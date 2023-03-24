Генсек РФС Митрофанов об отстранении России: «Это позиция недальновидных людей. Нельзя такую страну взять и проигнорировать»
Генеральный секретарь РФС считает мировой спорт менее значимым без России.
Так высказался Максим Митрофанов, говоря о работе по возвращении России в мировой футбол и рабочей группе, которая будет заниматься вопросом возможного перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Группа создана и функционирует.
– Была информация, что туда должен войти МОК. Но о факте его вхождения никто не говорил.
– МОК работает параллельно, консультирует ФИФА и УЕФА, работает с Олимпийским комитетом России. Поскольку мы напрямую не являемся членами МОК, они коммуницируют с коллегами, а ФИФА и УЕФА коммуницируют с нами.
– Там тоже никто не против возвращения России?
– Вообще весь спорт за то, что он должен объединять. Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить.
Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане, – заявил Митрофанов.
Российские футбольные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
очевидно же, на перспективу