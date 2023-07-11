Постекоглу постарается убедить Кейна остаться в «Тоттенхэме». Форвард будет зарабатывать до 400 000 фунтов в неделю в случае продления контракта
«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с Харри Кейном.
Действующее соглашение нападающего с лондонским клубом истекает в следующем году. В трансфере игрока заинтересована «Бавария».
Председатель совета директоров «Тоттенхэма» не оставляет надежд заключить новый контракт с форвардом. Вскоре игрок встретится с новым главным тренером команды Энджем Постекоглу, который постарается убедить его остаться в Лондоне.
Отмечается, что в случае продления контракта Кейн сможет зарабатывать до 400 тысяч фунтов в неделю, но финансовый вопрос не будет ключевым для него. Постекоглу должен убедить футболиста, что сможет вернуть «Тоттенхэм» в еврокубки и добиться успеха с клубом.
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