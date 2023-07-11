Геркус о России в международных турнирах: «Европейцы поставляют против нас танки и ракеты. Надеяться на дружбу нет оснований»
Илья Геркус высказался о возможном возвращении российских команд в европейские турниры.
– Вас обнадеживают слова чиновников УЕФА и ФИФА, озвученные на конференции РФС?
– На мой взгляд, это лицемерие чистой воды. А может, дипломатия. Или хорошие манеры. Людей пригласили, они приехали. И что должны говорить? Вот и сказали: мол, сильно не переживайте, все наладится.
– После слов чиновников Сергея Карасева пригласили на сборы судей УЕФА.
– Давайте не преувеличивать масштаб события. Это всего лишь сборы. Главный вопрос – будет ли Карасев судить.
– Писали, что наших арбитров хотят возвращать на международные матчи.
– Вряд ли это будут какие-то значимые матчи... Давайте так: жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований. Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время.
Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, – вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе бы поиграли с турнирной перспективой.
Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает хоть и бывших, но популярных футболистов и тренеров. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?
Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнет приедаться. И захочется какой-нибудь медиалиги.
Вопрос возвращения будет зависеть от политической обстановки. Куда она двинется... На сегодняшний день европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности. Ладно если бы были какие-то другие проблемы, а то военные.
Вот будет жеребьевка: попадется английский, польский или чешский клуб – и что дальше? Скажем: мы едем к вам? Ну как вы себе это представляете? – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
Вот будет жеребьёвка, где нас официально допустят. Вот будет, попадемся на польский или чешский клуб. И да, поедем как миленькие, правила для всех одни. И они поедут как миленькие. Потому что все будет под одной эгидой.
Или у нас какие-то чувства несправедливости заиграют, и мы решим не играть? Тогда о чем речь, зачем сейчас скулить про отстранения?
Позабавил еще абзац про Саудовскую Аравию. Обожаю читать такое. Мол, сейчас на слуху будут! О да, сколько помните знаменитых вывесок или хотя бы обзоров с матчей чемпионата Китая?
Я помню вот, что Халк там чуть ли с соседнего стадиона подъемом штрафные укладывал. Ну и всё. Помню название Шанхай СИБГ и Гуанчжоу, пожалуй других не вспомню. Вот то же самое будет у Саудитов, только с нарезочками голов Бензема и Роналду. Средние приобретения типа Фирмино никому не интересны будут.
Так что Геркус сам не верит в то, что вынужден говорить, но по привычке накачанный язык так и просится на тренировочку.
Это меньше 1% всех войск всу