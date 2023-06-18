Билялетдинов считает, что РПЛ деградирует: «Все усреднилось, даже не всех знаю. Раньше в каждом клубе 3-4 игрока выделялись»
Динияр Билялетдинов считает, что уровень чемпионата России снизился.
Билялетдинов принимал участие в ретро-матче сборной России и «Зенита», прошедшем 15 июня на «Газпром Арене». Игра завершилась вничью (1:1).
– Атмосфера супер. Мне показалось, что болельщики были счастливы.
– Вы играли на Евро-2008, подготовка к которому была тяжелейшей. Это самые сложные сборы в карьере?
– Мы начинали работать еще в Москве, там, конечно, нас по полной дрюкали, потом была подготовка в Германии. Но это не самая тяжелая подготовка. Тяжелая была у Юрия Палыча [Семина], когда по пять человек за сбор могли сойти, с Рахимовым было интересно, с Муслиным.
Самые лайтовые были с Бышовцем – теннисбольчик, по лесенке с утра побегали. Но мы начали чемпионат и были на первом месте, Кубок завоевали, а потом немного просели. Летом реально почувствовали, что базы не хватило.
– Согласны, что РПЛ деградирует?
– Да, согласен. Все усреднилось. Если честно, не всех футболистов даже знаю. Если раньше в каждой команде выделялись 3-4 игрока, то сейчас все ровно.
Мы говорим про Малкома, Промеса, Дзюбу, но растворился Захарян. Мы хвалим Сперцяна, он отличный футболист, но это не какой-то голеадор.
– Может кто-то подвинуть «Зенит»?
– Пока нет. Ресурс большой, игра стабильная. Ровный, без провалов, сезон.
– Чего ждете от «Локо»?
– Стабильной игры, без провалов. Потому что вторая часть чемпионата была супер, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Может быть наоборот это показывает, что в лиге есть хоть какая-то непредсказуемая борьба (не беру в расчёт первое место).
А то, что он не знает 3-4 футболистов из каждого клуба, то может он просто последний раз увлекался футболом лет так ...цать назад)
Уровень РПЛ может и снижается, но не сказать, чтобы как-то разительно. В каких-то аспектах наоборот