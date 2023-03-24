Генсек РФС Митрофанов об отстранении России: «Это позиция недальновидных людей. Нельзя такую страну взять и проигнорировать»

Генеральный секретарь считает мировой спорт менее значимым без России.

Так высказался , говоря о работе по возвращении России в мировой футбол и рабочей группе, которая будет заниматься вопросом возможного перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Группа создана и функционирует.

– Была информация, что туда должен войти . Но о факте его вхождения никто не говорил.

– МОК работает параллельно, консультирует ФИФА и , работает с Олимпийским комитетом России. Поскольку мы напрямую не являемся членами МОК, они коммуницируют с коллегами, а ФИФА и УЕФА коммуницируют с нами.

– Там тоже никто не против возвращения России?

– Вообще весь спорт за то, что он должен объединять. Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить.

Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане, – заявил Митрофанов.

Российские футбольные команды отстранены от международных соревнований по решению и УЕФА.