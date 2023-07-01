Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Бернарду. У хавбека «Сити» хорошие отношения с Кампушем

Луис Энрике рассчитывает поработать с Бернарду Силвой в «ПСЖ».

По сведениям , испанец, которого в ближайшее время назначат главным тренером парижской команды, хочет, чтобы руководство подписало полузащитника « ».

Отмечается, что португальский игрок находится в хороших отношениях со своим соотечественником , советником « » по спортивным вопросам. Они пересекались в «Монако».

«Манчестер Сити» хочет получить за хавбека 75 млн евро.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.