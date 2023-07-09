Роналду убеждает Отавио перейти в «Аль-Наср». 28-летнему хавбеку предлагают 13,5 млн евро в год и бонусы – в 5 раз больше, чем в «Порту»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Отавио деньги Футбол

Криштиану Роналду убеждает хавбека «Порту» Отавио перейти в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб, за который выступает Роналду, предложил за Отавио менее 40 миллионов евро, в то время как «Порту» требует 60 млн евро.

По данным A Bola, «Аль-Наср» готов предложить Отавио 13,5 миллиона евро в год после вычета налогов. С учетом различных бонусов сумма может вырасти до 15 млн евро в год – это в пять раз выше, чем зарплата игрока в «Порту». 28-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

Роналду также заинтересован в переходе партнера по сборной в «Аль-Наср». Капитан сборной Португалии звонил Отавио, чтобы убедить его присоединиться к саудовскому клубу.

Сообщается, что с учетом бонусов и солидарных выплат «Порту» получит лишь 27 миллионов евро, если продаст Отавио сейчас, поскольку до 15 июля его отступные по контракту составляют 40 миллионов евро. После этой даты сумма вырастет до 60 млн, однако «Аль-Наср» хочет закрыть сделку как можно раньше.

В прошедшем сезоне Отавио забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 27 матчах чемпионата Португалии. Его подробная статистика доступна здесь.

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13 комментариев

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Не уверен!!
Спортс ну что такое? Опять новости про Аль наср Роналду. А про мой любимый клуб Аль иттихад Бенземы новостей ни каких нет(
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charly_54
Интересно, на сколько лет это
+2
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Манковский
Роналду убеждает Отавио перейти в «Аль-Наср». У 28-летнего хавбека 23 сантиметра.
+6
-5
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SaH4r.
уважение к Роналду окончательно исчезло, стал игрушкой шейхов
+5
-5
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Max Zhomkov
после вычета налогов?? у меня коллега бывший работает в СА сейчас. Там нет подоходного. Или для сверх заработков есть? кто знает отпишитесь плз
0
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mancity91
Отто Октавиус?
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futbol Liverpool
Интересно а почему саудовцы так ссут платить большие деньги за трансферы , а когда платить огромные зарплаты это норм.
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topeleven
Ответ Max Zhomkov
после вычета налогов?? у меня коллега бывший работает в СА сейчас. Там нет подоходного. Или для сверх заработков есть? кто знает отпишитесь плз
Доход с зарплаты не облагается налогом, на остальные доходы в стране у иностранцев налог 20% (бизнес, инвестиции и т.д.), местные ничего с доходов не платят.
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LesterCity
Ответ Манковский
Роналду убеждает Отавио перейти в «Аль-Наср». У 28-летнего хавбека 23 сантиметра.
Спасибо. Ждём дальнейших включений от вас.
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