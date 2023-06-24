«Ман Сити» предложил Бернарду перезаключить контракт на улучшенных условиях. Хавбека не хотят отпускать в Саудовскую Аравию

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» опасается, что Бернарду Силва решит уехать в Саудовскую Аравию.

По информации The Times, чтобы убедить португальца остаться, «горожане» предложили ему подписать новый договор на улучшенных условиях.

Ранее Marca сообщала, что полузащитник близок к трансферу в ближневосточную команду.

В АПЛ-2022/23 Силва провел 34 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Дмитрий Снегирёв
Ответ llolishe
Бернарда ждет расследования по финансовым махинациям Ситевик Если Ситевик отправят в Чемпионшип-Бернарду сбежит ибо наемник
Купи себе запятых по-братски
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Joekoul
Игрок в самом соку, какая нафиг Саудовская Аравия
+5
0
+5
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Ман Сити
Ответ llolishe
Бернарда ждет расследования по финансовым махинациям Ситевик Если Ситевик отправят в Чемпионшип-Бернарду сбежит ибо наемник
Витя, опять приступ? Ливер 0 треблов, 0 квадрапулов за 150 лет.
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