Ребров об уходе Каттани из «Спартака»: «Спрашиваю его: «Подожди, а мне как быть?» Внезапно пришлось стать спортивным директором»

Артем Ребров выполнял роль спортивного директора «Спартака» после ухода Луки Каттани.

покинул «Спартак» в июле прошлого года. Итальянский специалист работал в клубе с декабря 2021 года.

«Никогда не забуду день, когда ушел Лука Каттани. Потому что тогда мне внезапно пришлось выполнять роль спортивного директора. Первые месяцы , мы сыграли Суперкубок, вроде только начался сезон. Я захожу к Каттани, а он говорит: «Слушай, ну все, я ухожу. Организуй там все дальше, как следует».

Я смотрю на него и не верю ушам: «В смысле, уходишь?» Каттани отвечает: «Я поговорил с руководством, принял решение». Спрашиваю его: «Подожди, а мне как быть? Я же еще многого не знаю, как ты мне предлагаешь без тебя тут все организовать?»

После того диалога с Каттани я пошел к Абаскалю. Он тоже был удивлен, но сказал: «Не волнуйся. Я, может быть, еще молодой тренер, но уже опытный во многих футбольных вещах. Все будет нормально». Попросил меня постоянно быть в офисе, мы с ним встречались до и после тренировок, обсуждали ключевые моменты, советовались», – написал технический координатор « » в блоге на Sports.ru.

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