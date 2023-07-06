УАФ попросила УЕФА разобраться с приглашением Карасева на сбор судей: «Любое смягчение санкций против России критически чувствительно для нас»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА РФС судьи Сергей Карасев УАФ Политика Теодор Теодоридис Футбол

Украинская ассоциация футбола недовольна участием российского арбитра в сборе судей УЕФА.

УАФ направила союзу письмо с просьбой разобраться в ситуации с приглашением Сергея Карасева на сбор арбитров в Швейцарии в сентябре.

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть распространенную в СМИ информацию о том, что российский арбитр Сергей Карасев получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил факт этого приглашения, ставшего первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.

Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку любой эпизод возможного смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас», – говорится в письме УАФ на имя генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.

Российские судьи и делегаты скоро могут возобновить работу на матчах УЕФА («СЭ»)

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122 комментария

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Сергей Васильев
И как разберётесь с Карасёвым, дайте грошей, добавила УАФ
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Причёска Бэйла
Клоуны🤡
+197
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+179
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Groznyi2024
На заседание Совбеза ООН принесут трёхлитровую банку слез Зинченко
+134
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+118
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Иван Турко
Ожидаемо тяфкнули!
+89
-11
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Вова Паскаянц
Как же надоело ваше нытьё…
+79
-10
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Адилет Асанкожоев
Ответ Groznyi2024
На заседание Совбеза ООН принесут трёхлитровую банку слез Зинченко
Флэшка с записью плача Зинченко уже находится в Гааге
+74
-7
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WelcomeBackPURE
Мир уже устал от остатков украины
+77
-15
+62
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ESF
Ответ Сергей Васильев
И как разберётесь с Карасёвым, дайте грошей, добавила УАФ
Мне кажется НАТО уже само готово по ним шмальнуть, так они их задолбали вечным выклянчиванием денег.
+65
-7
+58
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Felp
Ответ Barry_Cadny
Почему ты про себя говоришь во множественном числе?
Чому не державною?
+49
-2
+47
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eld_14
Картина маслом: ❌⭕️❌лы пишут письмо генсеку уефа
+42
-2
+40
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Filipp Gorski
Иначе Зинченко устроит всемирный потоп
+39
-3
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Shil66
Почитал полную версию обращения. Вы только вдумайтесь какую дичь они толкают:
УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальных лиц и все футбольное представительство российской федерации по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства-террориста в равной степени ответственны за ужасные военные преступления, совершенные в Украине в 2022-2023 годах.
Это за гранью, конечно.
+38
-3
+35
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riverman1980
Будем обьективны: смягчение санкций против Карасева по эффекту равно 20 Брэдли, сгоревшим в Запорожье.
+37
-2
+35
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Sergio666
Ответ ESF
Мне кажется НАТО уже само готово по ним шмальнуть, так они их задолбали вечным выклянчиванием денег.
украине бесплатно достаётся оружие нато и им на него особо плевать
нато достаются бесплатно украинцы и им на них особо плевать.
идеальный тандем!
+30
0
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muslim1978
уаф уаф уаф
Фу, иди на место!!!
+27
-2
+25
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Neodim
Цель фифа (при всех штуках) — чтобы в футбол играло как можно больше людей.
Цель украинцев — чтобы в футбол играло как можно меньше людей.

Хм, фифа стоит задуматься об исключении украинской ассоциации, ибо цели организаций полностью противоположные.
+25
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GuruFutbola
Началось в колхозе утро)
Пусть лучше думают о своем неудачном контрхрюке)
+27
-7
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STAY SHARP
бомболэйло)))
+21
-4
+17
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Kubinec_
эти вечно с протянутой рукой
+16
0
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андрэ
ахахаха чувствительные какие
+17
-2
+15
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**Iscander**
Ответ Barry_Cadny
Почему ты про себя говоришь во множественном числе?
Давай на хохляцком, умник.
+17
-3
+14
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Ola BP
Ответ WelcomeBackPURE
Мир уже устал от остатков украины
Всем давно уже плевать. Чисто игра политиков.
Жаль обычных граждан и тех кого насильно пакуют.
+14
-1
+13
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Balt
Ответ Вова Паскаянц
Как же надоело ваше нытьё…
Они уже всем надоели. Но пока терпят. Но терпение, как известно, не вечно. Им бы тоже могли приостановить участие т.к. ведут активные боевые действия, военное положение в стране и всё такое. Но нет, клубы и сборные играют. Но им мало, у них чувства и чувствительные места трогаются.
+15
-2
+13
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Александр Бурмистров
Ну поплачь
+11
0
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Александр Смирнов
Ответ Sergio666
украине бесплатно достаётся оружие нато и им на него особо плевать нато достаются бесплатно украинцы и им на них особо плевать. идеальный тандем!
бесплатно им ничего не достается. за все заплатят их дети и внуки в будущем
+11
0
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