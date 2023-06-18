Билялетдинов считает, что РПЛ деградирует: «Все усреднилось, даже не всех знаю. Раньше в каждом клубе 3-4 игрока выделялись»

Динияр Билялетдинов считает, что уровень чемпионата России снизился.

принимал участие в ретро-матче сборной России и « », прошедшем 15 июня на «Газпром Арене». Игра завершилась вничью (1:1).

– Атмосфера супер. Мне показалось, что болельщики были счастливы.

– Вы играли на Евро-2008, подготовка к которому была тяжелейшей. Это самые сложные сборы в карьере?

– Мы начинали работать еще в Москве, там, конечно, нас по полной дрюкали, потом была подготовка в Германии. Но это не самая тяжелая подготовка. Тяжелая была у Юрия Палыча [ ], когда по пять человек за сбор могли сойти, с было интересно, с .

Самые лайтовые были с Бышовцем – теннисбольчик, по лесенке с утра побегали. Но мы начали чемпионат и были на первом месте, Кубок завоевали, а потом немного просели. Летом реально почувствовали, что базы не хватило.

– Согласны, что РПЛ деградирует?

– Да, согласен. Все усреднилось. Если честно, не всех футболистов даже знаю. Если раньше в каждой команде выделялись 3-4 игрока, то сейчас все ровно.

Мы говорим про Малкома, Промеса, Дзюбу, но растворился Захарян. Мы хвалим Сперцяна, он отличный футболист, но это не какой-то голеадор.

– Может кто-то подвинуть «Зенит»?

– Пока нет. Ресурс большой, игра стабильная. Ровный, без провалов, сезон.

– Чего ждете от «Локо»?

– Стабильной игры, без провалов. Потому что вторая часть чемпионата была супер, – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной