Билялетдинов отучил детей от гаджетов: «Сначала разговорами, потом прятал, выдавал на час-полтора в день. Теперь они с утра дубасят мяч в стену»

Теги Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Футбол

Динияр Билялетдинов рассказал, как отучил детей от смартфонов.

«У меня дети как зомби после сна сразу тянулись к гаджетам и не расставались с ними весь день. Стал отучать их сначала разговорами, а когда это не помогало, просто прятал. И выдавал на час или полтора в день, как себе.

Но теперь с утра они играют в мяч и дубасят его в стену. Хочется спать, но там шум. Думаю, может, дать им телефон? Ну нет!» – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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9 комментариев

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banchik1
Ответ Black Phoenix
Пусть лучше уж мячик пинают, чем залипать в соц-сети и деградировать понемногу от стагнации мозгов и неокрепшей психики. Всё правильно.
Угу, пинание мячика здорово будет защищать от стагнации мозгов, безусловно.
+30
-5
+25
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Genych
Ответ Black Phoenix
Пусть лучше уж мячик пинают, чем залипать в соц-сети и деградировать понемногу от стагнации мозгов и неокрепшей психики. Всё правильно.
Логика старпёра. Мне в детстве предъявляли, что я много на улице шатаюсь книг бы почитал. Просто такое новое поколение и оно так развивается, получает свой опыт и свои знания.
+17
-2
+15
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Павел павел
когда я ДЮСША занимался
ну летом тренировок небыло. все по лагерям. я просто вызодил с мячиком. и об забор стучал..там было забор бетонный организации. и деревья перед ними. . ну это типо ворота были. часами стучал
+7
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AurelioDeLaurentis
Ответ Black Phoenix
Пусть лучше уж мячик пинают, чем залипать в соц-сети и деградировать понемногу от стагнации мозгов и неокрепшей психики. Всё правильно.
совершенно верно
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