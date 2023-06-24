«Ман Сити» предложил Бернарду перезаключить контракт на улучшенных условиях. Хавбека не хотят отпускать в Саудовскую Аравию
«Манчестер Сити» опасается, что Бернарду Силва решит уехать в Саудовскую Аравию.
По информации The Times, чтобы убедить португальца остаться, «горожане» предложили ему подписать новый договор на улучшенных условиях.
Ранее Marca сообщала, что полузащитник близок к трансферу в ближневосточную команду.
В АПЛ-2022/23 Силва провел 34 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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