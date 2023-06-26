Билялетдинов о переходе в Азию: «Не надо резких движений, нужно перетерпеть. Уйти будет легко, а вернуться – невозможно»

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Динияр Билялетдинов считает, что российскому футболу не стоит спешить с переходом в Азию.

– Есть ли у сборной России будущее? Надо ли переходить в Азию?

– Сейчас такой момент, что нужно перетерпеть. Товарищеские матчи обязательно нужны, обязательно! Неважно, кто в соперниках, но национальная команда должна существовать – это привилегия для любого игрока.

Что касается Азии, то мое мнение, что пока не надо делать резких движений. Уйти будет легко, а вот вернуться невозможно, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.

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11 комментариев

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Фарит Абдрашитов
Да-да! Надо перетерпеть, а потом сделать качественный рывок вперёд. Где то я уже слышал это.
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6rpvsqvwtj
Ответ Собака хаски в маске
да,только не Россия ушла,а ее вышибли.Непонятно почему правда...
Реально непонятно ?
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Kriptonit1122
Вы главное держитесь там, терпите))
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Владимир Молявин
Пока я с ним согласен. А дальше видно будет.
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Чётко_как_чечётка
Абсолютно согласен. Надо ждать победы в СВО + 1-2 года, тогда наши перспективы в еврофутболе будут ясны. Надо до последнего стараться вернуться в Европу, а в Азию всегда успеем.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Фарит Абдрашитов
Да-да! Надо перетерпеть, а потом сделать качественный рывок вперёд. Где то я уже слышал это.
Он про рывок ничего и не говорил.
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