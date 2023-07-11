Билялетдинов отучил детей от гаджетов: «Сначала разговорами, потом прятал, выдавал на час-полтора в день. Теперь они с утра дубасят мяч в стену»
Динияр Билялетдинов рассказал, как отучил детей от смартфонов.
«У меня дети как зомби после сна сразу тянулись к гаджетам и не расставались с ними весь день. Стал отучать их сначала разговорами, а когда это не помогало, просто прятал. И выдавал на час или полтора в день, как себе.
Но теперь с утра они играют в мяч и дубасят его в стену. Хочется спать, но там шум. Думаю, может, дать им телефон? Ну нет!» – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.
ну летом тренировок небыло. все по лагерям. я просто вызодил с мячиком. и об забор стучал..там было забор бетонный организации. и деревья перед ними. . ну это типо ворота были. часами стучал