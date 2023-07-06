УАФ попросила УЕФА разобраться с приглашением Карасева на сбор судей: «Любое смягчение санкций против России критически чувствительно для нас»

Украинская ассоциация футбола недовольна участием российского арбитра в сборе судей УЕФА.

УАФ направила союзу письмо с просьбой разобраться в ситуации с приглашением Сергея Карасева на сбор арбитров в Швейцарии в сентябре.

«Мы обращаемся к вам с просьбой рассмотреть распространенную в СМИ информацию о том, что российский арбитр получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров.

Эта встреча состоится в сентябре в Швейцарии и является официальным мероприятием УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. Российский футбольный союз ( ) подтвердил факт этого приглашения, ставшего первым с 24 февраля 2022 года.

Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения.

Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку любой эпизод возможного смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас», – говорится в письме на имя генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.

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