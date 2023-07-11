Геркус о России в международных турнирах: «Европейцы поставляют против нас танки и ракеты. Надеяться на дружбу нет оснований»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Сергей Карасев Илья Геркус Политика Спорт-Экспресс Футбол

Илья Геркус высказался о возможном возвращении российских команд в европейские турниры.

– Вас обнадеживают слова чиновников УЕФА и ФИФА, озвученные на конференции РФС?

– На мой взгляд, это лицемерие чистой воды. А может, дипломатия. Или хорошие манеры. Людей пригласили, они приехали. И что должны говорить? Вот и сказали: мол, сильно не переживайте, все наладится.

– После слов чиновников Сергея Карасева пригласили на сборы судей УЕФА.

– Давайте не преувеличивать масштаб события. Это всего лишь сборы. Главный вопрос – будет ли Карасев судить.

– Писали, что наших арбитров хотят возвращать на международные матчи.

– Вряд ли это будут какие-то значимые матчи... Давайте так: жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований. Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время.

Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, – вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе бы поиграли с турнирной перспективой.

Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает хоть и бывших, но популярных футболистов и тренеров. Конкуренция там повысится. Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнет приедаться. И захочется какой-нибудь медиалиги.

Вопрос возвращения будет зависеть от политической обстановки. Куда она двинется... На сегодняшний день европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности. Ладно если бы были какие-то другие проблемы, а то военные.

Вот будет жеребьевка: попадется английский, польский или чешский клуб – и что дальше? Скажем: мы едем к вам? Ну как вы себе это представляете? – сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо». 

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84 комментария

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Ебздрогыч
Другое дело мы, добрые и пушистые, с цветами и подарками идем распространять русский мир в соседнюю страну
+71
-19
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Криштиану Роналду
В случае нападения НАТО у нас есть чёткий план, перероем трактором все дороги и отправим Лукашенко на переговоры.
+62
-11
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Cristiano Ronaldo
Ну а ваша страна, угрожает миру ядерными ракетами и терроризирует соседей.
+38
-15
+23
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Пикачу82
Официально никто войны конечно никому не объявлял но в Рядах ВСУ наемники из Польши, Франции, Грузии, Британии, США, Южной Америки.....
Россия-24 заражает, мой дорогой приятель
+27
-5
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Барсик Юрана
Ну не воюют же
+18
-1
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Очки Дани Алвеса
Наверное тяжело жить со столь накаченным от лизоблюдства языком.
Вот будет жеребьёвка, где нас официально допустят. Вот будет, попадемся на польский или чешский клуб. И да, поедем как миленькие, правила для всех одни. И они поедут как миленькие. Потому что все будет под одной эгидой.
Или у нас какие-то чувства несправедливости заиграют, и мы решим не играть? Тогда о чем речь, зачем сейчас скулить про отстранения?

Позабавил еще абзац про Саудовскую Аравию. Обожаю читать такое. Мол, сейчас на слуху будут! О да, сколько помните знаменитых вывесок или хотя бы обзоров с матчей чемпионата Китая?
Я помню вот, что Халк там чуть ли с соседнего стадиона подъемом штрафные укладывал. Ну и всё. Помню название Шанхай СИБГ и Гуанчжоу, пожалуй других не вспомню. Вот то же самое будет у Саудитов, только с нарезочками голов Бензема и Роналду. Средние приобретения типа Фирмино никому не интересны будут.
Так что Геркус сам не верит в то, что вынужден говорить, но по привычке накачанный язык так и просится на тренировочку.
+12
0
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Барсик Юрана
Ответ Пикачу82
Официально никто войны конечно никому не объявлял но в Рядах ВСУ наемники из Польши, Франции, Грузии, Британии, США, Южной Америки.....
В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ участвуют более 2,5 тыс. иностранных наемников. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран.

Это меньше 1% всех войск всу
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Криштиану Роналду
В случае нападения НАТО у нас есть чёткий план, перероем трактором все дороги и отправим Лукашенко на переговоры.
И красную линию нарисуем
+12
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Аморалинни
Куда уж России 24 до фбк, варламова, дудя
Ну Варламов обьехал всю Россию, пока Россия-24 занимается исключительно вопросами внутри Украины, Европы и США, а на свою страну будто плевать
+12
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noti22
Ответ Ебздрогыч
Другое дело мы, добрые и пушистые, с цветами и подарками идем распространять русский мир в соседнюю страну
А где вы были 1000 лет назад, когда печенеги с половцами разоряли русские земли?
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Такие дела
Геркус! Я объявляю твой дом своим. И мне плевать что скажут в МФЦ.
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Уся Ваткин
«Против моли». Эксперты НАТО заявили, что в новейшее ядерное оружие будет встроена лаванда
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Axs Men
Вспомнился эпизод с ералаша - " А нас то за что?? "
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Спартак Гордость России
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Ответ Алексей Зуев
Лучше было бы, если Салорейх распространялся?
Кто вам зарплату платит ? Пригожин ведь ушёл )
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2ran
Вот вдруг, ни с того ни с сего, европейцы начали поставлять оружие против РФ. Прямо изверги. Гойда!
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Артем Гладских
если нападёт НАТО , Лукашенко на переговоры!
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Спартак Гордость России
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нефиг было лезть туда куда не надо
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Иван Новиков
Так же, как недавние антагонисты по пилоту сериала "Марш справедливости". Не говоря уже о братья-турках, от ударов в псину которых уже живого места нет.
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maks44
Ответ Криштиану Роналду
В случае нападения НАТО у нас есть чёткий план, перероем трактором все дороги и отправим Лукашенко на переговоры.
Да, поэтому НАТО до сих пор и не напало. Знают что бесполезно.
+4
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FLOSS Cloud
Без согласия УЕФА в азиатскую конференцию не перейти. А санккции накладывали не для того, чтобы Россия где-то играла. Поэтому никто этого согласия не даст.
+3
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Mypta3uh23
Ответ j30
все кто поставляет оружие украине соучастники преступлений и должны будут отвечать за это
Иди статистику почитай, сколько техники РФ поставила Украине во время перегруппировок
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alexonn0676
Похоже у Геркуса и Терюшкова один источник информации
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velvetdust2008
Ответ Ебздрогыч
Другое дело мы, добрые и пушистые, с цветами и подарками идем распространять русский мир в соседнюю страну
*соседнИЕ странЫ
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Павел Светлов
Ответ Пикачу82
Официально никто войны конечно никому не объявлял но в Рядах ВСУ наемники из Польши, Франции, Грузии, Британии, США, Южной Америки.....
не наемники, а добровольцы
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Дядя ТУРА
геркус популизмом всегда страдал. говорит то, что хочет услышать большинство
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