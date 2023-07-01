Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Бернарду. У хавбека «Сити» хорошие отношения с Кампушем
Луис Энрике рассчитывает поработать с Бернарду Силвой в «ПСЖ».
По сведениям Sky Sports, испанец, которого в ближайшее время назначат главным тренером парижской команды, хочет, чтобы руководство подписало полузащитника «Манчестер Сити».
Отмечается, что португальский игрок находится в хороших отношениях со своим соотечественником Луишем Кампушем, советником «ПСЖ» по спортивным вопросам. Они пересекались в «Монако».
«Манчестер Сити» хочет получить за хавбека 75 млн евро.
Мбаппе в Сити даже из подтрибунки бы не выпускали.. Бутсы Альваресу бы чистил.....максимум..