Ребров об уходе Каттани из «Спартака»: «Спрашиваю его: «Подожди, а мне как быть?» Внезапно пришлось стать спортивным директором»
Артем Ребров выполнял роль спортивного директора «Спартака» после ухода Луки Каттани.
Каттани покинул «Спартак» в июле прошлого года. Итальянский специалист работал в клубе с декабря 2021 года.
«Никогда не забуду день, когда ушел Лука Каттани. Потому что тогда мне внезапно пришлось выполнять роль спортивного директора. Первые месяцы Абаскаля, мы сыграли Суперкубок, вроде только начался сезон. Я захожу к Каттани, а он говорит: «Слушай, ну все, я ухожу. Организуй там все дальше, как следует».
Я смотрю на него и не верю ушам: «В смысле, уходишь?» Каттани отвечает: «Я поговорил с руководством, принял решение». Спрашиваю его: «Подожди, а мне как быть? Я же еще многого не знаю, как ты мне предлагаешь без тебя тут все организовать?»
После того диалога с Каттани я пошел к Абаскалю. Он тоже был удивлен, но сказал: «Не волнуйся. Я, может быть, еще молодой тренер, но уже опытный во многих футбольных вещах. Все будет нормально». Попросил меня постоянно быть в офисе, мы с ним встречались до и после тренировок, обсуждали ключевые моменты, советовались», – написал технический координатор «Спартака» в блоге на Sports.ru.
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