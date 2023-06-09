Аршавин, Денисов, Погребняк, Тимощук, Павлюченко, Текке, Тимощук, Быстров и Аленичев сыграют в ретро-матче «Зенит» – сборная России. Игра пройдет на «Газпром Арене»

В РФС сообщили, что игра «Зенита» и сборной России пройдет 15 июня.

Ретро-матч между выступавшими в разные годы за петербургский клуб и сборную легендарными футболистами состоится 15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00.

Встреча пройдет в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной на ЕВРО-2008.

На поле выйдут футболисты, входившие в составы тех успешных команд.

Сборная России: Роман Адамов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Владимир Быстров, Владимир Габулов, Юрий Жирков, Олег Иванов, Андрей Каряка, Дмитрий Кириченко, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, Игорь Семшов, Егор Титов, Роман Шишкин, Ренат Янбаев.

Тренеры: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

«Зенит»: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Милан Вьештица, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Виктор Файзулин, Роман Широков, Фатих Текке, Александр Горшков, Александр Бухаров.

Тренеры: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?