Билялетдинов о приговоре Промеса: «Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью! Ему тут нравится, болельщики его очень любят»

Динияр Билялетдинов прокомментировал тюремный приговор, вынесенный Квинси Промесу.

Суд в Нидерландах приговорил полузащитника « » к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Честно, я совсем не удивлен происходящему. История тянется уже третий год. Все к этому и шло. Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство.

Квинси вернулся в Россию и сжег все мосты. Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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