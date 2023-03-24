Генсек РФС Митрофанов об отстранении России: «Это позиция недальновидных людей. Нельзя такую страну взять и проигнорировать»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС МОК ОКР Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Генеральный секретарь РФС считает мировой спорт менее значимым без России.

Так высказался Максим Митрофанов, говоря о работе по возвращении России в мировой футбол и рабочей группе, которая будет заниматься вопросом возможного перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Группа создана и функционирует.

– Была информация, что туда должен войти МОК. Но о факте его вхождения никто не говорил.

– МОК работает параллельно, консультирует ФИФА и УЕФА, работает с Олимпийским комитетом России. Поскольку мы напрямую не являемся членами МОК, они коммуницируют с коллегами, а ФИФА и УЕФА коммуницируют с нами.

– Там тоже никто не против возвращения России?

– Вообще весь спорт за то, что он должен объединять. Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить.

Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане, – заявил Митрофанов.

Российские футбольные команды отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

43 комментария

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Batt Monner
Какую такую страну? Чем эта страна лучше других? Что за необоснованное высокомерие? Если на владельца бензолонки выпал дождь из нефтедолларов, это не значит, что он может иметь уважения больше, чем владельцы других бензоколонок
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Ocelot
уже год как отстранили и выглядит так что мировой спорт вообще не заметил потери бойца, за исключением нескольких видов вроде фигурного или хоккея
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Fox_Mulder_12
Ответ Stivi M.D.
Напугали, красную кнопку же только в России умеют нажимать )
Открываем газеты - там сарматы, клоуны устраивают с картонным сарматом марши по Москве, песни с сарматом, по телевизору сарматы круглые сутки, но такие диванные патриоты, как Стиви, будут говорить а мы че, мы не че.
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Kit244098
Почему нельзя, Митрофанов? Как видим, можно. И выходит зто, как видим, весьма неплохо))
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Pikachu Pikachu
То есть другие можно, а вот Россию нельзя. Кругом имперство.
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adamxx
как оказалось - можно...
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Jadie James
Многое что нельзя делать. Но делается. Перестанет делаться - перестанут делать в ответ. Все просто
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Dizzod
Ответ мистер бин
Вот отбор на Евро началля, все идет по плану у них.
сейчас передут в АФК и на евро через азию попадут. многоходовочка.
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Splin
как видим, можно🫣🤔
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Melnikov1968
Весь мир недальноаидный, и только российские лидеры все могут просчитать наперёд. Митрофанов, все ваши мантры мы знаем наизусть. Какого хрена мы тогда не играем, если вы все такие умные и дальновидные?
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Ранальду с пивком
Катар очень много потерял отсутствия России , а ЛЧ без Зенита никто не смотрит
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Atsuktuvas
Ответ JBa
фан id ввели, тебе мало? очевидно же, на перспективу
хорошего много не бывает
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sievra
Раньше даже не осознавал, насколько у них чсв зашкаливает. Даже Италия два раза подряд на ЧМ не поехала и никто не умер, клоун
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JBa
Ответ Atsuktuvas
Хорошо, что у нас в стране люди дальновидные и это предусмотрели и подготовились.
фан id ввели, тебе мало?

очевидно же, на перспективу
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мистер бин
Вот отбор на Евро началля, все идет по плану у них.
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Ruslan Shulz
пока кругом одни генсеки - толку в стране не будет!(
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МТБ
Почему же? Можно. Страна ничем особо не выделяется.
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special_k
прикинь, оказывается, что можно
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Геннадий Томилин
Ответ kutavlik
Да нигде никто не заметил!!!
Кроме самих чиновников
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Stivi M.D.
Ответ Fox_Mulder_12
А то красная кнопка, красная линия и ещё кучу всего красных.
Напугали, красную кнопку же только в России умеют нажимать )
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Вячеслав Пустохин
вот взяли и проигнорировали. что дальше?
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Stivi M.D.
Ответ Толик Изверг
такую - это какую?
смехопанорамную
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Spartakus1984
Ну Олимпиаду 80 игнорировали же.
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Marky777
Какую такую? С жирным спонсором по имени Газпром?)
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Дмитрий Турецкий
можно Максимка, можно
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