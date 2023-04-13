Роман Нагучев: «ФИФА и УЕФА вернут Россию при первой возможности. От перехода в Азию мы потеряем гораздо больше. В нашей гигантской стране не будет футбола»

Роман Нагучев считает, что российскому футболу не стоит переходить в Азию.

– Ты комментировал матчи России с Таджикистаном и Ираном, уже в июне сборная может впервые сыграть в азиатском турнире. Ты называл переход в Азию выстрелом в висок – почему?

– У меня экономическое образование, я смотрю на ситуацию с этой точки зрения. Но пойдем по порядку. Вот мы переходим в Азию, сборная участвует в азиатском отборе, который отправляет на чемпионат мира всего шесть команд. А что сборная России собой представляет в матчах против азиатских сборных, мы только что увидели.

Нам абсолютно не гарантированы чемпионаты мира. В финальной стадии отбора Азии нет никаких мальт, люксембургов и кипров. Там только Иран, Ирак, – одинаковые по стилю, очень сложные сборные, которые мешают играть. А есть еще Южная Корея, Япония и Австралия с европейским подходом к футболу. Они сильнее сборной России, в этом у меня вообще нет сомнений.

Дальше есть команды, которые будут участвовать в Кубке АФК и азиатской Лиге чемпионов. Я странный человек и смотрел , чтобы просто знать, что это. Это не футбол. Это турнир с доказанными договорными матчами. Это турнир в телевизионном формате 4:3 и качеством SD. И если, например, клуб из Монголии сыграет против «Сочи» или «Ростова», какой будет интерес к этому матчу? Одно дело – когда играешь против пражской «Спарты». Другое – когда играешь против монгольского клуба «Фалконс».

Лига чемпионов . Это турнир, поделенный по географическому принципу на два гигантских кластера. Наши клубы будут играть с командами из Ирака, Ирана, Омана, Саудовской Аравии и прочими. И когда наши команды сыграют против кого-то очень неизвестного – не «Реала», «Милана», «Барселоны», «МЮ» или даже «Спарты» – что станет с интересом к футболу? У этого футбола будет намного меньше денег. Намного меньше спонсоров. Телевизионные права будут продаваться в три-четыре раза дешевле, инвестиционная привлекательность упадет. До такой степени, которую я боюсь представить. Я уж не говорю о призовых. Как существуют команды, которые получают призовые, сравнимые с половиной моей зарплаты на «Матч ТВ»?

Если мы решимся и вступим в Азиатскую конфедерацию, мы никогда этого себе не простим. В нашей гигантской стране не будет футбола, потому что дети будут точно знать, что они никогда не сыграют за свои клубы против «Реала» и «Милана». Они будут учить другой гимн Лиги чемпионов.

Слишком много пунктов, которые уничтожат интерес к футболу в России.

– Тебе скажут: почему не уйти в Азию, если мы даже не знаем, сколько продлится изоляция? Может, год. Может, пять лет. Лучше играть, чем не играть.

– Нет, это временная ситуация. Любые дисквалификации федераций были непродолжительными. Англию дисквалифицировали на пять лет (после трагедии на стадионе «Эйзель» в финале Кубка чемпионов-1985 английские клубы выгнали из еврокубков на пять лет, а «Ливерпуль» – на шесть – Sports.ru) и вернули после доклада Тейлора [в 1990 году]. Югославия [после бана в 1992-м] участвовала в отборе чемпионата мира-1998, а Хорватия уже играла на Евро-1996. Иран постоянно попадает под санкции ФИФА, просто мы этого не знаем, потому что не следим за Ираном. Но эти санкции тут же заканчиваются, потому что выполняются определенные условия.

Как это ни странно, но ФИФА и действительно стараются держать политику подальше. И при первой же возможности нас туда вернут. Я уверен, что это не 10-летняя дисквалификация. И даже не уверен, что 5-летняя. Я уверен, что есть определенное условие и ФИФА его озвучила. И это условие точно будет выполнено. Потому что даже матч Турция – Армения состоится. А это игра, которой в парадигме подобных вещей просто не должно быть. Даже сборные Северной и Южной Корей играют, хотя между странами нет дипломатического соглашения о мире.

Понятно, что у и УЕФА не всегда получается, но они очень стараются действовать в рамках этого принципа: футболисты и вообще спортсмены должны быть дистанцированы от политики. Думаю, именно это УЕФА каждый раз подчеркивает, говоря, что Россия – член УЕФА. И останется им.

– То есть ради Европы можно подождать и пять лет?

– Я думаю, что да. Потому что последствия – ужасные. В эти условные пять лет мы можем потерять игровую практику, но в перспективе от перехода в Азию мы потеряем гораздо больше. Годы все равно пройдут, но напринимать кучу абсолютно непопулярных решений, из которых невозможно будет выбраться… Потому что якобы кто-то давит. Но никто не давит. Я сравнивал это с бомбой, которая не должна взорваться. Не надо перерезать никакие провода. Пусть она лежит. Всегда все заканчивается.

Все переживают, что сборная России не играет. Но сборная России – это не клуб. Сборной не нужна ежедневная и даже ежемесячная игровая практика. Ты сам знаешь особенности: обычно сборная собирается за неделю до матча, тренируется и играет. Чуть дольше она тренируется перед крупным турниром. Если сборная не будет собираться несколько лет, ничего не изменится. Там другие принципы успешной игры, в первую очередь – просто хорошие футболисты, – сказал комментатор « » в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева