Криштиану Роналду может стать акционером португальской медиа-группы Cofina.

Об этом сообщил директор холдинга Луис Сантана.

«Криштиану Роналду, лучший футболист всех времен, выдающийся спортсмен и эталонный португалец, которым мы как нация должны гордиться, станет участником большого медиа-проекта», – сообщил Сантана.

Cofina Media, в частности, принадлежат такие издания, как Correio da Manhã, CMTV, Negócios и Record.

Примечательно, что во время Евро-2016 Роналду вступил в конфликт с журналистом Correio da Manhã TV (CMTV) в преддверии матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Венгрии.

Игроки португальской команды прогуливались около озера, когда корреспондент португальского телеканала пробился к Роналду и задал вопрос: «Роналду, ты готов к сегодняшней игре?». Португалец не сказал ни слова, вырвал микрофон из рук журналиста и выбросил в озеро.

До этого Роналду неоднократно обвинял CMTV во лжи и публикации противоречивых сведений о его личной и семейной жизни. Кроме того, Роналду накладывал вето на общение с сотрудниками Correio da Manhã.