Криштиану Роналду убеждает хавбека «Порту» Отавио перейти в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб, за который выступает , предложил за Отавио менее 40 миллионов евро, в то время как «Порту» требует 60 млн евро.

По данным A Bola, « » готов предложить 13,5 миллиона евро в год после вычета налогов. С учетом различных бонусов сумма может вырасти до 15 млн евро в год – это в пять раз выше, чем зарплата игрока в «Порту». 28-летний хавбек склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

Роналду также заинтересован в переходе партнера по сборной в «Аль-Наср». Капитан сборной Португалии звонил Отавио, чтобы убедить его присоединиться к саудовскому клубу.

Сообщается, что с учетом бонусов и солидарных выплат «Порту» получит лишь 27 миллионов евро, если продаст Отавио сейчас, поскольку до 15 июля его отступные по контракту составляют 40 миллионов евро. После этой даты сумма вырастет до 60 млн, однако «Аль-Наср» хочет закрыть сделку как можно раньше.

В прошедшем сезоне Отавио забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 27 матчах чемпионата ии. Его подробная статистика доступна здесь.