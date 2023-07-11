Абаскаль о том, что его агент помогает с трансферами: «Я верю в карму. Уверен, что тех, кто пишет всякую ерунду и распространяет слухи, она постигнет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что его агент помогает с трансферами.

– Правда ли ваш агент помогает с трансферами? Нормально ли это?

– Некорректно спрашивать о том, о чем вы не имеете представления. Мой агент – это агент. Его работа в этом и состоит. Но я как честный человек не позволил бы какого-то конфликта интересов.

Я верю в карму. Уверен, что тех, кто пишет всякую ерунду и распространяет слухи, она постигнет. Грустно представлять, насколько у людей нет чувства собственного достоинства. Которые напишут что-то неправдивое и идут спокойно спать, надеясь на 4-5 лайков, – сказал главный тренер «Спартака».

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7 комментариев

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redbalance
Фонтанка закипит значит.
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Ебздрогыч
Ну это нормальный вопрос вопрос в контексте иностранного тренера Спартака и его агента - хорошо помним, чем закончилась дружба Карреры с агентами, персонажей типа Петковича
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MstAndreev
Началось... Дух, карма, снятие заговора. Пропитался атмосферой)
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Faust Doc
Во первых Hola, а во вторых не агент, а юрист!
гы гы гы
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lvov88
В виде чего будет карма? Про этих журналистов тоже пустят слух?))
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Катя_СПб
Это прямая угроза.
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Artie Bukko
Ответ Ебздрогыч
Ну это нормальный вопрос вопрос в контексте иностранного тренера Спартака и его агента - хорошо помним, чем закончилась дружба Карреры с агентами, персонажей типа Петковича
Его дружба с агентами привела к ключевым трансферам типа Самедова и Адриано и, как следствие, к чемпионству. А история с Петковичем вообще из другого контекста. В очередной раз пишете бредятину. Рекомендую переходить куда-нибудь на свой уровень, на чемпионат.ру например.
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