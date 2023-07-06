УАФ попросила УЕФА разобраться с приглашением Карасева на сбор судей: «Любое смягчение санкций против России критически чувствительно для нас»
Украинская ассоциация футбола недовольна участием российского арбитра в сборе судей УЕФА.
УАФ направила союзу письмо с просьбой разобраться в ситуации с приглашением Сергея Карасева на сбор арбитров в Швейцарии в сентябре.
«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть распространенную в СМИ информацию о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.
Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, ставшего первым с 24 февраля 2022 года.
Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.
Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку любой эпизод возможного смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас», – говорится в письме УАФ на имя генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.
Российские судьи и делегаты скоро могут возобновить работу на матчах УЕФА («СЭ»)
УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальных лиц и все футбольное представительство российской федерации по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства-террориста в равной степени ответственны за ужасные военные преступления, совершенные в Украине в 2022-2023 годах.
Это за гранью, конечно.
нато достаются бесплатно украинцы и им на них особо плевать.
идеальный тандем!
Фу, иди на место!!!
Цель украинцев — чтобы в футбол играло как можно меньше людей.
Хм, фифа стоит задуматься об исключении украинской ассоциации, ибо цели организаций полностью противоположные.
Пусть лучше думают о своем неудачном контрхрюке)
Жаль обычных граждан и тех кого насильно пакуют.