Аршавин, Денисов, Погребняк, Тимощук, Павлюченко, Текке, Тимощук, Быстров и Аленичев сыграют в ретро-матче «Зенит» – сборная России. Игра пройдет на «Газпром Арене»

Теги Зенит Иван Саенко Роман Шишкин Владимир Быстров Егор Титов Роман Павлюченко Евгений Алдонин Юрий Жирков Вячеслав Малафеев Александр Анюков Игорь Денисов Константин Зырянов Владислав Радимов Анатолий Тимощук Фатих Текке Павел Погребняк Андрей Аршавин Роман Широков Владимир Габулов Олег Иванов Ренат Янбаев Виктор Файзулин Милан Вьештица Александр Бухаров Дмитрий Кириченко Роман Адамов Алексей Игонин Андрей Каряка Денис Колодин Игорь Семшов Динияр Билялетдинов Игорь Корнеев Александр Бородюк премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу Дмитрий Аленичев Анатолий Давыдов Михаил Бирюков Газпром Арена (Крестовский) Юрий Горшков Футбол

В РФС сообщили, что игра «Зенита» и сборной России пройдет 15 июня.

Ретро-матч между выступавшими в разные годы за петербургский клуб и сборную легендарными футболистами состоится 15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00. 

Встреча пройдет в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной на ЕВРО-2008. 

На поле выйдут футболисты, входившие в составы тех успешных команд.

Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

«Зенит»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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28 комментариев

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Jackromanenko
Саенко и Кержаков встретятся наконец)
+19
0
+19
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Александр Смирнов
Ответ Проверим!Проверим!!
Тимощук, аж 2 раза сыграет!
комментарий аж два раза в ленте
+10
0
+10
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Александр Смирнов
Ответ Jackromanenko
Саенко и Кержаков встретятся наконец)
Ждём подкат на прямую красную от Кержа
+6
0
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Проверим!Проверим!!
Тимощук, аж 2 раза сыграет!
+4
-1
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S.A.N.
про Файзулина давно слышно не было, будет любопытно глянуть
+3
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юра георгиевский
Виктор Файзулин ! Помню, как он на Петровском Баварии забивал в полуфинале Лиги Европы.
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Тмб68рус
Увидел фамилию Адамова и улыбка на лице
+3
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Проверим!Проверим!!
Тимощук, аж 2 раза сыграет!
+3
-1
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Сергей Жарковский
Это просто праздник!👍
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Катя_СПб
Ответ Streetbor
Адамова вижу, за пас спокоен. Осталось найти гуса, хотя есть тут в Питере варианты)
У меня около дома фонтанчик и композиция Нильс с гусями. Подойдет?
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Катя_СПб
Кстати Игонин-то последний из могикан получается.
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Катя_СПб
Странно, что не будет Домингеса. Он же в России.
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Катя_СПб
Надеюсь без фанайди. Тогда иду!
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Streetbor
Адамова вижу, за пас спокоен. Осталось найти гуса, хотя есть тут в Питере варианты)
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Катя_СПб
Ответ юра георгиевский
Виктор Файзулин ! Помню, как он на Петровском Баварии забивал в полуфинале Лиги Европы.
И Байеру, когда 4-1 было.
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Yury Kanareykin
Ответ Jackromanenko
Саенко и Кержаков встретятся наконец)
Тоже сразу об этом подумал)
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Катя_СПб
Ответ Михаил Савченко
Сайт уже лежит, билеты не купить)
А где вы, на тикетсе зенит смотрели?
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Niko [Ars]
в этом матче Текке забирается забить те недостающие до 69ти голов за Зенит))
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Павел Колесников
Зенит против России, вот это вывеска
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Pissy
Лиги ставок или лиги легенд?
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Eleman SPb
опять царя Мостового не позвали
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Михаил Савченко
Сайт уже лежит, билеты не купить)
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