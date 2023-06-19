Билялетдинов о приговоре Промеса: «Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью! Ему тут нравится, болельщики его очень любят»

Теги Спартак Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Динияр Билялетдинов прокомментировал тюремный приговор, вынесенный Квинси Промесу.

Суд в Нидерландах приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Честно, я совсем не удивлен происходящему. История тянется уже третий год. Все к этому и шло. Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство.

Квинси вернулся в Россию и сжег все мосты. Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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37 комментариев

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damondiamond
С судимостью набирают ребят щас
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Olga.t
На закон, как обычно, можно и наплевать...

Что им всём не терпится "спасать" Промеса? Ещё наверное его адвокаты подадут апелляцию, приговор может быть смягчён.
А если останется уголовный срок, то как он может после этого играть в российском клубе?
Про репутацию, как всегда, никто не думает.
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Cearvm
У Динияра внутри ничего не щелкает? Это ведь еще цветочки, у Промеса есть гораздо более тяжелое дело.
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Олег Каримов
Ответ GLASGOW
На голландские законы нормальному русскому человеку и должно быть наплевать. Какое тебе дело до законов Голландии?
Нападение с ножом на человека нарушает и законы РФ. Так же как и наркоторговля.
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Arctic
Не понимаю как это работает.
Кокорин и Мамаев - расторжение контракта. Гулиев, Гринвуд, Менди, Зума (история с кошкой) - отстранение от тренировок и от игр за основу, штрафы.
И Промес - ну, тут не все так однозначно, всей правды мы не знаем, давайте не будем торопиться с выводами, футболист то он хороший.
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Антон Фалафель
Надо пройти очищение через вагнер и с чистой совестью вернуться в Нидерланды👌
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Balt
Ну не знаю. Нарушитель должен отбыть наказание. Так справедливо. А то получается попустительство и беззаконие какое-то.
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Фут.Боль
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
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Доктор Верховцев
Ответ GLASGOW
На голландские законы нормальному русскому человеку и должно быть наплевать. Какое тебе дело до законов Голландии?
Заповедь такая есть «Не убий»
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Сергей Штырков
Ответ GLASGOW
На голландские законы нормальному русскому человеку и должно быть наплевать. Какое тебе дело до законов Голландии?
я правильно понимаю что я могу съездить в соседнюю страну убить человека, вернуться в россию и сидеть довольно и безнаказанно?
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Valik Slovo
Ещё можно организовать побег Алвеса из тюрьмы, подписать в Химки лет на 5, и пусть тоже наслаждается жизнью)
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igls54
Известно же, что Россия укрывает только хороших людей, плохие сами уезжают🤣
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hulk&boloto
Полстраны сидельцы, полстраны надсмотрщики. Пусть остаётся, сочувствие получит.
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Сергей Жарковский
Д.Билялетдинов: свободу Юрию... Квинси Промесу!
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Доктор Верховцев
Как депутата табуреткой, так «КАЗНИТЬ!!!», а как брата ножом, так «Добро пожаловать!».
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Сергей Штырков
Ответ GLASGOW
Много нарушителей российских законов было выдано с Запада в Россию? Чёго-то там, на Западе, русские законы никого не волнуют.
Отлично Россия может приютить убийц с любых стран. Своих то не хватает. Идеальная страна.
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Сергей Штырков
Ответ AminO2
Решение суда страны, спонсирующей террористические действия против России, вполне возможно, несвободно от политической коньюнктуры и не имеет никакой юридической силы в РФ.
только промес не гражданин рф. но ты это ловко умолчал.
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AminO2
Ответ Valik Slovo
Ещё можно организовать побег Алвеса из тюрьмы, подписать в Химки лет на 5, и пусть тоже наслаждается жизнью)
Займитесь.
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Сергей Штырков
Ответ AminO2
А Сноуден уроженец Воркуты был что-ли? Или прописан в Махачкале?
ПРичем тут сноуден? приездает убийца. устраивается на работу, ты узнаешь что он убийца. какая мне разница хороший он человек или нет. Контракт разорвать и отпустить из страны. у нас своих вагнеровцев хватает
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Lux_Vid Александров
Ответ damondiamond
С судимостью набирают ребят щас
Красный дельфин
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Александр Жердин
Честно говоря не думал, но это лишь подтверждает пословицу : " Было у отца три сына. Двое - умных. Третий - футболист. И это про Беляша.
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Дмитрий Тараканов
засадит ножом соболеву в задницу
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cektor
контракт надо будет переписать))
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Клирик
Фотографию с Сигалом нападающий «Спартака» подписал словом Valeo, которое можно перевести как «Будь сильным».
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Nick Crosier
Сейчас МО вроде не против,чтобы настоящий игрок народной команде проявил себя.Так глядишь и паспорт выдадут.
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