн производит впечатление абсолютно домашнего персонажа, которому вполне достаточно персональной локальной признательности, а на злого леви лишь удобно списывать отсутствие карьеры на топ уровне. ведь никто не заставлял его подписывать контракт на 6 лет, особенно помня ситуации с бербатовым, модричем, бейлом и тем же ериксеном. думается мне ему вполне комфортно с кубком ауди и рекордом ширера на подходе, а баварию он лишь использует для того, чтобы выбить последний контракт повыше.
Почему бы ему не перейти в Челси? Зарплата та же, город тот же, рекорд сможет побить, по-моему отличный вариант
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Pavel Harriss
Ответ arspurs9
А причем тут Мальдини? У него кстати достаточно рекордов. От самого юного игрока Милана в Серии А до рекордсмена по матчам до Буффона. У него огромное количество индивидуальных достижений. А есть и обратный пример. Коман и Шупо-Мотинг имеют достаточно титулов. Кто из них имеет шансов на историю больше, они или Кейн? Да и такие примеры как Мальдини некорректны. Это один из лучших защитников в истории по мнению многих. Тогда уж вспоминай условного Индзаги. Он легендарнее Ширера? Вот уж сомневаюсь.
Инзаги? На мой взгляд конечно легендарнее итальянец. 300+ мячей за карьеру, 2 ЛЧ, ЧМ. большую часть карьеры выступал в топ клубах. Ширер же местная легенда, не более
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Rockys
Ответ DolJun
говорил и буду говорить - не смотря на такие серьезные слухи про баварию кейн производит впечатление абсолютно домашнего персонажа, которому вполне достаточно персональной локальной признательности, а на злого леви лишь удобно списывать отсутствие карьеры на топ уровне. ведь никто не заставлял его подписывать контракт на 6 лет, особенно помня ситуации с бербатовым, модричем, бейлом и тем же ериксеном. думается мне ему вполне комфортно с кубком ауди и рекордом ширера на подходе, а баварию он лишь использует для того, чтобы выбить последний контракт повыше.
Честно говоря тогда еще очень удивился, что он подписал контракт на 6 лет, при этом еще о каком то слове Леви говорили, мол джентельменское соглашение заключили. Поэтому да, не удивлюсь если переподпишет соглашение с бешенной личкой и закрытием рекорда АПЛ по голам.
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Жора Мутинов
Ответ DolJun
говорил и буду говорить - не смотря на такие серьезные слухи про баварию кейн производит впечатление абсолютно домашнего персонажа, которому вполне достаточно персональной локальной признательности, а на злого леви лишь удобно списывать отсутствие карьеры на топ уровне. ведь никто не заставлял его подписывать контракт на 6 лет, особенно помня ситуации с бербатовым, модричем, бейлом и тем же ериксеном. думается мне ему вполне комфортно с кубком ауди и рекордом ширера на подходе, а баварию он лишь использует для того, чтобы выбить последний контракт повыше.
Согласен. Титулованных много, рекордсменов единицы. Место в истории за вторыми однозначно. Вопрос , что выберет Кейн.
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Rio de Janeiro
Ответ Ronny92
Ну чтож, с одной стороны можно будет понять, почему Харри в этом болоте захочет тухнуть. Хоть трофеев не выиграет, но подымет бабла и будет местячковой легендой.
Большим болотом было бы уйти в такую водокачку 1 команды как Бундеслига
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Лёха Жданчик
много знакомых которые болеют за Шпор...даже они уже хотят чтобы Кейн ушел и команда слезла с этой зависимости....я не слежу так пристально за Тотенхемом но они говорят что вся команда играет на Кейна а когда его нет...то творится хаос
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НРИ
В реал идеально бы вписался
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Футбол, хоккей итд
Встретятся: аргументы и факты....
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