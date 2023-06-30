Соседи Роналду недовольны строительством его особняка в Португалии: «Уже три года идут работы. Все из-за пирамиды фараона Роналду»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Соседи Криштиану Роналду недовольны строительством особняка футболиста.

Особняк в Португалии – в пригороде Кашкайша, Кинта-да-Маринья – должны были достроить к июлю этого года, но сроки переносили.

Кроме того, вырос и бюджет: изначально возведение особняка оценивали в 21 млн евро, сейчас речь уже идет о 25 млн.

«Предстоит еще минимум год работ. Мы сыты по горло. Уже три года идут строительные работы.

Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица перекрыта уже несколько месяцев, мой сад полон пыли. Все из-за «пирамиды» фараона Роналду», – сказал один из соседей.

Соседи также жалуются на невозможность уединиться, поскольку из окон особняка Роналду видно чужие участки.

Отмечается, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии пытался купить у отеля поле для гольфа, прилегающее к особняку, но ему не продали его.

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27 комментариев

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T622222
Просто фанаты Месси
+30
-3
+27
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Peter Parker
Ответ Вадим flanec
Комментарий удален пользователем
«Окружены, но не сломлены»
+6
0
+6
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ТТД Бубнова
Ответ HI MARS
Ну потерпите.Речь же о самом великом португальце в мире со времён Магеллана
Эдер?
+3
-1
+2
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udiekemen
Ответ Вадим flanec
Комментарий удален пользователем
Смешно, и в Аргентине есть фаны Рона
+5
-3
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Владислав Бондарчук
Строительная компания Месси и фонда саудовской аравии ставят палки в колеса
+2
-1
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Kuryanin
«Правда всегда одна» —
Это сказал фараон.
Он был очень умён,
И за это его называли —
Тутанхамон.
0
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Фан Рубина
Ответ #SharkTeam
Роналду сам их участки выкупить может)
Если не продавать - не может.
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Данил
Ответ Spaten
Купит каждому по Кашкаю
и по 30 баранов
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мс-мешок
Ответ Вадим flanec
Комментарий удален пользователем
почему нет???
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zzzeeerrrooo
Ответ udiekemen
Смешно, и в Аргентине есть фаны Рона
зачем он , когда есть Лео и Диего
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Вадим flanec
Ответ T622222
Просто фанаты Месси
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НРИ
Да ему деньги некуда девать
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Антон Фалафель
По завещанию, если Криш помрет раньше то Жоржину должны замуровать рядом с ним в пирамиде паралона Криша.
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Сергей Орлов
Что?)
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ДудьСдулся
Чем недовольны?
Роналдовская " пирамидка" даже до пирамиды Ниусерра не дотягивает.
А три года для строительства пирамид совсем не срок.
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Этот Райола хочет денег
Не сотвори себе кумира. А теперь терпите!
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Фан Рубина
Ну тут только выход - скупать участки вокруг своих домов, чтобы всякие роналды не могли угнездиться. А если не хватает денег, то кооперироваться сообществом с соседями и договариваться роналдам не продавать. Иначе - увы, годы страданий.
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matush
Фараон Роналду Первый! А, что, звучит!
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Сахарный ватник
"Пирамида фараона Роналду" ну это уже сверх-кринж. Это уже пик закомплексованости.
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Last avenger
приключения аргентинцев в Португалии
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Lionel Andres Messi 10
Пирамиды это такие большие гробницы, поэтому неудивительно, что работа идёт неспешно – Роналду ещё жить и жить...
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Spaten
Купит каждому по Кашкаю
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HI MARS
Ну потерпите.Речь же о самом великом португальце в мире со времён Магеллана
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#SharkTeam
Похоже в Португалии осядет
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