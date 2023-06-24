«Ман Сити» предложил Бернарду перезаключить контракт на улучшенных условиях. Хавбека не хотят отпускать в Саудовскую Аравию

«Манчестер Сити» опасается, что Бернарду Силва решит уехать в Саудовскую Аравию.

По информации The Times, чтобы убедить португальца остаться, «горожане» предложили ему подписать новый договор на улучшенных условиях.

Ранее Marca сообщала, что полузащитник близок к трансферу в ближневосточную команду.

В АПЛ-2022/23 провел 34 матча и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.