Билялетдинов о переходе в Азию: «Не надо резких движений, нужно перетерпеть. Уйти будет легко, а вернуться – невозможно»

Динияр Билялетдинов считает, что российскому футболу не стоит спешить с переходом в Азию.

– Есть ли у сборной России будущее? Надо ли переходить в Азию?

– Сейчас такой момент, что нужно перетерпеть. Товарищеские матчи обязательно нужны, обязательно! Неважно, кто в соперниках, но национальная команда должна существовать – это привилегия для любого игрока.

Что касается , то мое мнение, что пока не надо делать резких движений. Уйти будет легко, а вот вернуться невозможно, – сказал бывший игрок « » и сборной России.