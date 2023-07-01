Роналду может стать акционером медиа-группы, с которой конфликтовал. Криштиану выкинул микрофон журналиста газеты из холдинга во время Евро-2016

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду может стать акционером португальской медиа-группы Cofina.

Об этом сообщил директор холдинга Луис Сантана.

«Криштиану Роналду, лучший футболист всех времен, выдающийся спортсмен и эталонный португалец, которым мы как нация должны гордиться, станет участником большого медиа-проекта», – сообщил Сантана.

Cofina Media, в частности, принадлежат такие издания, как Correio da Manhã, CMTV, Negócios и Record.

Примечательно, что во время Евро-2016 Роналду вступил в конфликт с журналистом Correio da Manhã TV (CMTV) в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Венгрии.

Игроки португальской команды прогуливались около озера, когда корреспондент португальского телеканала пробился к Роналду и задал вопрос: «Роналду, ты готов к сегодняшней игре?». Португалец не сказал ни слова, вырвал микрофон из рук журналиста и выбросил в озеро.

До этого Роналду неоднократно обвинял CMTV во лжи и публикации противоречивых сведений о его личной и семейной жизни. Кроме того, Роналду накладывал вето на общение с сотрудниками Correio da Manhã.

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23 комментария

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Barca_mania
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Роналду купит Спортс, сделает Великого Алонсо глав редом. Запретит новости о Месси.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Ничего Смешного
Ничего себе, Роналду покупает себе газету, чтобы о нём писали. Златан, ау.
У Златана есть Библия.
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Отец Абду
Теперь выкинет того самого "некраствого" журналиста:)
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Ничего Смешного
Ничего себе, Роналду покупает себе газету, чтобы о нём писали. Златан, ау.
+11
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Ма Из
Не можешь победить - возглавь. ©
+8
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Lionel Andres Messi 10
В таком случае можно поздравить Пирса Моргана с продвижением по карьерной лестнице.
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Этот Райола хочет денег
Мстительный Рон наверняка будет добиваться увольнения всей команды журналистов либо полностью закрытия медиаресурса. Или как вариант, поставит во главе свою фанатичную сестренку и ему с утра до вечера будут дифирамбы петь
+4
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Пирс Морган
Ответ Lionel Andres Messi 10
В таком случае можно поздравить Пирса Моргана с продвижением по карьерной лестнице.
Давно пора
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Леван Мкртчян
Ответ Lionel Andres Messi 10
У Златана есть Библия.
Библия короля Златана.
Где-то знаменитый режиссер уже одобрил сценарий, в котором Дензел Вашингтон несет эту книгу к морю в постапокалипсическом мире
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Игорь Климов
А может и не стать.
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=KoT=
Ответ Lionel Andres Messi 10
У Златана есть Библия.
Хоро́ш🤣🤣🤣
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Игорь Климов
Ответ Marina_Greta
Лучший футболист мира! ❤
Вообще-то лучший футболист мира, как минимум, должен быть Чемпионом Мира.
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avcgloronalduMU
будут под его дудку плясать))
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AnMe
Ответ Леван Мкртчян
Кстати, именно в той ситуации к Роналду вообще нет претензий. Там была договоренность между руководством сборной и СМИ, что во время командных прогулок , журналисты не должны докучать футболистам с любого вида расспросами. А этот "гений" забил на правила и именно во время такой прогулки полез к Кришу со своим банальным высером
Я тоже не осуждаю его за такой психоз :D даже не из-за прав, а из-за клеветы и приставаний с микрофонами
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Ничего Смешного
Ответ Lionel Andres Messi 10
У Златана есть Библия.
Но там же про Иисуса , получается это пришествие Христа?)
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Roman Roman
Ответ Lionel Andres Messi 10
У Златана есть Библия.
он её купил? кто ж ему продал?
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Més que un Max
Пирс Морган: (меняет место работы)
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rgdymfsc9r
У Пригожина купит?
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Айнур Билалов
теперь будет все как я скажу
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