Роналду может стать акционером медиа-группы, с которой конфликтовал. Криштиану выкинул микрофон журналиста газеты из холдинга во время Евро-2016
Криштиану Роналду может стать акционером португальской медиа-группы Cofina.
Об этом сообщил директор холдинга Луис Сантана.
«Криштиану Роналду, лучший футболист всех времен, выдающийся спортсмен и эталонный португалец, которым мы как нация должны гордиться, станет участником большого медиа-проекта», – сообщил Сантана.
Cofina Media, в частности, принадлежат такие издания, как Correio da Manhã, CMTV, Negócios и Record.
Примечательно, что во время Евро-2016 Роналду вступил в конфликт с журналистом Correio da Manhã TV (CMTV) в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Венгрии.
Игроки португальской команды прогуливались около озера, когда корреспондент португальского телеканала пробился к Роналду и задал вопрос: «Роналду, ты готов к сегодняшней игре?». Португалец не сказал ни слова, вырвал микрофон из рук журналиста и выбросил в озеро.
До этого Роналду неоднократно обвинял CMTV во лжи и публикации противоречивых сведений о его личной и семейной жизни. Кроме того, Роналду накладывал вето на общение с сотрудниками Correio da Manhã.
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