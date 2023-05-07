Генсек РФС: «Есть политическое давление, но УЕФА отстаивает позицию возвращения России к международным турнирам»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Азиатская футбольная конфедерация Политика Лига Конференций УЕФА Футбол

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что УЕФА хочет вернуть Россию в международные турниры.

– К сожалению, на сегодняшний день команды РФС отстранены от соревнований, проводимых под эгидами УЕФА и ФИФА. Ведется работа, мы ожидаем определенных подвижек.

Просто, как мы уже договорились с нашими европейскими коллегами, не можем комментировать ход переговоров, пока не придем к каким-то результатам.

– Но ситуация непростая.

– Очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Важно, что конструктивный диалог сохраняется, что руководство УЕФА отстаивает позицию возвращения РФС к международным соревнованиям.

– И это больше нас удерживает от ухода из-под юрисдикции УЕФА, чем проблемы в Азиатской конфедерации футбола?

– Вопрос не в самом уходе. Наш возможный уход – просто инструмент достижения какой-то цели.

У нас есть определенная договоренность с УЕФА: если они не увидят в относительно ближайшие сроки возможности возвращения России в соревнования под их эгидой, то мы совместно будем продумывать вопрос о смене конфедерации.

– Уже давно об этом разговоры идут.

– Футбол – единая семья. Не может быть такого, что какая-то одна федерация сегодня приняла волюнтаристское решение об уходе из УЕФА, завтра туда вернулась.

Это серьезный шаг, требующий согласований и с УЕФА, и с ФИФА, и с Азиатской конфедерацией футбола. Собственно, в этих условиях мы находимся, – сказал Митрофанов.

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25 комментариев

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Заяцволк
Блин, насколько же ниочём этот разговор ) Даже если УЕФА скажет, что завтра РФС возвращается, в этом смысла никакого не будет, пока не решены 2 пункта
1) Как будут добираться до соперника, например, до Реала ? На поезде через всю Европу ?
2) Что делать, если откажутся играть ? Ну поляки точно откажутся, может быть и другие. Им за это очевидно ничего не будет, что показал отбор к ЧМ.
Здесь понятно, что сначала должны быть сделаны политические шаги, а потом уже можно про УЕФА разговаривать
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Мукунку хороший
Дайте вилку..лапшу с ушей снять)
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Izokot
В Европе сплошь враги, но как же туда хоцца
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deadjoker
Ага. Так сильно отстаивает, что аж незаметно :)
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Atsuktuvas
А чтобы помочь УЕФА, надо побыстрее принять крымские клубы в РФС.
+12
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Jhon Jhon
Информация чисто для любителей ролтона, даже если уефа возвращает клубы, идёт тут же отказ всех европейских стран от игр с ними и УЕФА ничего не сделает с этим, отстранить всю Европу не может, да и не будет пытаться даже, это сразу все козыри отдать авторам суперлиги.
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Wiley Fox
Абрамович посадил в УЕФА еврея из Словении, вот и вся поддержка УЕФА по возвращению России

Первым делом надо выкинуть всех этих инфантино и чиферин из футбола, а потом уже заняться санацией

Российский футбол должен быть забанен а мира повсеместно, пока Газпром с его коррупцией существует а спорте
+7
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Mechel**
Под Китай в итоге ляжете
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sled
Какая Европа, зенитовец, забудь
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justbored
Сидеть в приёмной в ожидании, что тебя позовут - это не то, чтобы вести переговоры. Ну да в принципе что ещё остаётся.
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aslvowk@mail.ru
И толку, если УЕФА допустит? В фехтовании допустили, никто теперь турниры не проводит в Европе. А теперь представьте, как топ-клубы под давлением своих фанов заявят, что не будут играть в одном турнире с россиянами. Уефа забанит все федерации Европы? Суперлига только этого и ждёт. Снимите лапшу с ушей и будьте реалистами - нам не видать мировых турниров, пока идёт война. Немцы и японцы даже от ОИ 48 года были отстранены, хотя три года как война закончилась к тому времени. Еврокубки, чемпы мира, ОИ 24 за редким исключением самых непопулярных в мире видов спорта пройдут без наших, здесь даже нечего обсуждать.
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Слава Быков
А может быть стоит вывести свои войска с соседней страны?
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Melnikov1968
А в чем суть договоренности с УЕФА? Нас не исключают - это хорошо,мы не играем под эгидой УЕФА - это плохо, пока не переходим в Азию - это хорошо, практических сдвигов нет - это плохо. Вот собственно весь итог договоренностей.
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HRYNDEL
Врёт как дышит!!!
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centavr1
россия и так участвует в международных турнирах вместе с белоруссией. просто они играют между собой.
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justbored
Ветка скрытых комментариев и пользователей. Люблю такие.
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SadButTrue
Переход в азитскую конфедерацию будет конечно прекрасным "подарком" русским болельщикам после 23 лет славного правления нашего нового Петра Великого, потому что даже после его смерти нас назад в УЕФА просто так никто не пустит.
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Stivi M.D.
Прям отстаивают? А УЕФА в курсе этого?
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Sp1Ls
Ответ Wiley Fox
Абрамович посадил в УЕФА еврея из Словении, вот и вся поддержка УЕФА по возвращению России Первым делом надо выкинуть всех этих инфантино и чиферин из футбола, а потом уже заняться санацией Российский футбол должен быть забанен а мира повсеместно, пока Газпром с его коррупцией существует а спорте
Себя забаньте уже наконец.
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