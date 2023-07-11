Абаскаль о том, что его агент помогает с трансферами: «Я верю в карму. Уверен, что тех, кто пишет всякую ерунду и распространяет слухи, она постигнет»

Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о том, что его агент помогает с трансферами.

– Правда ли ваш агент помогает с трансферами? Нормально ли это?

– Некорректно спрашивать о том, о чем вы не имеете представления. Мой агент – это агент. Его работа в этом и состоит. Но я как честный человек не позволил бы какого-то конфликта интересов.

Я верю в карму. Уверен, что тех, кто пишет всякую ерунду и распространяет слухи, она постигнет. Грустно представлять, насколько у людей нет чувства собственного достоинства. Которые напишут что-то неправдивое и идут спокойно спать, надеясь на 4-5 лайков, – сказал главный тренер « ».