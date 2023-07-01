Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Бернарду. У хавбека «Сити» хорошие отношения с Кампушем

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Луис Энрике Sky Sports Луиш Кампуш Бернарду Силва Футбол

Луис Энрике рассчитывает поработать с Бернарду Силвой в «ПСЖ».

По сведениям Sky Sports, испанец, которого в ближайшее время назначат главным тренером парижской команды, хочет, чтобы руководство подписало полузащитника «Манчестер Сити».

Отмечается, что португальский игрок находится в хороших отношениях со своим соотечественником Луишем Кампушем, советником «ПСЖ» по спортивным вопросам. Они пересекались в «Монако».

«Манчестер Сити» хочет получить за хавбека 75 млн евро.

Со статистикой выступлений Силвы можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Scorpio
Ответ Ман Сити
Можно обменять на Мбаппе с доплатой от ПСЖ, ведь Бернардо все же поуспешнее Мбаппе. Хотя характер не очень, будет на лавке у Пепа сидеть наверное как Кансело.
тебя заминусят, да и меня тоже, но черепандл реально у пепа проходил бы сначала трудовой лагерь, ибо это шапито парижское их там всех расслабило
+22
-4
+18
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Кую коней
все как обычно, новость про мс и псж, а в комментах реал мю барса. также и про наших, новость про зенит с цска, а в комментах спартак, спартак, спартак...
+5
-1
+4
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dr. cage
Ответ Ман Сити
Можно обменять на Мбаппе с доплатой от ПСЖ, ведь Бернардо все же поуспешнее Мбаппе. Хотя характер не очень, будет на лавке у Пепа сидеть наверное как Кансело.
На какой лавке..? Ты чего?
Мбаппе в Сити даже из подтрибунки бы не выпускали.. Бутсы Альваресу бы чистил.....максимум..
+7
-4
+3
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Marina_Greta
Отличный игрок, может стать системообразующим в ПСЖ, если перейдёт. ПСЖ надо менять вектор развития и брать голодных до побед игроков.
+1
0
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Футбол, хоккей итд
Один шейх, у другого шейха, хочет купить футболиста. Скоро начнут нефтяные скважины друг у друга покупать.
0
0
0
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Scorpio
Ответ Scorpio
тебя заминусят, да и меня тоже, но черепандл реально у пепа проходил бы сначала трудовой лагерь, ибо это шапито парижское их там всех расслабило
Комментарий удален модератором
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QWertY
Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
Именно что Бернарду там один позорился. 0 голов, 0 голевых и 0 созданных моментов за весь турнир. Тогда как у того же Бруно за 4 игры 2 гола, 3 ассиста и 5 созданных моментов. Про Мбаппе я и вовсе молчу
+1
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