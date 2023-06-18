Билялетдинов считает, что РПЛ деградирует: «Все усреднилось, даже не всех знаю. Раньше в каждом клубе 3-4 игрока выделялись»

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов Анатолий Бышовец Рашид Рахимов Юрий Семин премьер-лига Россия Славолюб Муслин Футбол

Динияр Билялетдинов считает, что уровень чемпионата России снизился.

Билялетдинов принимал участие в ретро-матче сборной России и «Зенита», прошедшем 15 июня на «Газпром Арене». Игра завершилась вничью (1:1).

– Атмосфера супер. Мне показалось, что болельщики были счастливы.

– Вы играли на Евро-2008, подготовка к которому была тяжелейшей. Это самые сложные сборы в карьере?

– Мы начинали работать еще в Москве, там, конечно, нас по полной дрюкали, потом была подготовка в Германии. Но это не самая тяжелая подготовка. Тяжелая была у Юрия Палыча [Семина], когда по пять человек за сбор могли сойти, с Рахимовым было интересно, с Муслиным.

Самые лайтовые были с Бышовцем – теннисбольчик, по лесенке с утра побегали. Но мы начали чемпионат и были на первом месте, Кубок завоевали, а потом немного просели. Летом реально почувствовали, что базы не хватило.

– Согласны, что РПЛ деградирует?

– Да, согласен. Все усреднилось. Если честно, не всех футболистов даже знаю. Если раньше в каждой команде выделялись 3-4 игрока, то сейчас все ровно.

Мы говорим про Малкома, Промеса, Дзюбу, но растворился Захарян. Мы хвалим Сперцяна, он отличный футболист, но это не какой-то голеадор.

– Может кто-то подвинуть «Зенит»?

– Пока нет. Ресурс большой, игра стабильная. Ровный, без провалов, сезон.

– Чего ждете от «Локо»?

– Стабильной игры, без провалов. Потому что вторая часть чемпионата была супер, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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15 комментариев

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eskerro
Ответ Andrey Yaroslavtsev
И тебя не все знали или знают.
Только современная школота не знает Билю
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27nvn
"Всё усреднилось" - и что в этом плохого?
Может быть наоборот это показывает, что в лиге есть хоть какая-то непредсказуемая борьба (не беру в расчёт первое место).
А то, что он не знает 3-4 футболистов из каждого клуба, то может он просто последний раз увлекался футболом лет так ...цать назад)
+6
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Amalfitano
Ответ 27nvn
"Всё усреднилось" - и что в этом плохого? Может быть наоборот это показывает, что в лиге есть хоть какая-то непредсказуемая борьба (не беру в расчёт первое место). А то, что он не знает 3-4 футболистов из каждого клуба, то может он просто последний раз увлекался футболом лет так ...цать назад)
Когда Ланс сенсационно занимает второе место, а Унион попадает в ЛЧ - это показатель конкуренции в лиге. Когда у нас Ростов, Ахмат и Оренбург творят сенсацию - это деградация лиги. В общем, обычный этодругин.
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Amalfitano
Господи, а понтов как у английской королевы. А по сути такой же кривоногий.
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Zlatan
По-моему ты сам усреднился как обозреватель, раз никого не знаешь
Уровень РПЛ может и снижается, но не сказать, чтобы как-то разительно. В каких-то аспектах наоборот
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ eskerro
Только современная школота не знает Билю
Советская школота его точно не знала )
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27nvn
Ответ Amalfitano
Когда Ланс сенсационно занимает второе место, а Унион попадает в ЛЧ - это показатель конкуренции в лиге. Когда у нас Ростов, Ахмат и Оренбург творят сенсацию - это деградация лиги. В общем, обычный этодругин.
Так я про тоже, разве Ростов и Оренбург не заслуживают похвалы?!
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Andrey Yaroslavtsev
И тебя не все знали или знают.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Что значит "Сперцян не какой-то голеадор"? У него больше 20 результативных действий в средней команде
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Партизанен
10 лет минимум об этом говорят и ничего не делают
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samarskij-kuzmich
Своеобразный у него критерий оценки уровня лиги - знает ли он составы команд или не знает. Если он не в теме, значит лига деградировала. То ли проблема с интеллектом у него, то ли звёздная болезнь, то ли всё вместе.
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Павел Колесников
3-4 более или менее ярких игрока можно в каждом клубе найти
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Amalfitano
Ответ 27nvn
Так я про тоже, разве Ростов и Оренбург не заслуживают похвалы?!
Так я и не говорю ничего против. Я как раз развиваю твою мысль.
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27nvn
Ответ Amalfitano
Так я и не говорю ничего против. Я как раз развиваю твою мысль.
Я тебя понял сразу, это вопрос к "этодругинам" )
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Amalfitano
Ответ Партизанен
10 лет минимум об этом говорят и ничего не делают
Страна дауншифтеров. Будет жарить шашлык на даче пока не закончатся деньги, а потом залезут в тв и так же начнут ныть как Канчельскис или Мостовой. Классика. Вместо того чтобы идти на стажировку, напроситься в помощники главного тренера к кому-то и просто начать работать они рассуждают в стиле "А вот в наше время ...".
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