Билялетдинов о переходе в Азию: «Не надо резких движений, нужно перетерпеть. Уйти будет легко, а вернуться – невозможно»
Динияр Билялетдинов считает, что российскому футболу не стоит спешить с переходом в Азию.
– Есть ли у сборной России будущее? Надо ли переходить в Азию?
– Сейчас такой момент, что нужно перетерпеть. Товарищеские матчи обязательно нужны, обязательно! Неважно, кто в соперниках, но национальная команда должна существовать – это привилегия для любого игрока.
Что касается Азии, то мое мнение, что пока не надо делать резких движений. Уйти будет легко, а вот вернуться невозможно, – сказал бывший игрок «Локомотива» и сборной России.
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