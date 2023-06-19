Билялетдинов о приговоре Промеса: «Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью! Ему тут нравится, болельщики его очень любят»
Динияр Билялетдинов прокомментировал тюремный приговор, вынесенный Квинси Промесу.
Суд в Нидерландах приговорил полузащитника «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.
«Честно, я совсем не удивлен происходящему. История тянется уже третий год. Все к этому и шло. Как-то иначе могла сложиться ситуация? Он даже хотел получить российское гражданство.
Квинси вернулся в Россию и сжег все мосты. Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Что им всём не терпится "спасать" Промеса? Ещё наверное его адвокаты подадут апелляцию, приговор может быть смягчён.
А если останется уголовный срок, то как он может после этого играть в российском клубе?
Про репутацию, как всегда, никто не думает.
Кокорин и Мамаев - расторжение контракта. Гулиев, Гринвуд, Менди, Зума (история с кошкой) - отстранение от тренировок и от игр за основу, штрафы.
И Промес - ну, тут не все так однозначно, всей правды мы не знаем, давайте не будем торопиться с выводами, футболист то он хороший.